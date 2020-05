L'Oroscopo di lunedì 25 maggio approfondisce il transito di Luna in Cancro. Nuove sensazioni animano le previsioni astrologiche fortunate, rese ancora più intriganti da una nuova sintonia dell'astro d'argento nell'elemento Acqua. Oltre al Cancro anche Vergine, Scorpione, Toro e Pesci approfondiscono l'amore più in chiave intellettuale che emotiva. Di seguito le premonizioni segno per segno.

Sensibilità o cerebralismo nell'oroscopo di domenica

Ariete: l'influenza del satellite notturno fa sì che tendiate ad analizzare le situazioni amorose in modo intellettivo, arginando le emozioni quasi come a issare una barriera per paura di soffrire.

Venere, Luna, Mercurio e Sole stringono un'alleanza benefica con Saturno in Acquario, in maniera tale da farvi vivere anche le nuove storie con una rinnovata serietà.

Toro: non lasciatevi frenare dai dubbi e dalle insicurezze e cercate di portare avanti i progetti a cui tenete con coraggio e determinazione. Luna approfondisce l'amore in maniera più armoniosa e profonda, così come Marte che dai Pesci garantisce una nuova carica magnetica e molto affascinante.

Gemelli: continua il transito dell'astro d'argento, stavolta in Cancro, che rende l'amore più profondo. Miscelate sensibilità a intelligenza creando un connubio davvero intrigante e simpatico, utile per contrastare la quadratura degli astri in Pesci al meglio.

Mercurio ancora nel segno garantisce sorprese e grande intuizione in amore.

Cancro: Luna nel segno rende l'amore molto fantasioso e materno, anche se siete alla continua ricerca di manifestazioni d'affetto. La voglia di essere amati è grande e l'astro d'argento sprigiona questo desiderio di trarre intensità dalla relazione a due.

Voi single avete buone possibilità di trovare l'amore, dovete solo avere maggiore fiducia in voi stessi.

Leone: non lasciatevi prendere da un modo di amare troppo logico e freddo che non vi si addice. Talvolta i pensieri risultano troppo logici, anche se cercate di sdrammatizzare il tutto con ironia e simpatia, forse per celare le vostre insicurezze.

Ricordate che Venere e Mercurio in posizione favorevole esortano a vivere le sensazioni in maniera più chiara e armoniosa.

Vergine: occhio agli astri in opposizione dai Pesci che creano tensioni difficili da sopportare. Attenzione a non prendere decisioni affrettate, magari spinti da un'impulsività che mette in conflitto le emozioni con una volontà poco realista. Luna dal Cancro diventa vostra alleata e sprigiona sensazioni romantiche e grande intuizione in amore per voi single.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per le coppie e i single i vostri giochi di parole risultano preziosi per creare un'atmosfera frizzante e simpatica. Siete più ricettivi agli stimoli delle persone che vi circondano, ma attenzione a una Luna in dissonanza che può sprigionare malinconia.

Scorpione: l'aspetto di Marte e Luna in trigono risulta armonioso per l'amore. Le emozioni e i sentimenti diventano intensi e prendono il volo con questo aspetto planetario che spinge all'azione per concretizzare i sogni amorosi. Approfondite il tutto in modo rapido e creativo, prendendo così le decisioni giuste in amore.

Sagittario: il sovraffollamento planetario presente in terza casa astrologica confonde un po' le idee e produce insicurezza. Siete alquanto altalenanti poiché presi da un nervosismo che causa comportamenti compulsivi, in bilico tra l'eccessiva emotività e un modo irrazionale di portare avanti i pensieri in cui credete. Cercate di trovare il giusto equilibrio tra i pensieri e l'azione cosciente.

Capricorno: attenzione a svariati astri in quadratura, capaci di sprigionare malintesi e minacciare la felicità amorosa tanto ambita. Luna agisce in dissonanza dal Cancro e mette in conflitto i pensieri con i sentimenti. Occhio a non innervosirvi per un nonnulla, seguendo un atteggiamento mutevole che produce eccessiva emotività.

Acquario: Luna dal Cancro rivoluziona la sfera sentimentale in maniera più romantica e affettuosa. Riuscite a tenere a bada Saturno nel segno che ricerca maggiori certezze e sicurezze dall'amore. Cercate di mettervi in discussione, approfondendo un dialogo costruttivo in coppia e talvolta anche risolutore. Voi single apritevi con brio alle sorprese amorose.

Pesci: la posizione di Luna dal Cancro risulta favorevole per l'amore e vince una quadratura di Venere che sprigiona nervosismo.

L'astro d'argento mitiga le sensazioni che diventano più profonde e romantiche. Cercate di approfondire il tutto con maggiore slancio emotivo, sia che siate single o in coppia, anche cambiando atteggiamento nei confronti dell'amore se necessario. Solo così riuscite a non perdere importanti opportunità.