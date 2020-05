Il weekend inizia in maniera vantaggiosa per il Cancro, per il quale le stelle lasciano presagire un buon recupero fisico. Le stelle proteggono la Vergine, che vive un buon momento, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Scorpione sottotono, Pesci contrasti con un ex. Approfondiamo di seguito l'oroscopo di domani, sabato 2 maggio 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 2 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: il nuovo mese inizia in maniera faticosa per la mente, potrebbero esserci delle problematiche da affrontare.

In serata si recupera e si ritrova un po’ di spensieratezza.

Toro: i cambi lunari avranno grande peso sulla vita del segno durante il mese di maggio, questa giornata al contrario di quella precedente vede la Luna in aspetto positivo e promette bella emozioni, soprattutto in amore.

Gemelli: l’oroscopo del 2 maggio lascia presagire una giornata faticosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti familiari, dove potrebbero nascere dei contrasti tra fratelli o tra genitori e figli. Bene il lavoro.

Cancro: questa giornata offre l’opportunità di rivalutare l’importanza di alcuni rapporti, sentimentali e lavorativi e decidere di conseguenza. È un momento vantaggioso per il fisico, le energie non mancano così come la voglia di fare.

Leone: durante questa giornata i nativi del segno potrebbero cadere in atteggiamenti di possesso, che favoriscono la nascita di contrasti e discussioni in amore. Recupero per il fisico.

Bene il lavoro.

Vergine: l’oroscopo del 2 maggio lascia presagire una giornata positiva e leggera, in cui dedicarsi all’amore e ai rapporti familiari, un po’ trascurati nelle giornate precedenti. Bene il fisico.

Bilancia: un quadro astrale positivo protegge il segno durante questa giornata. Vi sentite energici e positivi, è un buon momento per concentrasti sul fisico e la salute, magari iniziando a praticare dello sport.

Scorpione: potrebbe essere un inizio mese faticoso, un po’ nostalgico in cui vi sentirete giù di tono e avrete forte bisogno del sostegno di un amico o di una persona cara. Cercate di sfruttare i potenti mezzi di comunicazione di cui disponiamo per mettervi in contatto con le persone care e ritrovare il sorriso.

Sagittario: quella del 2 maggio è una giornata di alti e bassi per il segno, che alterna momenti ti spensieratezza e positività, a nervosismo e agitazione. Potrebbero dunque nascere delle discussioni in amore e in ambito lavorativo, siate cauti.

Capricorno: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e lascia presagire una giornata energica e piena di grinta.

In ambito lavorativo si possono avere delle buone intuizioni, non perdete l’occasione di dimostrare le vostre capacità. Bene l’amore.

Acquario: l’Oroscopo di sabato 2 maggio lascia presagire una giornata vantaggiosa per dedicarsi ai sentimenti e alla cura delle persone amate. È il momento ideale per cercare di recuperare un rapporto in crisi o dare nuova linfa alla vita di coppia. Bene il fisico.

Pesci: quest'oggi potrebbe riservare delle preoccupazioni. Qualcuno potrebbe incontrare delle problematiche nei rapporti con un ex, soprattutto se ci sono delle pratiche legali di mezzo. Si recupera in ambito lavorativo.

Cautela dal punto di vista salutare.