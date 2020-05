Le previsioni zodiacali di domenica 3 maggio sono pronte a svelare come andrà l'ultima giornata della corrente settimana. L'Oroscopo annuncia la presenza della Luna in Vergine sotto quadratura da Venere e in opposizione con Nettuno. Ottimo il Sole in trigono alla stessa Luna con Marte in trigono a Venere in Gemelli. Tra i segni più fortunati del periodo, da segnalare Ariete, Bilancia e Scorpione, tanto per indicarne alcuni. In difficoltà rispetto agli altri, invece, Gemelli e Vergine.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci dando lo spazio che meritano alle previsioni zodiacali per la giornata di domenica, segno per segno.

Le previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Dopo una notte non proprio riposante a causa della quadratura Luna-Venere, il passaggio del satellite terrestre prossimamente in Bilancia vi rimetterà in sesto. La domenica sarà all’insegna del divertimento e dello stare insieme con le persone che amate di più. Lasciatevi ansia e nervosismo alle spalle, e anche i rancori che avete nei confronti di qualcuno. Il vostro spirito sarà più leggero. In amore, forse occorre una conoscenza più approfondita.

Approfittate della giornata per trascorrere più tempo in compagnia del partner.

Toro - Se la vostra domenica sarà un po’ più noiosa rispetto al sabato, dipenderà soltanto da voi in quanto non avete più la compagnia della dolce Venere in trigono al segno. Tirate fuori le idee dal cassetto, e fate ciò che negli altri giorni della settimana non avete potuto fare. Anche se l’originalità non sarà il vostro forte, non per questo però potete defilarvi da ogni compito, pratico o teorico non importa.

In amore, se il cuore è un po’ titubante, la colpa potrebbe essere di un piccolo ripensamento. Niente di grave però se mettete la testa a posto.

Gemelli - Con il dissapore della Luna e Nettuno in quadratura alla vostra Venere nel segno, la vostra domenica sarà più pesante di quanto preventivato e riposarsi sarà un miraggio. Limitate il nervosismo anche se doveste trovarvi in mezzo a persone che non vi vanno proprio a genio.

Non appena chiudete una conversazione subito il telefonino squilla di nuovo. E voi che pensavate solo di rilassarvi e di riposare… In amore, se potete buttarvi fra le braccia della persona amata senza problemi ritenetevi fortunati. Questo vi impedirà di pensare ad altro.

Cancro - Incontrerete qualche piccola difficoltà a causa dell’opposizione lunare con Nettuno e questo farà si che non sia (forse) una domenica rilassante. Cercate di appianare in famiglia ogni possibile divergenza di vedute: metteteci un po’ di impegno. Non pensate agli affari per oggi e dedicatevi magari a tutt’altre cose. Non potreste combinare infatti quasi nulla di veramente buono.

In amore, il manifestare affetto e sentimento alla donna o all'uomo della vostra vita potrebbe anche essere un po’ diverso dal solito: bacetto o sorrisino? Tutto dipende da quanto siete tradizionalisti.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 3 maggio indicano nel frangente molte questioni pratiche da sistemare. Alcune tra queste meritano tutta la vostra attenzione: affrontarle in modo proficuo è nel vostro interesse. Per costruire qualcosa si comincia sempre dal basso: dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili. Sforzatevi di avere un atteggiamento propositivo, anche se avete a che fare con persone esigenti e poco malleabili: può essere vantaggioso.

In amore vi ritenete distratti o sbrigativi? Qualunque fosse la risposta, non stupitevi se il partner, sentendosi messo da parte, vi soffocherà di attenzioni chiedendovi rassicurazioni e certezze.

Vergine - Mattinata da dimenticare. Mentre il partner in casa vi annoia con le sue rimostranze, fuori si sottolineano le mancanze. La tensione si placa solo in serata. Conciliare doveri e impegni familiari sarà difficile. Siate più accomodanti con le persone care. Impulsiva e appassionata invece, la Luna nel vostro nel vostro segno mal sopporta le limitazioni imposte da Venere e Nettuno, rispettivamente in quadratura e in opposizione.

Imboccate la strada della diplomazia nei riguardi dell'amore. Lo stato d’animo cupo non favorisce l’intesa. Oggi più che mai il bicchiere appare mezzo vuoto, ma è solo una questione di prospettiva.

Bilancia - Una Luna molto gentile e persuasiva già dal mattino. Vi alzerete dal letto con il piede giusto pronti a godervi la simil-festa (chiamarla festa questa domenica sarebbe troppo, visto il periodo che stiamo vivendo). Giornata di spostamenti virtuali o di viaggi mentali dedicati a soddisfare alcune prossime curiosità da svelare. Risultati gratificanti prossimamente in arrivo in ambito lavorativo: di lavorare proprio non se ne parla, almeno per quanto concerne le attività di routine, ma di progetti intriganti nella testa ne avete in abbondanza, non è cos'?

All'amore in questo periodo pensate poco. A tenervi compagnia ci sono gli amici con le loro divertenti iniziative sui social, e le trovate brillanti o quantomeno un buon passatempo.

Scorpione - I raggi benevoli del Sole in Toro illuminati dal trigono Lunare rendono confortante quest'ultimo giorno della settimana. Può stabilirsi un contatto che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova. Vi sentirete sempre più carichi col passare delle ore. Concentrate gli impegni più importanti nelle ore pomeridiane. In coppia, parlando d'amore, saprete sfruttare con astuzia una circostanza favorevole, ottenendo così il consenso di una persona che vi sta particolarmente a cuore.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Se un amico ha dimenticato il significato della parola empatia, visto che per voi è importante, riproponetela tutte le volte che vi è possibile! Con Venere e Giove favorevoli, la vita di coppia procede serena, nella convinzione di aver fatto la scelta giusta. Vi metterete nei panni di chi vi vuole bene e in famiglia riuscirete, con grande abilità, a mediare le diverse esigenze creando un’atmosfera armoniosa. Una dichiarazione di stima o un dono a sorpresa da una persona che considerate davvero speciale potrebbe rallegrare la giornata a più di qualche single.

Capricorno - Grazie alla Luna in Vergine, rafforzata dall’armoniosa confluenza di Sole e Mercurio, la giornata soprattutto in amore non potrebbe avere un impulso migliore. Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. In famiglia tenetevi pronti a svolgere mansioni di maggior peso e non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta. La serata poi si prospetta piacevole, arricchita da sorprese o novità abbastanza stimolanti. I vostri desideri e le vostre aspirazioni non verranno deluse.

Acquario - A vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica: chi è di turno, chi aiuta un amico, chi sgobba a casa propria con faccende rimaste indietro.

Agenda alla mano, l’occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana. Nel mirino pure le spese o gli acquisti di inizio mese, e qui l’attenzione è massima perché basta un errore ad annullare un lungo percorso di risparmi e privazioni. In amore, sarete in contrasto col vostro carattere impulsivo e battagliero. In famiglia vi tocca frenare l’impazienza e affinare l’arte della diplomazia.

Pesci - Le previsioni zodiacali del giorno 3 maggio indicano una domenica pimpantissima, con il sestile Nettuno-Giove-Plutone, supportati anche da Venere in trigono a Marte. Ottimismo e belle novità in arrivo con i figli adolescenti pronti a riempire di soddisfazioni, ma reclamano la propria indipendenza: magari vi somigliano!

Insofferenti alle regole, fantasiosi e creativi anche nel divertimento, in molti questa domenica farete di testa vostra, calandovi volentieri nel ruolo di leader. In amore, giornata sì anche per eventuali passioni a sfondo erotico: per trovarle, se le steste cercando, magari per rinnovare la vostra intesa, tranquilli, l'avete già in tasca...