Giovedì 14 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna e Saturno in Acquario, mentre Giove insieme a Plutone saranno nel segno del Capricorno. Urano ed il Sole permarranno nell'orbita del Toro, così come Mercurio assieme a Venere continueranno il proprio moto in Gemelli. Infine, Nettuno e Marte sosteranno in Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro.

L'Oroscopo di domani sarà favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Capricorno e Cancro.

Ariete impaziente

Ariete: impazienti. Giovedì i nati del segno potrebbero riscontrare delle difficoltà nel mettere in campo la dovuta pazienza nell'attendere i meritati risultati professionali.

Sarà bene, invece, mantenere la calma e continuare a lavorare a testa bassa attendendo effemeridi più concilianti nei prossimi giorni.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico non sarà presumibilmente il piatto forte in casa Toro, facendo optare molti tra loro per relegare in secondo piano le attività pratiche e professionali per dedicare del tempo a loro stessi ed alla famiglia.

Gemelli: briosi. Sorridenti e frizzanti affronteranno, con tutta probabilità, questa giornata pieni di buoni auspici verso il prossimo futuro, tanto da non badare alle provocazioni della dolce metà che giungeranno verso sera.

Cancro: nervosi. I nativi potrebbero avere un diavolo per capello e sfogare la loro ira anche per questioni di poco conto, sopratutto nel settore lavorativo, e tale nervosismo no sarà ben visto da capi e colleghi.

Bilancia serena

Leone: opportunità nascoste. La seconda e terza decade del segno potrà godere in questa giornata di ottime opportunità professionali, peccato però che Saturno congiunto a Giove e Plutone proverà a celarle in ogni maniera.

Vergine: intuitivi. Dopo alcuni giornate condite da una certa confusione, in casa Vergine l'acume potrebbe tornare a regnare sovrano mettendo sul piatto qualche ottima intuizione, la quale andrebbe attuata tra qualche settimana.

Bilancia: sereni. Da un lato il clima nel focolare domestico avrà buone chance di rasserenarsi, ma dall'altro potrebbero permanere alcune incomprensioni nell'ambiente lavorative con i nuovi colleghi.

Scorpione: up e down. Le avversità planetarie odierne renderanno, c'è da scommetterci, il tono umorale dei nati del segno altalenante e da ciò ne deriveranno momenti nervosi ed altri relativamente più conciliante.

Dedicarsi alla meditazione sarebbe una scelta saggia.

Amore flop per i Pesci

Sagittario: lungimiranti. La giornata potrebbe risultare alquanto ostica per i nati del segno, i quali avranno a che fare con imprevisti ed ostacoli di diverso tipo, specialmente al lavoro. Fortunatamente, però, in loro soccorso vi sarà la congiunzione Luna-Marte che gli farà assumere un mood lungimirante.

Capricorno: stand-by. I nativi difficilmente avranno voglia di mettersi in gioco, sia in amore che nel lavoro, prediligendo di trascorrere il giovedì lontano dal tran tran quotidiano in modo da ponderare con dovizia le prossime scelte da mettere in atto.

Acquario: lavoro a gonfie vele. Le faccende professionali potrebbero essere il fiore all'occhiello dei nati Acquario che operano alle dipendenze altrui, grazie al trigono che Venere formerà con la Luna nella loro orbita.

Pesci: amore sottotono. La dolce metà sarà probabilmente relegata in secondo piano questo giovedì: i nativi avranno difficoltà a dimostrare il proprio affetto tanto saranno presi dalle difficoltà professionali del periodo in essere.