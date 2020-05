L'Oroscopo di mercoledì 6 maggio 2020 ha già tirato le somme in merito al prossimo giorno in arrivo, mettendo in risalto i segni fortunati e quelli meno al giro di boa della settimana. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle agli ultimi sei segni dello zodiaco? Bene, siamo felici di annunciare che l'Astrologia, in questo frangente, favorisce i nati nel segno dello Scorpione, valutandoli a massima positività, pertanto meritevoli della "top del giorno". A rendere fortunata la giornata al preannunciato simbolo di Acqua sarà l'ingresso della Luna in Scorpione, presente nel comparto a partire dalle ore 09:05 del mattino.

Di contro, come facile indovinare, alcuni segni avranno da lottare contro stelle avverse: l'oroscopo del giorno 6 maggio, viste le attuali effemeridi, annuncia ai nati in Pesci un mercoledì abbastanza pesante. Di seguito la scaletta con le stelle e le predizioni astrali segno per segno.

Classifica stelline 6 maggio 2020

Un nuovo mercoledì è pronto a ricevere l'ok o il ko da parte dell'Astrologia. In questo caso, come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi giornaliere, ovviamente messe in evidenza nella nuova classifica stelline, interessante l'oroscopo del 6 maggio 2020.

In primo piano, come anticipato, il simbolo dello Scorpione. Ansiosi di togliere definitivamente il velo dalla scaletta con le stelle quotidiane? Bene, senza dilungarci ulteriormente passiamo pure al resoconto dettagliato, come sempre interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Nessuno;

★★: Pesci.

Oroscopo di domani 6 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

In arrivo un mercoledì buono che, se ben gestito, non sarà avaro di piacevoli soddisfazioni. In linea generale la giornata in questione manterrà un andamento positivo nelle cose interessanti l'amore. In base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, a chi è in coppia si raccomanda di stare tranquilli: avete la testa dura e lo sapete, quindi convincetevi che non c'è niente che non va nella vostra vita affettiva.

Perché cercare sempre il pelo nell'uovo? Single, siete talmente testardi nel cercare la persona "perfetta" da non riuscire a guardare oltre il vostro naso: siate un po' più elastici! Le previsioni del giorno sul lavoro, invece, preannunciano una situazione generale indirizzata abbastanza bene. Quindi non intestarditevi, soprattutto se qualcosa non dovesse andare come da voi previsto.

Scorpione: "top del giorno". Giornata garantita ottima dall'evento clou di oggi: l'arrivo della Luna nel segno. A seguito di tale passaggio, le predizioni di mercoledì annunciano buone nuove in arrivo: in amore molti di voi single ritroveranno la forza e lo spirito giusto per inanellare una serie di conquiste a sfondo sentimentale.

In coppia, invece, sarà proprio il momento giusto per regalare un po' del vostro tempo libero all'anima gemella: magari, visto l'allentamento delle attuali restrizioni, fare una breve passeggiata nel parco non sarebbe una cattiva idea. Single, l'oroscopo del giorno invita a cambiare disco: preparatevi, mettete una tuta e uscite! La vita vi aspetta. Se siete in cerca di qualcuno in grado di farvi perdere la testa, questo mercoledì potreste incontrarlo per strada. Nel lavoro cercate di gestire con intelligenza e intuito l'intera attività: le stelle oggi e domani vi sorrideranno.

Sagittario: ★★★★.

Mercoledì quasi perfetto su tutti i fronti, grazie alla superba Luna in Scorpione sempre più in avvicinamento al vostro segno: nulla vi impressionerà. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore sarà per voi una stupenda giornata. In pratica se avete dei conti aperti con partner, amici o amanti, per non avvelenare il clima sarebbe meglio lasciar correre per un po', poi vi rifarete, ok? Single, potreste accusare una lieve insicurezza: colpa di Venere poco propizia agli approcci amorosi. Invece qualcuno potrebbe sentirsi poco valorizzato nelle cose di propria competenza: tirate fuori gli artigli!

Nel lavoro l'oroscopo del giorno 6 maggio invita il Sagittario alla pazienza: cercate di mettercela tutta, vedrete che arriveranno gli attesi riscontri.

Oroscopo del giorno 6 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì, giro di boa dell'attuale settimana, si annuncia favorevole su più fronti. Pronti a gongolare come si deve? Bene, vediamo il quadro astrale come si presenterà all'appuntamento: Sole e Mercurio in Toro saranno entrambi in trigono ai vostri pianeti di settore Plutone e Giove, meglio di così. In amore non avrete nulla da recriminare verso il partner: mercoledì avrete già più di quanto avreste mai desiderato, quindi non siate troppo esigenti, ma fatene tesoro.

Single, sappiate che ancora non siamo in clima da "tana libera tutti", quindi non fate programmi a lungo termine, ma aspettate questo fine mese: qualcosa di buono sicuramente accadrà. Nel lavoro le previsioni del giorno parlando di attività o meglio ancora di soldi: annunciano un leggero incremento delle entrate.

Acquario: ★★★★★. Partirà a spada tratta il terzo giorno della settimana. Venere e Marte, perfettamente in trigono e ben sincronizzati, consentiranno agevolazioni importanti in diversi comparti. In primis, a ben figurare, l'amore: quasi certamente più di qualcuno di voi riscontrerà interessanti novità nel rapporto.

In campo sentimentale quindi, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, largo alla speranza o alle migliori intenzioni. Mettete in campo tutta la vostra sana voglia di migliorare il rapporto con la persona del cuore, soprattutto se ultimamente non è stato troppo positivo. Single, date ascolto al consiglio di chi sapete: domani potrebbe essere l'occasione buona per mettere a segno un qualcosa di veramente speciale. Nel lavoro, invece, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato. Chi invece lavora sotto contratto avrà un mercoledì in grado di regalare enormi soddisfazioni.

Pesci: ★★. La giornata in analisi per voi dei Pesci non inizierà molto bene. Venere in quadratura a Nettuno farà registrare difficoltà e incomprensioni nei rapporti interpersonali. Secondo l'oroscopo del giorno 6 maggio, riguardo l'amore, cercate di rimanere calmi, evitando di prendere posizione su cose assurde solo per ripicca. In coppia andateci cauti, non fate cose di cui potreste pentirvi, ok? Se single, invece, in campo sentimentale al momento non vi sono grosse novità. Visto il cielo astrale poco invitante non fate cose strane, cercate di rimandare se possibile. A fine pomeriggio qualcosa di buono potrebbe succedere, ovviamente non sperate che ciò accada a tutti i nativi.

Nel lavoro non tutto oro è quello che luccica, come recita un saggio detto: questo per dire di non fidarvi troppo di chicchessia.