L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale, dall'11 al 17 maggio, andrà ad analizzare in particolare la nuova posizione di Mercurio in Gemelli e Marte in Pesci. Questo spostamento planetario sarà benefico per le relazioni a due e favorirà il dialogo per i segni zodiacali di Aria. L'astro marziano, invece, approfondirà una sensibilità molto vulnerabile sia per i Pesci, che per il Cancro e il Sagittario. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Mercurio in Gemelli nell'oroscopo dell'amore di maggio

Ariete: martedì buona la posizione di Venere e Mercurio in Gemelli, che bilancerà al meglio affettività e intelligenza.

In questo modo potrete incanalare le energie nel verso giusto, percependo la direzione giusta per raggiungere una serenità tanto desiderata. Mercoledì l'astro d'argento avvierà un'introspezione di voi che, seppur dolorosa, sarà benefica per diventare più comprensivi in coppia.

Toro: Luna sarà dalla vostra parte nella giornata di lunedì e sarete più tenaci nell'affrontare la strada decisa per la relazione a due. Attenzione a un po' di nervosismo nella giornata di mercoledì, ma la nuova postazione di Marte in Pesci allenterà un po' le tensioni in amore e mitigherà il rapporto con la sensibilità.

Gemelli: Mercurio entrerà nel segno martedì e avvierà un dialogo costruttivo e, per alcuni di voi, chiarificatore di alcune situazioni tenute in sospeso da molto tempo.

In sinergia con Venere, l'amore diventerà più armonioso e aperto a cambiamenti innovativi.

Cancro: Luna sarà in opposizione lunedì e attenzione a non essere troppo testardi nei confronti del partner. Marte in Pesci potrebbe rendervi un po' troppo timidi e introversi, ma la vicinanza di Venere e Mercurio farà luce sulla storia in modo più intelligente e frizzante.

Leone: martedì l'affettività verrà un po' intellettualizzata dall'entrata di Mercurio in Gemelli. Dovrete usufruire di questo transito che sprigionerà una curiosità più frizzante in coppia, utile per sperimentare nuove prospettive amorose. Occhio però a non essere troppo superficiali e incostanti.

Vergine: martedì Mercurio e Venere saranno in dissonanza e minacceranno un po' l'amore, producendo litigi in coppia.

Dovrete cercare di essere più franchi con il partner e meno superficiali. Sole e Urano splenderanno sempre per voi, avviando cambiamenti rivoluzionari. Attenzione a Marte opposto dai Pesci, che potrà acuire la vostra instabilità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dovrete scegliere le parole giuste per sbloccare una situazione in sospeso che pesa sulla relazione a due. Mercurio, finalmente, diventerà vostro complice dai Gemelli e punterà un riflettore sull'amore, facendovi capire la vera natura dei sentimenti che provate per il partner. Arriveranno splendide sorprese per voi.

Scorpione: un'idea fissa farà capolino nella vostra mente e non potrete evitare di pensarci, tanto sarà ossessiva.

Plutone e Luna dal Capricorno avvieranno un'introspezione profonda dei sentimenti che provate, così scavando in profondità potrete uscirne rigenerati. Attenzione a Mercurio in opposizione, che potrebbe rendervi un po' superficiali e non farvi portare a termine alcuni progetti ambiti.

Sagittario: attenzione alle incomprensioni in coppia che potrebbero produrre fraintendimenti. Sarete molto confusi sul da farsi anche a causa dell'influenza di Nettuno, che insieme a Marte in quadratura potrebbero farvi sentire dalla parte della ragione, mentre invece stareste agendo con imprudenza.

Capricorno: Luna entrerà nel segno lunedì e perderà un po' di sensibilità e calore in una casa astrologica fredda come la vostra.

L'amore potrebbe diventare rigido, anche se la presenza di Plutone farà avviare un'introspezione emotiva molto profonda. Mercoledì Mercurio dai Gemelli chiederà maggior dialogo in coppia.

Acquario: Luna entrerà nel segno mercoledì e congiungendosi con Saturno potrebbe sprigionare tempeste emotive difficili da metabolizzare. Attenzione a non essere troppo critici con voi stessi, soppesandovi in maniera distruttiva. La nuova postazione di Mercurio in Gemelli farà luce su alcune questioni rimaste in sospeso e acuirà la vostra carica intellettiva.

Pesci: martedì Mercurio sarà in dissonanza e insieme a Venere potrebbe farvi percepire i pensieri con forte coinvolgimento emozionale. Marte nel segno, giovedì, vi renderà più coraggiosi e magnetici, anche se un po' troppo introversi.

Domenica Luna entrerà nel vostro cielo e lo illuminerà con il suo romanticismo sognante e sensibile.