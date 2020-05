Nuove prospettive amorose più eccitanti e intraprendenti si delineano nell'Oroscopo di martedì 19 maggio che punta un riflettore sul transito intraprendente di Luna in Ariete. L'amore diventa istintivo e passionale, mentre la sfera lavorativa acquista un dinamismo unico grazie anche alla presenza di Mercurio e Venere in Gemelli che promettono grandi novità soddisfacenti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: Luna nel segno continua il suo transito fortunato, sviluppando grande intuizione in amore e dettando legge sui sentimenti. Attenzione a non essere troppo impetuosi nei confronti delle nuove opportunità, sprigionando un'aggressività che fa desiderare di vivere il tutto con troppa immediatezza.

Buono il lavoro che promette grandi novità.

Toro: l'amore vola grazie alla posizione favorevole di molti astri che approfondiscono lo charme e rafforzano i sentimenti. Apritevi all'amore con slancio, solo Saturno cerca di tenervi alle corde quasi sfidandovi a contenere un'energia travolgente impartita da un Marte dinamico e sensuale. In ambito lavorativo si aprono nuovi orizzonti amorosi.

Gemelli: Luna molto vicina a voi, fa affermare la personalità e sprona a investire maggiore determinazione in amore. Venere e Mercurio nel segno vengono potenziati da questa influenza dirompente, così riuscite a fronteggiare l'indecisione di Nettuno dai Pesci che insieme a Marte in dissonanza, producono apatia.

Cancro: nuovi cambiamenti creativi sono introdotti in ambito lavorativo e anche la sfera amorosa acquista una consistenza più profonda e al tempo stesso intraprendente. La mente è soggetta a nuovi stimoli vitali, garantiti da Sole e Urano che cercano di smuovere le situazioni in stallo. Attenzione però a non fuggire dai legami poiché influenzati da Luna in quadratura che spinge all'instabilità emotiva.

Leone: è un periodo di cambiamenti per voi, soprattutto in campo lavorativo. Quindi dovete faticare un po' di più per avviare il tutto, ma attenzione a non trascurare l'amore poiché presi da mille impegni. Venere e Mercurio garantiscono belle novità a voi single, a patto che approfondiate il tutto con slancio e grande spirito comunicativo.

Vergine: arginate alcuni pettegolezzi e portate avanti le vostre idee con coraggio e determinazione, senza lasciarvi influenzare in maniera eccessiva. Marte e Venere in quadratura possono produrre malinconia in amore, ma occorre che progrediate nel presente lasciandovi il passato alle spalle. E' favorito il lavoro, ma occhio alle critiche altrui.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in ambito professionale c'è più leggerezza e vi siete scrollati di dosso alcune responsabilità che pesavano e provocavano preoccupazione. In amore, Venere e Mercurio splendono per voi dai Gemelli e invogliano ad avviare una comunicazione preziosa per i nuovi rapporti sentimentali. Al tempo stesso voi single siete combattuti e molto indecisi se approfondire l'amore o seguire una scia indipendente che afferma maggiormente la vostra voglia di libertà.

Scorpione: la sfera lavorativa risente dell'influsso in opposizione degli astri in Toro che producono la voglia di esprimere la vostra personalità in maniera più ribelle e indipendente. Attenzione a non lasciarvi prendere da idee bizzarre che fanno rivoluzionare anche l'amore in modo sorprendente ma anche precipitoso.

Sagittario: è un periodo faticoso e impegnativo per voi e quando rientrate a casa esigete relax. Ci sono anche degli imprevisti in amore che rendono il vostro atteggiamento alquanto mutevole, ma non perdete mai la fiducia di concretizzare i sogni in cui credete. magari dovete approfondire di più il dialogo, anche in ambito lavorativo.

Capricorno: la presenza di Luna in dissonanza dall'Ariete fa sì che spazziate via il vecchio per aprirvi alle nuove sensazioni in maniera più positiva e consapevole.

Giove e Plutone splendono per voi e anche Sole e Urano garantiscono tanta vitalità e senso pratico, da investire nelle sfere vitali per progredire al meglio.

Acquario: mantenete un distacco dai sentimenti, tenendo a bada le emozioni poiché investiti dall'influenza di Saturno nel segno che cerca di disciplinare le emozioni dirompenti impartite da Luna in Ariete. Chi avrà la meglio? A voi la risposta. Nel frattempo è richiesta più partecipazione attiva in campo lavorativo e una donna può esservi di aiuto.

Pesci: un approfondimento emotivo più consapevole è avviato da Plutone e Giove in Capricorno che fanno analizzare le sensazioni in maniera più sensibile. Così voi single potete capire qual è la direzione giusta per l'amore.

Nuove idee fanno capolino nella mente e Marte cerca di farle attuare al meglio. Sono previsti cambiamenti in campo lavorativo, magari facilitati da amici e parenti.