L'Oroscopo settimanale dall'11 al 15 maggio approfondirà i transiti planetari fortunati a caccia di novità capaci di rendere la sfera emozionale di ciascun segno zodiacale più entusiasmante. Luna sarà presente in Capricorno, Acquario e Pesci, mentre Marte entrerà in Pesci e Mercurio in Gemelli. Di seguito gli effetti di questa nuova configurazione planetaria descritta nelle previsioni astrali segno per segno.

Mercurio in Gemelli nell'oroscopo settimanale di maggio

Ariete: a metà settimana potrete affidarvi all'introspezione originale di Luna e Saturno dall'Acquario che punteranno un riflettore sui sentimenti.

Mercurio con Urano dal Toro garantirà belle sorprese e vi farà aprire a nuove evoluzioni fortunate per i sentimenti che vivrete in maniera più sensibile grazie alla vicinanza degli astri presenti in Pesci.

Toro: martedì Mercurio si trasferirà in Gemelli, ma non vi abbandonerà del tutto. Anzi coglierete nuove percezioni che faranno aprire al dialogo voi in coppia vivendo il tutto con maggiore slancio emozionale e rendendo più socievoli voi single. Attenzione a Luna in Acquario un po' tesa nella giornata di mercoledì.

Gemelli: accoglierete Mercurio nel segno martedì che incrocerà le sue energie sensibili con Venere. Voi single potrete dichiarare amore a una persona che ha conquistato il vostro cuore, mentre le coppie approfondiranno una comunicazione costruttiva. Da giovedì in poi Marte dai Pesci potrebbe interferire e rendere l'amore poco energico.

Cancro: la settimana inizierà in modo un po' pessimistico a causa di Luna in opposizione che vi renderà ombrosi e sprigionerà anche una certa durezza di sentimenti.

Ma mercoledì la situazione migliorerà e la vicinanza di Mercurio vi aprirà a un dialogo prezioso per l'amore, benefico sia per voi single che per voi in coppia.

Leone: Mercurio finalmente romperà una quadratura tesa per la comunicazione e tenderete a esprimere le sensazioni amorose in maniera più intellettuale. Attenzione a Luna in opposizione mercoledì che potrebbe rendervi altalenanti, ma già da giovedì recupererete alla grande.

Vergine: l'amore diventerà più responsabile e luna dal Capricorno elargirà tanta perseveranza nel portare avanti i progetti con coraggio. La presenza di Plutone e Giove giocherà sulle emozioni rendendole più intense e profonde. Attenzione a Mercurio in dissonanza che vi renderà un po' altalenanti negli affetti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lunedì Luna agirà in quadratura e la vita emotiva acquisterà intensità. Forse sarete stregati da una situazione in cui non riuscirete ancora a distaccarvi, ma dovrete avviare nuove evoluzioni interiori per progredire. Mercurio diventerà vostro complice martedì, facendo percepire realtà amorose nascoste.

Scorpione: a inizio settimana potrete ricevere l'influsso portentoso di Luna in Capricorno che sprigionerà riservatezza e ambizione. Riuscirete a capire la natura dei sentimenti e finalmente potrete aprirvi a un dialogo costruttivo per l'amore, grazie a Mercurio in Gemelli martedì che invoglierà voi single ad approfondire le conoscenze con maggiore slancio.

Sagittario: Luna sarà vostra complice a inizio settimana e soprattutto mercoledì garantirà originalità e un'apertura mentale al cambiamento. Attenzione a un'opposizione di Mercurio che cercherà di contrastare questa originalità, chiudendo un po' il dialogo di coppia e rendendo più introverso l'approccio di voi single.

Dovrete cercare di contrastare queste sensazioni altalenanti, analizzando il tutto in maniera più distaccata.

Capricorno: Luna nel segno lunedì renderà gli affetti più riservati e responsabili. In sinergia con Plutone e Giove, le emozioni diventeranno molto intense e introspettive sia per voi single che per voi in coppia. Marte in Pesci da giovedì in poi rafforzerà charme e sex appeal.

Acquario: Luna entrerà nel segno mercoledì e vi renderà molto stravaganti e innovativi. Si congiungerà con Saturno avviando un'analisi introspettiva dell'amore, per capire al meglio sia voi stessi che gli altri.

Mercurio in posizione favorevole martedì garantirà belle sorprese a voi single e novità anche per voi in coppia.

Pesci: Marte entrerà nel segno da giovedì in poi e vi renderà più vulnerabili e sensibili. La presenza di Nettuno nel segno farà sì che viviate le sensazioni amorose con minore grinta, perché stanchi di lottare. Ma Urano e Sole dal Toro faranno luce sull'amore, arginando questo scoraggiamento. Voi single dovrete attendere ancora un po' affinché arrivi l'amore.