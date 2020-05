Nella giornata di martedì 9 giugno 2020 l'amore sarà al centro dell'attenzione per il segno della Bilancia, ma abbastanza 'faticoso' per il segno dei Pesci. Quest'ultimo infatti potrebbe essere molto negligente nei confronti della propria relazione. Il Toro avrà dei ripensamenti sulla propria storia d'amore, ma dovrà guardarsi bene dall'essere troppo brusco e dovrà necessariamente instaurare un dialogo costruttivo. A seguire, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco della giornata.

Progetti professionali per l'Ariete

Ariete: i progetti lavorativi saranno supportati da una buona dose di intraprendenza, ma anche dal vostro grande senso di responsabilità.

Per voi ci sarà anche qualche novità positiva.

Toro: nella vostra storia d'amore si respireranno delle incertezze che purtroppo saranno molto preoccupanti per la stabilità dell'intesa di coppia. Dovrete ricorrere ad alcuni chiarimenti prima che sia troppo tardi.

Gemelli: avrete in mente dei progetti familiari decisamente maturi e consapevoli, quindi potreste cominciare a metterli a frutto con l'ausilio del vostro partner ma anche di qualche familiare disposto ad aiutarvi.

Cancro: lascerete agli altri il 'compito' di essere arrabbiati, perché voi al momento avrete una serenità da far invidia e una calma che sarà ottima non soltanto in ambito familiare, ma anche sul posto di lavoro.

Leone: darete tutta l'anima e tutto il corpo per un'impresa professionale senza precedenti che vi metterà anche alla prova in fatto di arguzia e strategia.

Riceverete degli elogi che prometteranno bene.

Vergine: avrete qualche momento di smarrimento sul posto di lavoro, ma sicuramente non durerà a lungo grazie alla vostra capacità di azione ferrea e sicura di sé. Lascerete un'impronta indelebile nel cuore dei vostri colleghi.

Trascuratezza in amore per i Pesci

Bilancia: la tenerezza con il partner potrebbe trasformarsi in passionalità, ma anche in un'occasione per potersi confrontare e spendere qualche parola in merito alla vostra intenzione di 'crescere'.

Scorpione: riprendere qualche progetto con un umore così roseo come quello di questi giorni vi aiuterà ad essere anche più ottimisti e a non pensare troppo alle vicissitudini tristi del vostro passato.

Sagittario: dovrete risparmiare un po' per conservare la vostra autonomia in ogni aspetto, ma allo stesso tempo dovrete anche fare in modo che il vostro lavoro non subisca una frenata troppo 'irrecuperabile'.

Capricorno: se il lavoro sembrerà procedere bene, potreste avvertire un sentore che non presagirà molte cose positive. I primi ostacoli saranno sicuramente alla vostra portata, mentre dovrete essere più attenti agli altri.

Acquario: avrete in mente un piccolo investimento sui vostri hobby che sicuramente vi porterà anche molta fantasia da impiegare. Qualche contrattempo di troppo potrebbe ostacolare le vostre idee.

Pesci: avrete una capacità d'azione leggermente migliorata sul lavoro a livello organizzativo, ma dovrete fare ancora molto per l'aspetto pratico.

In amore trascurerete il vostro partner senza quasi accorgervene.