Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà lunedì 18 maggio 2020, leggendo le previsioni e l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo, previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: sarà molto nervosa la giornata in campo sentimentale. Le previsioni dell'Oroscopo del 18 maggio, vi consigliano di evitare discussioni che potrebbero creare ulteriori problemi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, il nervosismo accumulato si farà sentire e vi converrà prendere alcuni giorni di ferie per cercare di rilassarvi.

Toro: in questa giornata di maggio vivrete benissimo la vostra storia d'amore con la vostra dolce metà.

Riuscirete anche a realizzare dei progetti che avevate in cantiere da moltissimi anni. Per quanto riguarda la salute, avrete energie da vendere. Il lavoro andrà bene e non ci saranno grossissime novità.

Gemelli: nel campo sentimentale i problemi del passato potrebbero essere risolti. Nel campo del lavoro avrete voglia di strafare, cercando anche di superare alcuni vostri colleghi che si trovano lì da moltissimi anni. La salute vi chiederà di riposarvi un po'.

Cancro: la vostra dolce metà vi chiederà maggiori garanzie. Per quanto riguarda la salute, cercate di usare la testa e meno il fisico per evitare di rimanere bloccati. Nel campo lavorativo potrebbero arrivare delle sorprese inaspettate che vi cambieranno la giornata.

Leone: possibili discussioni che il partner che potrebbero far saltare la giornata. I nervi saranno molto tesi e qualsiasi cosa verrà letta nel modo sbagliato. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà un leggero miglioramento ma non vi farà stare bene. La salute invece sarà positiva.

Vergine: in questa giornata del 18 maggio, i single potrebbero trovare la loro anima gemella.

Il consiglio è quello di uscire con gli amici per cercare qualche persona interessante. Per quanto riguarda invece il lavoro, non ci saranno novità e tutto procederà come al solito.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 18 maggio, ci riveleranno che andrà bene il lavoro e il rapporto che negli anni avete coltivato con i vostri colleghi.

Mentre in amore potreste eliminare un po' di ansia. Cercate di vivere senza pensare al peggio e con una serenità che vi porterà lontani. La salute non vi darà particolari fastidi e dovreste riuscire a stare bene.

Scorpione: inizieranno ad esserci alcuni litigi con il partner e con la vostra cara famiglia. Ogni consiglio che vi sarà dato sarà letto male. Cercate di ascoltare e di contare fino a dieci prima di parlare. Nel campo lavorativo potrebbe esserci una sorpresa gradita.

Sagittario: vi serviranno soldi extra per pagare alcuni debiti accumulati nel tempo. Cercate un secondo lavoro per arrotondare un po'. In amore potreste incontrare alcune difficoltà soprattutto nella serata del 18 maggio.

Capricorno: in questo giorno di maggio le cose andranno bene dal punto di vista dei sentimenti. Riuscirete a risolvere dei problemi del passato e riuscirete a vivere alcuni momenti indimenticabili con la vostra metà. Nel lavoro potrebbero esserci alcuni disagi per dei cambiamenti interni. Mantenete il sangue freddo e cercate di parlare solo quando la situazione si sarà calmata.

Acquario: la salute vi chiederà una pausa, dopo aver passato giorni difficili e stancanti. Pensate di più a voi stessi e cercate di ignorare le lamentele degli altri. Per quanto riguarda l'amore, i single non troveranno ancora la persona adatta a loro.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa giornata inizierà male a causa di alcuni malanni.

Con il passare della giornata riuscirete a stare meglio. Per quanto riguarda l'amore, cercate di ascoltare di più il vostro partner.