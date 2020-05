Quello appena iniziato è un mese che profuma di speranza e allegria, non ci sono ostacoli nel cielo del Cancro, Plutone e Giove potrebbero rallentarvi, ma non contrastarvi. È un buon momento per l’amore, anche se la prima metà del mese, a causa degli influssi di Marte, potrebbe farvi cadere in piccole trasgressioni. È forte la carica erotica e la curiosità, c’è voglia di fare nuove esperienze e allargare la propria rete di contatti. Bene l’ambito lavorativo. Non è un momento negativo per il fisico, le stelle invitano a fare un po’ di introspezione, necessaria per decidere cosa volete per il futuro e come ottenerlo.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di maggio 2020 per il segno del Cancro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per il Cancro

Amore: come anticipato, l’oroscopo di maggio non lascia presagire un mese negativo per i sentimenti. Tuttavia durante la prima metà del mese Marte potrebbe punzecchiare i nativi del Cancro, c’è curiosità e voglia di fare nuove esperienze. Qualcuno potrebbe allargare la propria rete di contatti attraverso un giro nel web, qualcun altro potrebbe sanare la propria voglia di spensieratezza e novità approdando su siti piccanti e trasgressivi.

Cercate di mantenere il senso della misura, chi vive già un rapporto di coppia farebbe meglio a cercare insieme al partner il modo più adatto per soddisfare i propri desideri. Migliorano i rapporti familiari, chi durante il mese precedente ha affrontato liti e discussioni può trovare dei chiarimenti e ristabilire l’equilibrio.

Lavoro: l’oroscopo di maggio lascia presagire un mese positivo per quanto riguarda l’ambito lavorativo per i nati sotto il segno del Cancro.

Urano in Toro può fornirvi un supporto notevole e aiutarvi ad allargare la vostra rete di contatti professionali e personali. È il momento ideale per cimentarsi con nuove pratiche e tecnologie. Nettuno in Pesci promette di mettere sul vostro cammino opportunità vantaggiose. Soprattutto la seconda metà del mese può portare delle belle gratificazioni in tal senso, qualcuno potrebbe stringere nuove collaborazioni o gettare le basi di importanti progetti futuri.

Qualcun altro, dopo un’attenta riflessione, potrebbe decidere di dedicarsi ad una nuova attività, un passo che potrebbe spaventare, ma i cui risultati non tarderanno ad arrivare.

Salute: secondo l’Oroscopo il nuovo mese non è negativo per il fisico, le stelle non lasciano presagire particolari problematiche, anche se potrebbero non mancare i momenti di stanchezza e nervosismo. Il cielo invita il Cancro a ritagliarsi dei momenti di riflessione e introspezione per capire cosa desidera e qual è il modo più adatto per raggiungerlo.