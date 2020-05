L'Oroscopo di domani, sabato 16 maggio 2020 è pronto a scoprire la carte in merito al possibile andamento di questo weekend. In evidenza in questo frangente le previsioni zodiacali di sabato, messe in relazione ai segni rientranti nella prima tranche dello zodiaco: curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Ebbene, la giornata sotto analisi vedrà solo due segni super-favoriti dalle stelle con tutti gli altri accodati. Senz'altro, i migliori in assoluto risulteranno essere Ariete e Leone, entrambi assegnatari delle cinque stelline della buona fortuna, dunque destinati a godere della prima posizione in classifica.

A tenere il passo dei predetti segni, Toro e Cancro, valutati in periodo routinario sottoscritto da quattro stelle. Invece, ben diverse risultano le previsioni emerse dall'oroscopo del giorno 16 maggio per i nativi dei Gemelli e della Vergine, ambedue considerati in giornata "sottotono": sarà davvero così? Speriamo di no, purtroppo la carta del cielo è stata chiara e limpida, dunque vedremo.

Classifica stelline 16 maggio 2020

Questo sabato, sesto giorno della corrente settimana, vedrà vincenti in amore ma anche nelle attività di lavoro due segni su sei analizzati. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina zodiacale, ossia quella rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In primo piano nella nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 16 maggio 2020, Ariete e Leone. Vogliosi di conoscere la valutazione degli astri in merito alla giornata di questo sabato? Sicuri della risposta affermativa, passiamo pure a dettagliare il grado di positività riservato dall'Astrologia quotidiana ai sei segni in oggetto togliendo il velo definitivamente all'attesissima scaletta del momento.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli, Vergine.

★★: NESSUNO

Oroscopo sabato 16 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★★. In arrivo un'ottimo sabato. In questa giornata, oltre a godere al meglio del weekend, potete iniziare a programmare in anticipo anche l'inizio della nuova settimana.

C'è ancora da discutere per una questione di soldi, magari dovuta a spese eccessive non previste: tranquilli, tutto si risolverà positivamente. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la giornata ma soprattutto la serata sarà molto generosa con chi ha già un partner premuroso: grazie alla buona stabilità di coppia, trascorrerete un sabato ricco di emozioni e magari anche qualche bella sorpresa. Accenno di ripresa per le altre situazioni sentimentali. Single, previsione rosee per chi sta cercando un partner. Le stelle del periodo saranno tutte schierate dalla vostra parte. Al più presto, massimo entro un mese, un incontro con una bella persona potrebbe cambiare per sempre (in meglio) la vostra vita.

Nel lavoro, idee nate da lampi improvvisi saranno a vostra disposizione. Non avrete che da allungare una mano per cogliere tanti spunti innovativi.

♉ Toro: ★★★★. Discreta giornata in arrivo, anche se in alcuni momenti (ancora una volta!) servirà avere tanta pazienza in casa. Solo la troppa confusione potrebbe creare qualche disturbo di troppo: lasciate stare il voler a tutti i costi fare sempre troppe cose, ok? Sappiate che c'è sempre poco tempo a disposizione, perciò è bene dare priorità alle cose importanti, poi il resto. In amore, organizzate qualcosa di significativo e romantico da vivere da soli con il partner, oppure in famiglia. Sarebbe un modo piacevole per ridare slancio al rapporto e magari anche per ravvivare l'intesa di coppia in tutti i suoi molteplici aspetti.

Single, il cuore potrebbe ricominciare a battere forte per una persona davvero speciale. Sappiate che in arrivo potrebbero esserci segnali di apertura per qualcosa di profondo: indizi premonitori già annunciano sensazioni molto dolci, positive per un possibile legame. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarà sicuramente una buona giornata. Potrebbe esserci una ventata di rinnovamento in grado di aiutare a realizzare idee e progetti.

♊ Gemelli: ★★★. Un sabato preventivato "sottotono" non riserva quasi mai notizie positive, tuttavia mai perdere la fiducia: la negatività si annienta con il pensare positivo, sempre. In questo inizio di weekend a dominare la scena sarà la Luna, al momento penalizzante in quanto in quadratura alla vostra Venere.

Qualche problema in coppia o a casa, in famiglia potrebbe mettere in agitazione qualche nativo: cercate di moderare atteggiamenti e parole. Mal di testa di origine nervosa potrebbero nascere, come spesso capita, quando si è presi da troppe cose contemporaneamente: regolatevi! In amore intanto, qualche rapporto potrebbe conoscere una lieve crisi a causa dell'aspetto lunare non proprio favorevole. State attenti a non far ingelosire il partner, perché potrebbe arrabbiarsi molto, poi sapete come va a finire. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano una giornata difficile anche per voi "solitari": la causa? Sempre la stessa: avere la Luna contro. Anche se non avrete nulla di consistente di cui lamentarvi, vi sentirete ugualmente nervosi e questo vi porterà ad essere un po' dispettosi con le persone vicino a voi: calma!

Nel lavoro infine, probabilmente avrete l’impressione di girare attorno ad una questione senza risolverla. Insistendo, senz'altro riuscirete a mettere tutto a posto.

Astrologia del giorno 16 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★. Giornata di sabato 16 maggio in lieve recupero per gran parte di voi nativi. Il grosso della ripresa però avverrà domenica prossima, 17 maggio, con l'arrivo della Luna in Ariete a voi molto favorevole. Intanto questo inizio di weekend sarebbe opportuno evitare scontri sentimentali o ripicche con le persone che vi circondano (familiari in testa). In questo periodo infatti, in molti avete bisogno di essere sostenuti e aiutati, pertanto non gioverebbe di certo avere oppositori pronti a mettere zizzania o creare stress.

Riguardo l'amore, l'oroscopo di domani indica alla maggioranza dei nativi una giornata tranquilla: con Marte e Luna parzialmente speculari, positivi al 50%, ci saranno discrete prospettive per realizzare qualche desiderio nel cassetto: anche se potrebbero sembrare impossibili da cogliere, provateci, di sicuro aiuteranno a tenere in equilibrio il rapporto di coppia. Single, il cielo sopra di voi promette abbastanza bene. Gli astri vi aiuteranno in parte a sfumare eventuali tensioni pregresse: con tolleranza, controllate l'impulsività facendo leva sulla sensibilità, da e verso gli altri. Nel lavoro, indubbiamente avrete piccole opportunità dalla vostra. Forse quei piccoli errori che solitamente accompagnano la vostra giornata, magicamente, potrebbero divenire sensibili vantaggi.

♌ Leone: ★★★★★. Ottima giornata questa in imminente arrivo. Finalmente riuscirete a ricevere una bella soddisfazione da una situazione che pensavate fosse ormai persa per sempre. Chiusa una parentesi, nel pomeriggio finalmente risolverete definitivamente un problema: attenti, vi sono persone molto invidiose del vostro stato, per cui sarebbe opportuno non dare occasione a tutti di poter mettere il naso nelle vostre cose private, ok? In amore, l'oroscopo prevede una giornata molto speciale: vi sentirete al settimo cielo e la complicità con la persona amata sarà così alta che vi porterà a fare nuovi progetti per il futuro. Tenetevi pronti ad esprimere o addirittura realizzare un dolcissimo desiderio.

Single, affronterete ogni cosa con gioia e felicità riuscendo sempre ad essere ottimisti. In ogni caso, cercate di non dare troppo ascolto ad amici e conoscenti ma fate le cose seguendo soprattutto il vostro intuito: i risultati saranno perfetti! Nel lavoro, Luna e Marte in ottimo aspetto saranno per voi attivi e ben disposti: tirate fuori la vostra grinta e muovetevi nella giusta direzione. Non mancheranno idee ed energie fresche per impegnarvi professionalmente al meglio.

♍ Vergine: ★★★. Giornata di piccole tensioni, questo si, comunque vi sarà molto più facile mantenere la concentrazione ed eventualmente poter reagire alle avversità quotidiane. Intanto, un disaccordo con una persona cara, un amico/a, un socio in affari o un familiare potrebbe rendere la vita difficile: cercate di essere più comprensivi rimandando eventuali discussioni a metà della prossima settimana (inizio periodo favorevole per Vergine).

L'oroscopo di domani 16 maggio intanto, visto il frangente poco positivo consiglia in amore calma e serenità di pensiero: chiarite subito i dissapori in corso, altrimenti potrebbero dare vita a litigi senza fine. Questo sabato il partner potrebbe sentirsi trascurato: fate in modo che questo non avvenga! Cercate perciò di mostrare maggiore attenzione a chi amate mettendo sul piatto dell'amore il meglio di voi. Single, la dissonanza dell'Astro d'Argento (alias della Luna) invita a fare i conti con se stessi, prima che con gli altri. Sicuramente dovete rivedere qualche comportamento avuto o subito verso le persone a voi care e poi decidere il da farsi. Nel lavoro è sicuramente giunto il momento di ascoltare con maggiore attenzione il parere di chi ne sa più di voi.

Dai, superare questo momento difficile non è un'utopia ma concreta realtà.

