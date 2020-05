Nell'oroscopo della giornata di lunedì 25 maggio, i nativi Cancro potranno riusciranno a ottenere piacevoli soddisfazioni in ambito lavorativo, mentre Bilancia sarà piuttosto sincera con la propria anima gemella. Interagire con le persone sarà molto più semplice per i nativi Acquario, che potranno contare sul sostegno di Saturno, mentre Ariete avrà la possibilità di provare quel brivido che solo chi è innamorato conosce. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 25 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 25 maggio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì molto sentimentale per voi nativi del segno, con una Venere romantica in sestile dal segno dei Gemelli.

Apprezzerete molto la compagnia della vostra anima gemella, che saprà prendersi cura di voi in maniera davvero impeccabile. Se siete single avrete la possibilità di provare forti emozioni in compagnia della persona che amate. Sentire quel brivido e quella fitta allo stomaco che vi farà capire quanto quella persona sia importante per voi. Per quanto riguarda il lavoro tenacia e riflessi pronti saranno fondamentali per uscire vittoriosi. Voto - 8

Toro: sarete in splendida forma secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, pronti ad affrontare ogni eventualità con ottimismo e fiducia, soprattutto per quanto riguarda alcune mansioni che di recente si sono rivelate ardue. In amore attenzione a non imporre a tutti i costi il vostro punto di vista, altrimenti rischierete solo di far innervosire il partner o un familiare.

Se siete single fate uno sforzo per cercare di completare un compito che non vi piace, così non dovrete più pensarci. Voto - 7

Gemelli: inizierete la settimana in maniera davvero convincente, grazie ad una configurazione astrale solida e affidabile. In amore Venere in congiunzione regala romanticismo a volontà, ma cercherete anche di risolvere eventuali problemi che turbano voi o la vostra anima gemella.

Se siete single potreste essere scettici a fare nuove amicizie, ma a volte potrebbe essere una buona idea. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo fare un bel discorso sarà fondamentale per convincere i colleghi a buttarsi in un entusiasmante progetto di gruppo. Voto - 8

Cancro: cominciate a sentire gli influssi di Mercurio che si avvicina al vostro cielo in questa giornata di lunedì, che secondo l'oroscopo si rivelerà molto efficace sul posto di lavoro.

Vi sentirete lucidi e pronti come non mai e i vostri programmi di lavoro vi regaleranno belle soddisfazioni. Sul fronte amoroso invece qualche piccolo disaccordo con il partner a volte è normale, per questo dovrete cercare di stabilire subito un compromesso in modo tale che così siate entrambi soddisfatti. Se siete single sarete mossi da buone intenzioni e vi avvicinerete di più alla persona che vi piace molto. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di lunedì all'insegna della socializzazione per voi nativi del segno, soprattutto per voi single che sarete molto interessanti a stringere nuove amicizie e allargare la vostra cerchia. Se invece avete una relazione fissa preferirete stare insieme alla persona che avete scelto di avere al vostro fianco.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo non ci saranno novità degne di nota, ma sarà una giornata tutto sommato tranquilla. Voto - 7

Vergine: oroscopo di lunedì promettente per voi nativi del segno. Inizierete a sentire di meno la morsa di Mercurio in posizione sfavorevole, e sarete più propensi a vedere le cose dal loro lato positivo. In questo modo, almeno sul posto di lavoro, sarà più semplice per voi portare a termine le vostre mansioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, ci sarà ancora qualche tensione con il partner, che sarà difficile per voi riuscire a sistemare. Se siete single una piacevole uscita con gli amici potrebbe anche farvi piacere. Voto - 7

Bilancia: periodo molto bello per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli.

Riuscirete a gestire magnificamente la vostra relazione di coppia in questa giornata, mettendo di buon umore non solo il partner, ma anche i vostri familiari, mostrandovi sempre sinceri. Se siete single potreste vivere nuove emozioni. Sul posto di lavoro la fase di apprendimento sarà molto importante considerato che in un secondo momento sarete voi a fare quanto vi hanno insegnato. Voto - 7,5

Scorpione: la mente di voi cuori solitari correrà molto velocemente secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Farete tantissimi pensieri riguardo le persone che amate, e sarete spesso distratti dalla realtà che vi circonda. Se avete una relazione fissa riuscirete a catturare facilmente l'attenzione del partner, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo Marte in trigono dal segno dei Pesci garantisce buone prestazioni, anche se per il momento non ci saranno molte mansioni da svolgere. Voto - 8

Sagittario: oroscopo di lunedì leggermente in rialzo per voi nativi del segno. Saturno in sestile vi darà una mano con il vostro impiego, curando ogni dettaglio e risultando puntuali. Ciò nonostante ma non aspettatevi risultati al top. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più sensibili e intuirete più facilmente le intenzioni del partner. Se siete single approfittate della giornata per uscire con gli amici e svagarvi un po’. Voto - 7

Capricorno: se siete single avrete l'opportunità di accertarvi di quanto la vostra potenziale anima gemella sia veramente innamorata di voi.

Se avete una relazione fissa, questa avrà una forte energia in questa giornata, regalandovi momenti veramente dolci. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile promette buoni risultati, soprattutto per colo che svolgono una professione di tipo mentale. Voto - 7,5

Acquario: secondo l'oroscopo di lunedì, potrete contare sul sostegno del pianeta Saturno, che vi darà una mano nelle vostre mansioni, non solo lavorative. In amore infatti sarete sempre in grado di soddisfare la vostra anima gemella, ma cercate di non farvi sfruttare. Se siete single sarà più facile per voi interagire con le persone. Nel lavoro darete il meglio delle vostre capacità riuscirete a distinguervi per la vostra originalità.

Voto - 8

Pesci: configurazione astrale che vede Venere e Mercurio in quadratura, ma anche tanti pianeti in sestile, come Urano, nonché da Marte e Nettuno in congiunzione. Con questo cielo, in amore è vero che potrebbe accadere qualche incomprensione, ma con un po’ di fortuna e il giusto temperamento, potreste riuscire ad evitarli. Se siete single impegnatevi affinché ciò che desiderate diventi realtà. Nel lavoro presto troverete una soluzione ad una mansione difficile, dovrete solo riflettere con calma. Voto - 7