L'Oroscopo di domani, sabato 2 maggio 2020, è pronto a mettere in risalto l'andamento di questo giorno d'inizio di weekend. Le previsioni zodiacali di sabato quindi, in questo contesto impostate sui segni della prima sestina, annunciano novità interessanti riguardanti i settori della vita a cui, forse, teniamo di più: l'amore e il lavoro. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Ebbene, il periodo coincidente con la penultima giornata della corrente settimana andrà a favore di ben quattro su sei segni.

In primo piano a dominare su tutti sarà l'Ingresso della Luna in Vergine: il segno di Terra potrà contare sulla posizione migliore in classifica, quella relativa alla "top del giorno". L'Astro d'Argento, oltre a garantire successo in ambito affettivo agi amici della Vergine, farà letteralmente volare i nativi del Leone, in questo caso fortunatissimi in amore. Invece ad andare incontro ad un periodo probabilmente poco positivo, secondo l'oroscopo del giorno 2 maggio, saranno coloro nati sotto al segno del Cancro, purtroppo valutati in periodo "sottotono".

Classifica stelline 2 maggio 2020

Ansiosi di vedere quali saranno i segni più fortunati previsti per questo sabato? In questo caso a fugare dubbi o perplessità in merito all'andamento di questo primo giorno di weekend è, come sempre, la nostra classifica stelline quotidiana. La scaletta con le stelle del momento in questo contesto è impostata sull'oroscopo del 2 maggio.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, i soli segni interessanti la sestina dello zodiaco dall'Ariete fino alla Vergine.

Nelle prime posizioni, secondo quanto annunciato dalle previsioni zodiacali del periodo, troviamo meritatamente la Vergine, una spanna più su rispetto ad Ariete, Toro e Leone valutati a cinque stelle. Andiamo agli approfondimenti segno per segno posti subito a seguire:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: nessuno

Oroscopo sabato 2 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★★.

La Luna in Vergine vi darà la forza necessaria e la capacità di portare a buon fine la giornata di sabato. Ricordate però, parlando di voi Ariete un po' troppo impulsivi, che non sempre la ragione sta dalla vostra parte, spesso la verità sta nel mezzo. Cercate pertanto di mantenere un atteggiamento saggio ed equilibrato, dimostrando si di che pasta siete fatti ma allo stesso tempo sforzatevi di dare anche credito ai punti di vista altrui... Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, avrete un'enorme carica vitale e questo potrà avere un effetto positivo sulla vostra vita di coppia. Visto che ultimamente avete risentito di una certa stanchezza, adesso è giunta l'ora di ripartire in grande.

Single, grazie al flusso lunare vi sentirete pieni di energie. La vostra euforia sarà contagiosa e vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista. Nel lavoro, potrete contare su delle ottime occasioni. Nuove opportunità potranno dare la spinta decisiva nel fare ciò che desiderate.

♉ Toro: ★★★★★. Questo primo giorno di weekend è stato valutato al massimo della positività. Vi accorgerete di avere accanto persone che non solo la pensano come voi, ma sono anche disposte ad appoggiare qualsiasi vostra scelta. Avrete delle gratificazioni in ambito famigliare e nelle attività quotidiane.

In amore, sarete molto affettuosi dando attenzione a chi volete bene. Questo creerà un'atmosfera molto armoniosa. Vestirete i panni del partner perfetto e vi presterete ad ascoltarlo come non avevate mai fatto. Single, sarà questa una giornata decisamente positiva. Avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore. Agevolati e distesi i rapporti con le persone vicino a voi. Nel lavoro invece, l'oroscopo giornaliero vi vede lucidi mentalmente e pieni di energia. Riconquisterete il vostro spirito "combattivo", utile nel caso aveste il bisogno di conferme tangibili. Sicuramente, non mancheranno.

♊ Gemelli: ★★★★. Sarà una giornata buona, anche se in alcuni casi non sarete troppo sicuri delle cose che andrete a fare. Secondo l'oroscopo del giorno, per quanto riguarda l'amore, cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata, così da stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia. In coppia altresì, giornata interessante nonostante Nettuno in opposizione (azzerato da Marte in trigono). Impellente il desiderio di scoprire cose nuove insieme al partner, magari programmare qualcosa di diverso per una serata di passione. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che sarete pronti per andare avanti: tutto è pronto per nascere sotto la luce buona delle stelle.

Anche se qualche discussione in famiglia dovesse disturbare, tranquilli, riuscirete a mantenere serenità ed un certo equilibrio. Nel lavoro, giorno buono con una Luna amica pronta ad accendere i riflettori sulle vostre doti migliori. Rapidità di comprensione ed abilità nel comunicare con chiunque saranno i vostri punti forti.

Astrologia del giorno 2 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★. In arrivo un sabato 2 maggio poco affidabile in linea generale, valutato con le tre stelle del sottotono. La giornata, nei confronti del comparto relativo all'amore presenta più di qualche problematica con cui doversi confrontare.

In generale, l'oroscopo sulla giornata di domani riguardo l'amore prevede che sarete talmente presi dall'entusiasmo per qualche vostra nuova iniziativa che potreste dimenticare le persone che avete intorno. In alcuni casi non vi accorgerete nemmeno di trascurare la persona amata. Consiglio: cercate di sapere cosa non va o di cosa c’è bisogno, purché evitiate di restare immobili con le mani in mano. Single, la Luna impulsiva tenderà a farvi dire/fare cose difficili da portare poi a buon fine nel periodo. Provate a pensare ad altro: tenete presente che sarete insofferenti verso le solite routinarie situazioni ma anche qua sarà difficile modificare qualcosa.

Nel lavoro, non sempre i traguardi che vi siete imposti saranno facilmente raggiungibili. Per alcune cose sicuramente dovrete attendere alcuni giorni. Pazientate senza lamentarvi.

♌ Leone: ★★★★★. Giornata più che positiva, viste le ottime cinque stelle a corredo del segno. Vi destreggerete magnificamente in tutte quelle prove che richiederanno elasticità mentale, intuito e una solida preparazione. In amore, l'oroscopo indica nella Luna la vostra fonte di buona fortuna, già predisposta a regalare una giornata molto positiva da e verso le persone amate. Col partner la relazione si rafforzerà e finalmente avrete la sensazione di essere appoggiati nel caso di scelte o decisioni importanti.

Single, la Luna sorride anche a voi: approfittate di questo periodo per portare avanti quel progetto che sapete. Le stelle annunciano ben presto cambiamenti in positivo per tanti nativi: vi aspettano sicuramente giorni molto intensi. Nel lavoro, porterete a termine e con successo gli impegni quotidiani o le cose che più vi premono. Sarete circondati da amici sinceri e fidati pronti ad aiutarvi oppure a consigliarvi per il meglio.

♍ Vergine: 'top del giorno'. Questo finale di settimana per tanti nativi dei Pesci partirà e finirà davvero "alla grande". Sarà la Luna nel segno a garantire un'ottima partenza di weekend, positività replicata anche nella domenica seguente.

Nei riguardi di amore e affetti in generale nulla sarà precluso. Nel merito, l'oroscopo di domani 2 maggio consiglia in amore massima fiducia in se stessi. L'astro terrestre sarà completamente dalla vostra parte, regalandovi una bella giornata all'insegna delle emozioni e della comprensione reciproca. Single, sicuri di voi stessi, come sempre del resto, affronterete questo giorno come se nulla fosse. E, in effetti, sarà proprio così dal momento che il cielo astrale porterà in dono una formazione planetaria altamente favorevole. Nel lavoro, per chiudere, con questo cielo magnifico tutto andrà esattamente come sperato.

Il vostro operato sarà esaltato da intuito e creatività: entrambi vi renderanno ideatori di progetti eccellenti. Sarete determinati e creativi.

E' possibile continuare con l'oroscopo del giorno di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.