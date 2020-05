Il primo weekend del mese di maggio ha avuto inizio. Scopriamo come andranno le giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali. Di seguito le stelle e le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: il mese di maggio inizia con un lungo transito di Venere nel segno, riuscirete a recuperare se avete vissuto delle problematiche in campo amoroso. Nel lavoro, in particolare domenica, con Giove contrario, cercate di non esporvi troppo.

Toro: nel weekend dovrete cercare di tenere a bada il nervosismo.

Nel lavoro in queste giornate riuscirete a rivedere alcune questioni in sospeso. In amore, nella giornata di sabato ci sarà maggiore energia.

Gemelli: con la Luna dissonante, il weekend inizia sottotono soprattutto in campo amoroso. Nel lavoro, in particolare domenica è probabile che riceviate una buona notizia.

Cancro: a livello professionale, in questo weekend dovrete avere maggiore pazienza, se non riuscite a comprendere una situazione. In amore potete superare molte tensioni.

Leone: con la Luna nel segno potrete evitare dei conflitti in campo sentimentale.

Nel lavoro, dovrete amministrare al meglio le vostre finanze per poter migliorare la questione economica.

Vergine: in questo fine settimana, le coppie che hanno avuto dei problemi potranno chiarire. Con la Luna nel segno, domenica sarà una buona giornata per vivere delle belle emozioni con il partner. Molte responsabilità professionali gravano in questo periodo.

Astrologia del fine settimana per i segni zodiacali

Bilancia: avete voglia di vivere delle belle emozioni, alcune coppie in queste giornate decideranno di affrontare dei cambiamenti. Nel lavoro, in particolare domenica, potreste affrontare una situazione favorevole.

Scorpione: situazione interessante in campo amoroso, nella giornata di sabato riuscirete a distrarvi dalle problematiche. In campo lavorativo è possibile vivere un momento di recupero.

Sagittario: con Venere in opposizione, in queste giornate, vi sentirete particolarmente agitati. Con la Luna in opposizione, potrebbero esserci delle tensioni anche in campo professionale.

Capricorno: sia nella giornata di sabato, che di domenica, la Luna sarà favorevole, questa energia dovrà essere sfruttata per sistemare delle problematiche in campo amoroso. Nel lavoro in arrivo delle novità.

Acquario: con il Sole e Mercurio dissonante, questo weekend sarà caratterizzato da incertezza, soprattutto nel lavoro. In amore, è possibile provare delle nuove opportunità.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, il weekend sarà caratterizzato da nervosismi in particolare in campo amoroso.

Nel lavoro, dovrete cercare di trovare delle soluzioni ad alcune problematiche iniziate da tempo.