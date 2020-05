Al via la stagione estiva con il mese di giugno. Come andrà il periodo per i nati sotto il segno del Cancro? Di seguito le stelle con le previsioni a livello lavorativo, sentimentale e salutare, ma anche con riferimenti su come gestire le giornate e affrontarle al meglio. Gli ultimi tempi non sono stati facili da gestire per voi. Ci sono stati diversi contrattempi che hanno riguardato soprattutto il campo professionale, situazioni che hanno richiesto grande attenzione per essere sistemate. All'inizio del periodo non è mancata energia, che nelle ultime settimane è diminuita. A livello amoroso, non sono mancati i momenti di insoddisfazione da affrontare.

Nel mese di giugno, Saturno non sarà in opposizione per diverse settimane, potrete così recuperare soprattutto a livello salutare. L'opposizione ritornerà con l'arrivo del mese di luglio, sfruttate quindi queste giornate per poter migliorare il vostro stato psicofisico, la vostra salute. Cercate di stare calmi, anche se alcune situazioni potrebbero essere causa di stress, in particolare nel corso della terza settimana del mese. A livello amoroso, il periodo sarà interessante, l'inizio dell'estate sarà un buon momento per iniziare dei progetti importanti a livello di coppia. Con il Sole che arriva nel segno, nel lavoro potrete riprendere le trattative, anche se bisognerà fare attenzione alle decisioni da prendere.

Vediamo nel dettaglio le stelle che riguardano il settore sentimentale e quello lavorativo dei nati sotto il segno del Cancro.

Oroscopo giugno: lavoro e amore per il Cancro

Come anticipato, questo inizio dell'estate sarà interessante per l'amore. Chi è indeciso in una relazione, potrà finalmente uscire allo scoperto, nonostante alcune certezze continuino a mancare.

I single, nella parte centrale del periodo, con l'ingresso del Sole nel segno, potranno fare degli incontri particolarmente interessanti e approfondire delle conoscenze. L'ultima settimana del mese sarà importante, le emozioni tornano a essere centrali e il cielo sarà dalla vostra parte.

In campo professionale, alcuni contratti potranno essere presi in considerazione, come anche la ricerca di nuovi collaboratori.

Chi è in attesa di risposte o di accordi, potrebbe ottenerle nella parte centrale del periodo. Alcuni progetti potrebbero non essere più praticabili, per questo motivo bisognerà trovare un piano B. Con Marte in ottimo aspetto e Mercurio favorevole, arriveranno delle novità, avete voglia di rimettervi in gioco. Momento positivo anche per chi a livello economico deve sistemare la situazione e ritrovare un equilibrio.