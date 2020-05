L'Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio approfondirà i transiti planetari favorevoli puntando un riflettore sull'entrata di Luna dapprima in Cancro, poi in Leone e infine in Vergine. L'amore diventerà più sensibile, romantico e ambizioso nelle previsioni astrali segno per segno che analizzeranno anche il transito di Mercurio in Cancro, molto intuitivo e fantasioso per l'amore.

Luna in Cancro nell'oroscopo settimanale di fine maggio

Ariete: la Luna lunedì agirà in opposizione e potrebbe causare tumulti emotivi a causa di Plutone in quadratura. Desidererete avere un rapporto sentimentale più profondo che andrà al di là di ogni superficialità, ma dovrete cercare di analizzare le situazioni intorno a voi con calma, vedendo le cose come sono realmente.

Attenzione a non voler imporre sempre il vostro punto di vista, altrimenti vivrete anche le nuove storie con frustrazione.

Toro: lunedì la Luna sarà favorevole e fa ritrovare nuove energie, tutte da investire negli incontri amorosi che risulteranno fortunati. Attenzione a non essere eccessivamente avventati, seguendo una scia marziana dai Pesci che farà correre anche alcuni rischi pur di affermare la personalità e liberarvi dagli ostacoli. Mercurio farà approfondire molto il dialogo a due.

Gemelli: un po' di attriti in amore sorgeranno a causa della quadratura di Marte con i pianeti presenti nel vostro segno. Ma dovrete affrontare il tutto come sfide, vincendo una certa instabilità e indecisione in amore.

Attenzione quindi a non irritarvi per un nonnulla e potrete approfittare di una Luna ambiziosa venerdì dal Leone che farà portare avanti i progetti con maggiore determinazione.

Cancro: la Luna sarà nel segno lunedì e approfondirete gli affetti in maniera romantica e materna. Attenzione a non essere troppo possessivi in coppia evitando di agire impulsivamente.

Mercurio entrerà nel segno venerdì e regalerà grandi novità amorose a voi single. Buono lo charme e un fascino che non passerà di certo inosservato.

Leone: sarete sempre molto eccentrici e instabili a causa di Saturno in opposizione dall'Acquario che farà ostinare a portare avanti solo le vostre idee.

Ma Venere e Sole saranno dalla vostra parte e regaleranno sensazioni piacevoli. Voi single dovrete aprirvi di più alle nuove conoscenze che saranno promettenti anche per l'amore. Luna nel segno giovedì e venerdì regalerà magnetismo e tanta ambizione.

Vergine: lunedì la Luna sarà vostra complice dal Cancro ed elargirà tanta voglia di vivere l'amore nell'intimità del focolare domestico e in maniera molto romantica. Venere in quadratura con Marte sprigionerà emozioni turbolente dove entrerà in conflitto la passionalità e il sentimentalismo, ma Mercurio in posizione benefica venerdì e Luna domenica regoleranno il tutto con l'intelletto. Belle novità si faranno largo nella sfera sentimentale di voi single.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione alla Luna in dissonanza lunedì che può rendervi incostanti nei confronti dell'amore o troppo possessivi in coppia. Venerdì la situazione migliorerà con Luna armonica dal Leone che renderà la vostra personalità più accattivante e vivace. Mercurio in quadratura a Plutone sfiderà ad abbandonare delle idee ossessive, avviando un'introspezione più consapevole di voi.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno lunedì risulterà benefico per voi e farà approfondire gli affetti in maniera più romantica e armoniosa. Sarete molto comprensivi nei confronti del partner, attenzione solo a non essere incostanti. Qualcosa si smuoverà all'orizzonte amoroso di voi single e le sorprese stanno per giungere a illuminare il cielo sentimentale.

Sagittario: Luna dal Cancro lunedì invoglierà a non pensare più al passato e a lasciare alle spalle alcune storie amorose ormai sepolte. Solo così riuscirete ad aprirvi al presente e al futuro in maniera consapevole e più affettuosa. Gli astri prometteranno delle belle sorprese ma dovrete aprire il cuore e accoglierle anche con un'apertura mentale nuova. Attenzione a una Luna un po' nervosa nel weekend.

Capricorno: la Luna in opposizione potrebbe rendere gli affetti mutevoli e voi molto altalenanti nei confronti dell'amore. Potreste sentirvi incompresi, ma dovrete cercare di avviare un'introspezione fortunata per l'amore, capendo la strada giusta capace di condurvi alla felicità. Qualche nervosismo potrà essere causato da Mercurio in opposizione che interferirà nei rapporti interpersonali, chiudendovi un po' alla comunicazione con gli altri.

Acquario: con Saturno nel segno sarete originali e perseveranti al tempo stesso, aprendovi alle relazioni sociali con simpatia e riflessività. Luna giovedì sarà in opposizione e approfondirà alcuni vostri bisogni emotivi che potrebbero mettervi in crisi nei confronti dell'amore oppure voi in coppia forse potreste trascurare il partner. Dovrete cercare di approfondire il tutto in maniera più empatica e sensibile.

Pesci: lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo con Marte nel segno che darà il via libera alle avventure amorose, vivendole con la sensibilità nettuniana che non vi abbandonerà per tutta la settimana. In coppia dovrete cercare di armonizzare i propri interessi con quelli del partner.

Mercurio benefico dal Cancro aprirà a un dialogo più fantasioso e affabile.