L'Oroscopo di domani, sabato 9 maggio 2020 è pronto mettere in evidenza le previsioni zodiacali sul primo giorno di weekend. Vediamo allora di mettere in evidenza i segni migliori del periodo, come da titolo scelti nel filotto rappresentato da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Nella citata sestina solo in tre potranno contare sul positivo appoggio degli astri: in primo piano spicca il Leone, segno considerato al "top del giorno", a seguire subito dopo, Cancro e Vergine, entrambi valutati con le cinque stelline della positività.

Per tutti gli altri? Diciamo subito che, secondo quanto rilevato dall'oroscopo del giorno 9 maggio, a subire diverse turbolenze a livello planetario saranno coloro nativi in Ariete e Gemelli, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Passiamo subito a svelare le predizioni astrologiche segno per segno, prima però è d'obbligo dare uno sguardo alla classifica del sabato.

Classifica stelline 9 maggio 2020

Un nuovo giorno bussa già alle porte del solito trantran quotidiano, pronto a farsi largo in seno alla routine del periodo.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale, ossia quella compresa da Ariete a Vergine. Vediamo quindi di analizzare insieme la situazione generale in modo da sapere in anticipo cosa riserverà d'interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli astrali più o meno esenti da negatività: curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più o meno fortunati in questo finale di settimana?

Ebbene, la nuova nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 9 maggio è pronta a dare il proprio responso. A voi scoprire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

Oroscopo del giorno 9 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★. Giornata di fine settimana mediocre. Anche se qualcuno tra voi di recente ha avuto giornate quasi perfette dovrà stare tranquillo, presto potrebbe rifarsi con i dovuti interessi.

Intanto, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, chi di voi stesse vivendo già un rapporto di coppia sereno, non dovrebbe assillare il partner con insistenti richieste affettive: il troppo storpia! Il consiglio è quello di cercare di prodigarsi il più possibile nel dare felicità, magari moltiplicando attenzioni e coccole all'indirizzo della persona amata. Single, se la vostra vita vi sembra noiosa o poco soddisfacente, non fatevene una pena: presto arriverà il tempo di cambiare musica: intanto provate a vivere con maggiore consapevolezza le vostre vere inclinazioni, poi quel che sarà sarà...

Nel lavoro, si prospetta un sabato un po' spento, privo di vigore e slanci. Una decisione da prendere aleggia nell'aria, quindi non agite impulsivamente se non volete sciupare il certosino operato fatto da voi in precedenza.

♉ Toro: ★★★★. L'oroscopo del giorno preannuncia un sabato abbastanza vivibile. Pochi i "contro" con abbastanza "pro" a fare da cornice al periodo. In amore, parlando in primis del rapporto con il partner, cercherete di mettere da parte vecchie liti per pensare al futuro. Le coccole ed il romanticismo prenderanno il posto di quelle discussioni che, fino a qualche tempo fa, hanno caratterizzato gran parte della vostra relazione.

Single, secondo le stelle molti tra voi nativi trarranno vantaggio da questo giorno. Altri forse avranno altri tipi di problemi da risolvere: un vostro ex potrebbe tornare alla carica e voi puntualmente potreste ricascarci! Un momento di debolezza ci può anche stare, ma da qui a perseverare è un po' troppo... e poi, dentro di voi già sapete che non potrebbe durare a lungo, quindi inutile insistere. Nel lavoro, il periodo potrebbe essere davvero molto incoraggiante, magari per realizzare un nuovo progetto oppure per rivedere situazioni che necessitano di maggiore impegno.

♊ Gemelli: ★★. Una giornata decisamente "campale" da vivere così come viene.

Il frangente è classificato ad alto rischio di finire "ko": Venere sotto opposizione dalla Luna in Sagittario e sotto quadratura da Nettuno in Pesci potrebbe farsi sentire oltre il normale. Per qualche ora dovrete sopportare ostacoli decisamente pesanti, quasi invalicabili. In amore, la determinazione vi accompagnerà in tutto ciò che farete, conservate però un minimo di elasticità mentale, il che vi consentirà di evitare trappole poste lungo il vostro cammino. Evitate le strategie tortuose verso il partner, perché l'azione chiara e diretta sarà sempre quella vincente. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che sarà un periodo decisamente grigio per il vostro segno.

Stanchezza e un po' di malinconia saranno gli elementi dominanti del vostro stato d'animo. Nel lavoro, non sarà il caso di bruciare le tappe. L'arte di temporeggiare al contrario vi sarà utilissima, dal momento che non avrete le idee sufficientemente chiare. Inutile impegnarsi in progetti che non convincono del tutto.

Oroscopo di sabato 9 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★★. Giornata ottima secondo quanto restituito dal cielo astrale del momento. Il periodo, valutato a cinque stelle dall'oroscopo di domani 9 maggio, non presenterà quasi nessuna controindicazione. Riguardo l'amore, le previsioni zodiacali sul primo giorno di weekend elogiano la vostra filosofia di vita: vi renderete piacevoli e accessibili agli altri, a tutto vantaggio del buon umore.

Quest'ultimo sarà all'ordine del giorno permettendovi di vivere positivamente questo sabato con partner, famigliari e amici. Single, qualcuno potrebbe vivere una grande passione: diciamo che un’amicizia potrebbe trasformarsi improvvisamente in "qualcosa di più". Potrebbe essere quindi un buon periodo per l’amore e, se vorrete, iniziare una storia bellissima proprio in questo fine settimana: dai, avete tutte le qualità per farlo... Nel lavoro, importanti soluzioni sono in arrivo. Datevi da fare e non trascurate alcun dettaglio. Se in passato avete colto le occasioni giuste, la vostra fase lavorativa procederà a gonfie vele.

Proseguite pure verso gli obiettivi designati.

♌ Leone: 'top del giorno'. Giornata davvero "calda" sotto l'aspetto sentimentale: l'oroscopo del giorno 9 maggio annuncia buone notizie in amore. Il merito? Ovviamente di Marte in Acquario, nel frangente speculare positivo al 90% e, nel contesto, in splendido trigono a Venere in Gemelli: cosa desiderare di più dalla vita? In amore pertanto, il periodo regalerà a molti Leone una carica di energia pura e tanta forza, vitale per la buona riuscita di ogni cosa a stampo sentimentale. Il partner altresì vi saprà consigliare e coccolare: approfittate di questo momento idilliaco per essere promotori della vostra felicità.

Single, i pianeti tornano ad essere di nuovo favorevoli e questo apre grandi prospettive. Infatti saranno favoriti sopratutto i rapporti con gli altri a scopo di amicizia o per nuove conoscenze. Non sottovalutate gli incontri che farete nei prossimi mesi (ovviamente rispettando le norme vigenti), anche quelli più banali: perché potrebbero essere importanti per il vostro futuro. Nel lavoro, niente male la carta astrale del periodo. Infatti opererete con entusiasmo e saprete prendere iniziative interessanti capaci di rendere più stimolante la vostra attività.

♍ Vergine: ★★★★★. Si annuncia per voi nativi uno splendido sabato, sicuramente all'insegna dell'affetto, dell'amicizia e del buon vivere.

Secondo l'Astrologia di competenza, grazie all'ottimo aspetto di Nettuno (specularità positiva al 100%!), favorito dal triplo sestile Mercurio-Sole-Plutone, si prevede un aumento dell'intuito, con relativa capacità nel saper osservare e gestire le situazioni. L'oroscopo di domani, sabato 9 maggio, consiglia in amore di dare il meglio del meglio: lo scopo? Ebbene, quello di far (ri)funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente, forse ultimamente un pochino trascurato. Questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza e maggior fiducia reciproca. Single, nuovi orizzonti sentimentali si apriranno molto presto per voi.

Forse attraverso un incontro toccante, oppure con la semplice presa di coscienza di una situazione che solo voi conoscete bene. Qualsiasi cosa renderà serena questa nuova giornata in arrivo: abbiate fiducia nelle stelle e pensate positivo. Nel lavoro, per chiudere, sarete più insistenti del solito e questo vi aiuterà ad essere più efficienti nelle mansioni importanti.

E' possibile continuare con l'oroscopo giornaliero di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.