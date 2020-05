Il segno dell'Acquario per il mese di giugno 2020 sarà molto produttivo, ma soprattutto sarà uno di quei pochi mesi dell'anno in cui la parola d'ordine sarà 'maturità'. In amore, come per il lavoro, sarà necessario per i nati di questo segno essere 'con la testa sulle spalle' più seriamente del solito.

Purtroppo le energie fisiche e mentali non saranno al massimo, ma la buona volontà e la fortuna di Giove saranno preponderanti per il successo.

Amore e affetti

Questo periodo sarà uno dei più prolifici e straordinari dell'anno. La congiunzione fra Saturno, Venere e il Sole conferirà alla vostra sfera amorosa rispettivamente una maturazione da parte di entrambi all'interno della coppia, una spiccata complicità di stampo romantico e una fiducia nel futuro che alleggerirà anche quegli istanti in cui cause di forza maggiore vi porteranno ad accantonare l'ambito sentimentale.

I single saranno abbastanza fortunati, ma soprattutto si dimostreranno particolarmente esigenti. Il potenziale partner in cui riporrete le vostre speranze su una eventuale storia d'amore dovrà essere molto determinato e decisamente più incline a progettare una vita stabile. Solo allora sarete in grado di capire se ci saranno possibilità di avere una relazione duratura.

Lavoro e studio

Mercurio costituirà una vera e propria 'incognita' a seconda della tipologia del lavoro e della vostra capacità di azione. Se riuscirete a cogliere le occasioni giuste ed adatte alle vostre esigenze e il lavoro attuale riguarderà molto metodiche affaristiche e organizzative, allora ci saranno delle collaborazioni molto proficue, anche per quanto riguarderà l'aspetto pecuniario.

Altrimenti, dovreste effettivamente faticare un po' prima che possiate vedere qualche risultato, anche per quanto riguarderà la ricerca di lavoro.

Questa 'differenziazione' riflette in modo sostanziale anche la posizione di Giove, abbastanza favorevole al vostro segno ma comunque sempre in balia delle vostre mosse.

Lo studio dipenderà quasi interamente dalla vostra capacità di memorizzazione e dall'esposizione.

Fortuna e salute

La fortuna di Giove non sarà la sola che vi farà fare dei salti di qualità. Sempre Saturno avrà la chiave per poter avanzare di grado sul lavoro e di essere in grado di fare guadagni in più.

Anche gli aspetti burocratici saranno maggiormente supportati dall'influenza di Saturno, un pianeta che vi renderà più razionali con l'intento di concludere e maturare determinate situazioni.

Per quanto riguarderà la salute, bisognerà dire che non sarà il massimo. Ma soprattutto quelle che non corrisponderanno alle vostra aspettative saranno le scarse energie dovute ad una influenza blanda di Marte che aumenterà soltanto in prossimità della fine del mese.