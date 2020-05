Una nuova settimana sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del giorno 11 maggio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo dell'11 maggio 2020: la giornata

Ariete: in amore attenzione ai rapporti di coppia, soprattutto se ci sono stati problemi di recente. Non mancheranno le tensioni. Nel lavoro queste sono giornate che rimettono in discussione quello che avete fatto finora, ma si potrà ripartire.

Toro: per i sentimenti giornata che vede la Luna favorevole, momento di forza da gestire con attenzione.

Nel lavoro le cose che lascerete partire in questo momento sono importanti. Potreste tagliare qualche rapporto che non va.

Gemelli: a livello amoroso Venere è ancora nel segno e sarà attiva fino agli inizi di agosto. Nel lavoro dovete mettere a punto nuovi progetti, ci saranno anche delle belle scelte da fare.

Cancro: in amore Luna in opposizione che porta maggiori tensioni, problematiche che dovranno essere affrontate nell'immediato. Difficoltà nei rapporti con una persona della Bilancia o dell'Ariete. A livello lavorativo è meglio evitare discussioni inutili, dovete fare solo le cose in cui credete.

Leone: per i sentimenti dovete mettere a posto alcune questioni, non sono comunque del tutto negative le sensazioni che proverete in questa giornata.

Nel lavoro è probabile che ci sia una grande voglia di cambiare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, se ci sono stati problemi, meglio affrontarli ora visto che la Luna è favorevole. Chi ha avuto problemi in passato potrò superarli. Nel lavoro attenzione ad alcune difficoltà di concentrazione.

Sembrate tesi.

Previsioni e oroscopo dell'11 maggio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti settimana che parte a rallentatore, ma si recupera già domani. Nel lavoro avreste bisogno di una ripartenza, in particolare per le questioni economiche. Fisico in recupero.

Scorpione:per i sentimenti con una persona dei Pesci o del Capricorno potreste fare progetti a lunga scadenza.

Siete forti e determinati. A livello lavorativo meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Stelle e oroscopo dell'11 maggio: previsioni

Sagittario: a livello amoroso prudenza nelle relazioni, Mercurio sarà in opposizione. Nel lavoro c'è maggiore stanchezza, però non mancheranno alcuni risultati positivi. Arrivano novità, ma è meglio evitare azzardi di troppo.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, giornata interessante per l'amore, la Luna porta ancora momenti piacevoli. Molte le occasioni e le opportunità. Nel lavoro, dopo un periodo di pausa, potreste avere un'occasione interessante.

Acquario: a livello sentimentale Mercurio favorevole insieme a Venere porta nuova energia, soprattutto per le questioni di coppia.

Nel lavoro periodo che non vede situazioni complicate da vivere, ma solo qualche difficoltà legate anche a problemi dell'anno scorso.

Pesci: in amore attenzione alle discussioni inutili, soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro in questi giorni potreste risolvere alcuni problemi, piano piano arrivano nuove soluzioni.