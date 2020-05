Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 8 maggio vedremo il Sole in posizione favorevole per i nativi sotto il segno della Vergine, che sarà particolarmente innamorato del partner, mentre Marte in trigono per Gemelli porterà tanta determinazione sul posto di lavoro. Scorpione si renderà conto di alcuni problemi in famiglia, cercando di risolverli, mentre Acquario avrà i riflessi pronti per svolgere bene un compito. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di venerdì 8 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 8 maggio 2020 segno per segno

Ariete: l'Oroscopo della giornata di venerdì indica più istintività per voi nativi del segno, che vi tornerà spesso utile per trascorrere momenti positivi. Sul fronte sentimentale state vivendo un momento di rinascita che porterà con sé piacevoli novità. I cuori solitari, la vostra allegria e la vostra spensieratezza saranno contagiosi, rendendovi simpatici agli altri. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo preferirete puntare sulla creatività e sulla fantasia per completare i vostri incarichi.

Voto - 8,5

Toro: configurazione astrale ancora a vostro favore per la giornata di venerdì. In amore saprete coltivare il vostro rapporto affettivo con determinazione ed efficacia, perché se amate veramente la vostra anima gemella non ci sarà ostacolo che non potete superare. Per quanto riguarda voi single saprete dare degli interessanti consigli ad un vostro amico. Per l'ambito lavorativo vi sentirete brillanti e propositivi, in grado di dare il meglio di voi.

Voto - 8

Gemelli: Venere in congiunzione al vostro cielo da tempo, proteggerà la vostra relazione di coppia. Ci sarà tanta voglia di relax, evitando gli scontri e cercando di vivere in armonia con la vostra anima gemella. Voi single invece cercate di essere positivi e fiduciosi, solo così riuscirete a essere felici insieme a chi amate. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte in trigono dal segno dell'Acquario vi renderà molto audaci, mostrandovi praticamente perfetti in cosa che avrete in mente di fare.

Voto - 8

Cancro: uno spiccato spirito d'iniziativa vi permetterà di allargare i vostri orizzonti in questa giornata, cercando di aumentare le vostre entrate lavorando sodo, anche se ovviamente dovrete considerare le spese in aumento. Sul fronte sentimentale ci saranno buone notizie ed una notevole serenità da parte del partner, sarà difficile per voi creare litigi. Se siete single sarete premurosi nei confronti della persona che amate, ma sappiate che vi servirà qualcos'altro per conquistarla. Voto - 7,5

Leone: ancora qualche piccolo problema per voi nativi del segno dato da una configurazione astrale non all'altezza delle vostre aspettative.

In amore il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Toro v'impediscono di instaurare un rapporto sano con la vostra anima gemella, e per il momento dovreste limitarvi a fare solo l'indispensabile. Voi single dovrete trovare del tempo da dedicare ai vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro, un leggero miglioramento l'avete notato, ma sarà necessario anche non perdersi d'animo, non adesso. Voto - 6,5

Vergine: periodo in leggera discesa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì, almeno per quanto riguarda il lavoro. Dovrete fare attenzione a questi ritmi stressanti e cercare di trovare un po’ di tempo per voi.

Sul fronte sentimentale invece il periodo sarà più che soddisfacente, grazie soprattutto al Sole in trigono dal segno del Toro. Qualunque cosa vogliate, le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate e il partner, sarà più accondiscendente del solito. Se siete single dovete abbandonare i timori che avete a proposito della persona che amate. Voto - 7

Bilancia: oroscopo di venerdì più che soddisfacente per voi nativi del segno, soprattutto perché avete dalla vostra parte un'ottima e bellissima Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli. La vostra relazione di coppia vedrà trascorrere momenti davvero intensi e molto belli, riuscendo a dare alla vostra relazione tanta passione.

In ripresa visibile soprattutto la seconda decade, con una disponibilità sentimentale meno timorosa. Se siete single prendetevi alcuni sfizi e fare ciò che più ritenete giusto. Nel lavoro, impegnandovi seriamente in ciò che credete, potete ottenere grandi risultati. Voto - 8,5

Scorpione: gli influssi del Sole e di Mercurio opposti dal segno del Toro, completano un oroscopo non molto convincente. In ambito sentimentale e familiare vi accorgerete che ci sarà qualcosa che non va e cercherete di agire di conseguenza, che sia con il partner o con i vostri familiari. Se siete single dovreste ascoltare un po' di più il vostro istinto, oltre ai consigli dei vostri amici.

In ambito lavorativo avete fatto ottimi lavori in precedenza, non appoggiatevi dunque sugli allori e fate qualcosa per tornare alla ribalta. Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo di venerdì che prevede il pianeta Venere in quadratura al vostro cielo. Potreste avere qualche piccolo problema per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Avrete qualche difficoltà ad esprimere bene i vostri sentimenti e qualche malinteso potrebbe peggiorare la situazione. Se siete single non siate ingenui e accettate la realtà dei fatti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se saprete gestire bene le vostre mansioni potrete ottenere dei discreti risultati.

Voto - 6,5

Capricorno: gli influssi del Sole in trigono dal segno del Toro completano per voi un oroscopo niente male. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il divertimento spensierato, abbinato a forti sentimenti vi permetterà di trascorrere momenti di passione con la vostra anima gemella. Se siete single sarà una giornata piena di piacevoli momenti, in famiglia o con gli amici. Sul fronte lavorativo i vostri progetti prenderanno una piega diversa, riuscendo a fare tanti passi in avanti. Voto - 8

Acquario: oroscopo della giornata di venerdì 8 maggio che prevede Venere in trigono rispetto al segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda l'amore i vostri sentimenti avranno la precedenza su tutto, e il partner gradirà molto il vostro comportamento. Se siete single un po’ di confusione potrebbe cogliervi di sorpresa. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avrete i riflessi sempre pronti e darete del vostro meglio per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7,5

Pesci: le previsioni per l'oroscopo per la giornata di venerdì prevedono Venere in quadratura al vostro cielo. Sul fronte sentimentale non dovete essere tristi se qualcosa nella vostra vita personale o sentimentale, non procede come voi desiderate.

Potreste provare a parlarne con il partner. Se siete single aspettate un po’ di tempo prima di approcciarvi alla persona che amate. Nel lavoro dovrete prendere la situazione in mano e cercare di migliorare le cose. Voto - 6,5