Per il penultimo giorno del mese di maggio la stelle lasciano presagire 24 ore leggermente sottotono per l'Acquario, che potrebbe trovarsi ad affrontare delle preoccupazioni per quanto riguarda la sfera pratica ed economica. Al contrario sarà una giornata vantaggiosa per il Capricorno, che può dedicarsi all'amore e alla cura dei rapporti interpersonali. Bilancia fuori forma, recupera la Vergine.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo della giornata di domani, sabato 30 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 30 maggio da Ariete a Pesci

Ariete: gli astri lasciano presagire una giornata sottotono per i nativi del segno, qualcuno potrebbe risentire di dolori o fastidi allo stomaco. C'è agitazione nei rapporti con gli altri, siate cauti sia in amore che in famiglia.

Toro: è un buon momento per il segno, sotto tutti i punti di vista. In ambito lavorativo si possono avanzare delle richieste e magari togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: il consiglio delle stelle per la giornata di sabato 30 maggio è di essere cauti in ambito lavorativo, dove potrebbero nascere dei contrasti o delle discussioni. Serenità in amore.

Cancro: le prossime 24 ore potrebbero regalare delle belle gratificazioni per quanto riguarda la sfera lavorativa. le stelle consigliano di agire con prudenza, meglio ponderare con cura le nuove scelte.

Leone: l’oroscopo di sabato 30 maggio lascia presagire una giornata emozionante per l’amore. Chi nei giorni ha affrontato dei contrasti, può trovare dei chiarimenti e ristabilire l’armonia, la sessualità è in crescita.

Attenzione alle spese.

Vergine: gli influssi vantaggiosi della Luna, donano grinta ed energia al segno. È un buon momento per l’amore e i rapporti interpersonali, ma anche per gli affari.

Bilancia: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di evitare gli sforzi e concedersi dei moemnti di riposo, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare lievi malesseri fisici.

Scorpione: questo fine settimana porta delle gratificazioni in ambito lavorativo, è il momento di riscuotere i frutti del lavoro svolto. Ottima la forma fisica. Serenità in amore.

Sagittario: l’oroscopo di sabato 30 maggio lascia presagire una giornata faticosa per il fisico. Gli astri consigliano di concedersi un po’ di riposo, evitare gli sforzi e dedicarsi alla cura di corpo e mente.

Capricorno: è una giornata vantaggiosa per l’amore, ideale per fare dei progetti o confessare i propri sentimenti alla persona amata. Bene la sfera pratica, è un buon momento per concludere un affare o avviare delle trattative.

Acquario: durante questa giornata potrebbero sorgere delle preoccupazioni per quanto riguarda il lavoro e la sfera finanziaria, controllate con attenzione le entrate e le uscite.

Amore sereno e romantico.

Pesci: durante la giornata di sabato 30 maggio potrebbero incontrare delle difficoltà per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l'amore. Meglio concedersi qualche momento per se, per cercare di ritrovare un proprio equilibrio.