L'oroscopo dell'amore di coppia di domenica 3 maggio approfondisce le relazioni a due tenendo conto dei transiti planetari capaci di dettare legge nelle relazioni a due. Luna in Vergine mitiga un po' gli affetti ma Venere dai Gemelli non smette di contrastare una quadratura di Luna e Nettuno un po' confusionale per gli affetti. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo dell'amore di domenica

Ariete: siete più espansivi e sensibili in amore, grazie all'appoggio favorevole di Venere e Marte che rendono la relazione più avvincente e voi più magnetici.

Attenzione solo a un Saturno molto rigoroso dall'Acquario che fa vivere il rapporto sentimentale in maniera più disciplinata e responsabile.

Toro: non siate troppo gelosi e possessivi in amore, piuttosto apritevi a un dialogo positivo e chiarificatore che fa analizzare la situazione amorosa con maggiore oculatezza. Solo così riuscite a contenere un'energia uraniana che necessita di essere indirizzata nel verso giusto e con originalità per garantire bei risultati in due.

Gemelli: Luna in quadratura dalla Vergine può inscenare alcune tensioni in coppia, ma arginate il malumore di Nettuno in dissonanza e contate sull'influsso favorevole di Venere nel segno che consiglia di riordinare alcune situazioni di coppia rimaste in sospeso.

Cancro: non lasciatevi prendere dalla noia impartita da Plutone e Giove in opposizione. Luna può sprigionare un po' di irrequietudine dalla Vergine, ma cercate di utilizzare questa ampia capacità logica regalata dall'astro d'argento per cacciare via i dubbi e le incertezze.

Leone: attenzione a una quadratura di Sole e Marte che può rendervi piuttosto irascibili in coppia. Mercurio dal Toro è in dissonanza e può chiudervi a una comunicazione positiva per l'amore.

Rivalutate il tutto con accuratezza, Luna in Vergine garantisce ampia capacità di giudizio.

Vergine: Luna agisce nel segno e disciplina un po' le emozioni, come a controllare i sentimenti per tenere a bada l'irrequietudine tipica di voi Vergine. Ma non risulta molto facile con gli astri presenti in Toro che rendono gli affetti più ribelli e voi a caccia di novità entusiasmanti e più eccitanti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Plutone e Giove quasi sfidano, mettendo alla prova la vostra tenacia e la voglia di rivoluzionare l'amore in maniera più audace. Venere spinge alla concretizzazione dei sogni amorosi poiché in posizione favorevole per i sentimenti, spetta a voi giocare d'anticipo attuando le mosse giuste.

Scorpione: Giove è dalla vostra parte dal Capricorno ed elargisce fortuna in amore. Quindi datevi da fare e rimboccatevi le maniche poiché anche Luna dalla Vergine regala tanta intuizione per indirizzare le energie nel verso giusto, quello che garantisce maggiore serenità in due.

Sagittario: Saturno e Marte influenzano positivamente l'amore dall'Acquario, sprigionando anche impazienza nella concretizzazione dei sogni. Ma procedete per gradi poiché l'astro saturniano consiglia sempre di costruire posizionando con meticolosità e giudizio, mattone su mattone per far crescere la storia in maniera stabile.

Capricorno: sono favoriti gli affetti per voi Capricorno e anche la comunicazione in due è ottima grazie alla posizione favorevole di Mercurio in Toro. Luna è dalla vostra parte e spazza via alcuni dubbi che vi sono venuti di recente nei confronti della persona amata.

Acquario: i pianeti nel segno stringono una quadratura astrale con gli astri in Toro che causa una reattività troppo nervosa e intermittente nei confronti dell'amore.

Saturno esorta alla prudenza e a valutare la relazione tenendo conto anche di una spiccata affettuosità elargita da Venere in trigono favorevole per l'amore.

Pesci: un progetto lasciato in sospeso non aspetta altro che di essere portato avanti con coraggio. Solo così riuscite a vincere un'opposizione lunare molto pesante per i sentimenti. Non deprimetevi dunque e arginate un pessimismo latente che non fa amare come vorreste.