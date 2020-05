L'oroscopo di lunedì 11 maggio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo Sole, Mercurio e Urano in Toro, mentre Luna, Giove e Plutone saranno in Capricorno. Venere sarà in Gemelli, invece Marte e Saturno saranno in Acquario e Nettuno in Pesci. Durante questa giornata Toro e Scorpione scopriranno elementi importanti sulla loro relazione di coppia, mentre Vergine e Gemelli saranno pronti a ricominciare la settimana con grinta e positività. Scopriamo nel dettaglio cosa riserverà l'Oroscopo dell'11 maggio per tutti i dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia 11 maggio: gioia per Gemelli e Cancro fantasioso

Ariete: cercherete di sviluppare tutti i vostri maggiori talenti e avrete una predilezione particolare per le attività creative. Forse vi sentirete un po' incerti riguardo ai risultati ottenuti, ma i complimenti delle persone che vi amano saranno di grande aiuto. Il partner non vi lascerà soli in questo nuovo percorso, ma farà fatica a comprendere fino in fondo i vostri desideri. L'oroscopo suggerisce di non perdere la motivazione e di continuare a insistere, anche se le cose sembreranno poco inclini ad andare per il verso giusto.

Toro: sarà una giornata all'insegna della passione. Desidererete stare accanto al vostro partner e ogni piccolo gesto esploderà nel contatto fisico.

Cercherete di comprendere tutte le sfaccettature caratteriali della persona amata, in modo da riuscire ad aumentare la vostra complicità di coppia. I vostri atteggiamenti affettuosi verranno molto apprezzati e ricambiati. Non trascurate la routine della vostra vita domestica, perché vi consentirà di dare vita a un ambiente più sereno e utile dal punto di vista produttivo.

Gemelli: non avrete motivi per essere tristi e insoddisfatti, ma sarete pronti ad affrontare tante nuove sfide. Cercherete di vivere ogni piccola cosa con gioia e non vi farete contagiare da chi ha un umore negativo. Ritagliate del tempo da dedicare agli amici: provate a non trascurare nessuno, in maniera tale da non creare malcontento tra i vostri affetti.

Forse ci saranno delle incomprensioni con il partner, ma saranno cose di poco conto e tutto si risolverà molto velocemente. Attenzione a non esporvi a repentini cambi di temperatura.

Cancro: sarà una giornata all'insegna della fantasia e della musica. Non potrete fare a meno di ascoltare i vostri brani preferiti e, forse, deciderete d'imparare a suonare uno strumento musicale. Avrete voglia di dare vita a qualcosa di originale e non replicabile: non sarà semplice, ma alla fine resterete molto soddisfatti del risultato. Proverete un po' di timore nel mostrare al partner la vostra creazione però, se troverete il modo per far trapelare tutta la vostra passione sarà impossibile ricevere feedback negativi.

Attenzione a non trascurare il riposo notturno.

Oroscopo di lunedì 11 maggio: positività per Vergine e coraggio per Bilancia

Leone: cercherete di dare il massimo per risollevare la vostra situazione economica. Non sarà un buon momento per gli affari, ma proprio ora non dovrete mollare. Vi sarà d'aiuto chiedere pareri ad amici e famigliari, ma dovrete essere molto bravi nel selezionare le varie proposte. Il partner potrebbe non sembrare preso dai vostri progetti, provate a coinvolgerlo maggiormente mettendolo al corrente dei vostri piani. Un'ottima idea potrebbe essere quella di tornare sui libri, perché acquisire nuove informazioni vi sarà da stimolo per lavorare su idee brillanti.

Vergine: inizierete la settimana con tanta gioia e positività.

Stabilirete nuovi traguardi e non vi arrenderete davanti alle difficoltà. Il vostro ottimismo si rifletterà in tutti gli aspetti della giornata: personale, sentimentale e lavorativo. Il partner, inizialmente sulle sue, non potrà fare a meno di essere coinvolto dalla vostra gioia e cercherà di partecipare attivamente alle iniziative che proporrete. L'oroscopo suggerisce di sfruttare tutte queste energie per dedicare tempo all'allenamento fisico: un corpo sano vi farà sentire ancora più gioiosi!

Bilancia: avrete bisogno di tirare fuori tutto il vostro coraggio per superare questa giornata. Ci saranno degli ostacoli che si porranno tra voi e i vostri obiettivi, ma se sarete pazienti riuscirete a superarli.

Non chiudetevi a riccio, cercate di parlare con le persone a cui volete più bene, di confidarvi e di discutere insieme dei vostri problemi. Il partner, purtroppo, non vi sarà di grande aiuto, perché sarà concentrato soprattutto sulle sue preoccupazioni.

Scorpione: non sopporterete l'idea di non sapere tutto sul vostro partner e inizierete a indagare. Forse le vostre continue domande indisporranno un po' la persona amata, ma voi tenderete a continuare per la vostra strada. Soddisfatte le vostre curiosità, ma senza diventare troppo petulanti. La pigrizia si farà sentire durante questa giornata e sarà legata soprattutto alla recente immobilità. Una buona soluzione per riprendere la routine quotidiana potrebbe essere quella di agire per gradi, senza saltare le tappe e senza avere pretese eccessive.

Previsioni astrologiche di lunedì 11 maggio: Sagittario dubbioso e nuovi stimoli per Pesci

Sagittario: avrete tanti dubbi per il futuro e tenderete ad analizzare tutto con estrema perizia, ma non riuscirete a prendere una decisione. L'oroscopo consiglia di prendervi tutto il tempo necessario per scegliere cosa fare: la fretta non vi aiuterà, al contrario, potrà penalizzarvi. Se chiederete aiuto al partner, sicuramente, riceverete una risposta positiva, però non aspettatevi che sia lui a risolvere i vostri problemi: lo sforzo maggiore spetterà sempre a voi. Attenzione a non trascurare gli aspetti più belli e produttivi della giornata.

Capricorno: sarà il momento giusto per iniziare ad attuare cambiamenti concreti nella vostra routine quotidiana.

Ponderate ogni piccola modifica, in modo da riuscire a inserirla armonicamente all'interno della vostra vita. Il partner, forse, non riuscirà a comprendervi fino in fondo e tenderà a sollevare qualche dubbio sulle vostre decisioni. Sarà fondamentale cercare di spiegare il vostro punto di vista, ma attenzione a non portare avanti un'opera di persuasione: ogni persona ha diritto ad avere la propria opinione.

Acquario: dedicherete molto tempo alla vostra vita sociale perché desidererete recuperare alcuni rapporti d'amicizia. Forse non tutti saranno inclini ad ascoltarvi, ma se agirete secondo il vostro istinto otterrete risultati sorprendenti. Il feeling con il partner aumenterà notevolmente e questo vi consentirà di passare a un nuovo livello della vostra relazione.

Dal punto di vista lavorativo dovrete avere moltissima pazienza, perché non sarà facile ripartire dopo un lungo periodo d'inattività. Scrivete una lista delle cose più importanti da fare.

Pesci: avrete modo di sperimentare una nuova metodologia di organizzazione. Non sarà facile modificare la vostra routine quotidiana, ma questo vi fornirà nuovi stimoli per affrontare la giornata. Vi sentirete molto affettuosi nei confronti del partner, ma non è detto che le vostre tenerezze verranno ricambiate. Non rimaneteci male, ma d'indagare sulle possibili cause: potrebbero esserci dei problemi del tutto indipendenti da voi. Attenzione a non farvi trascinare dall'ansia eccessiva, potrebbe essere un buon momento per iniziare a controllare le vostre emozioni.