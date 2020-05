Le previsioni della settimana dal 25 al 31 maggio vedono in primo piano l'aspetto negativo tra Sole e Marte. E' necessario, quindi, fare attenzione allo stress: la parola d'ordine è relax. L'oroscopo favorisce i Segni d'Aria, anche se i Gemelli dovranno sforzarsi molto per non spaccare il capello in quattro sia sul lavoro che in amore. Vediamo ora quali sono le previsioni per tutti i segni.

Previsioni per l'ultima settimana di maggio: Gemelli nervosi e Toro in compagnia

Ariete - La settimana comincia con il malumore, ma niente paura, perché vi riprenderete. Mercurio è dalla vostra parte fino al 28: approfittatene per risolvere alcune questioni pratiche, perché in seguito potrebbe mancarvi un po' di lucidità.

Visto che in questo periodo c'è poca passione nell'aria, dedicatevi ad altro: lettura o meditazione vanno benissimo.

Toro - Dal 28 maggio Mercurio sarà in posizione ottimale. Le previsioni per voi, quindi, parlano di un fine settimana allegro e divertente, magari in compagnia di amici da rivedere. Voi Toro state vivendo un periodo di transizione, quindi non prendete iniziative prima di avere valutato bene la situazione.

Gemelli - Siete al centro dell'attenzione e alcuni di voi, infatti, festeggeranno il compleanno. L'aspetto negativo di Marte e Sole potrebbe permettervi di conoscere una persona nuova, molto intrigante e attraente. Per altri, invece, potrebbe esserci parecchio nervosismo nell'aria, in particolare nel fine settimana risulterete insopportabili.

Previsioni ottime per il Cancro, mentre il Leone va in pausa

Cancro - Mercurio entra nel vostro segno il 28 e vi porta novità in campo lavorativo. Potrebbero esserci dei contatti con qualcuno che potrà farvi una proposta per una nuova attività o un nuovo contratto. Tutta la settimana si preannuncia parecchio dinamica e movimentata, quindi non stancatevi troppo.

Leone - Siete poco lucidi, poco romantici e poco tolleranti. Il 28 e il 29 la Luna transita nel vostro segno e vi rende anche parecchio emotivi. Al momento molte situazioni sono ferme e così dovete fare voi: adesso dovete solo riflettere e andare in pausa. Le previsioni dicono che per passare all'azione c'è da attendere un periodo migliore.

Vergine - Siete molto impazienti e dovreste tenere a bada l'impulsività durante il fine settimana. Dedicatevi ad uno sport o a qualche attività in palestra: insomma, sfogatevi. Vedrete che la tensione diminuirà. Il lavoro, però, procede piuttosto bene, anzi, siete, con vostra grande gioia, super occupati.

Bilancia - Molti pianeti vi sono favorevoli e questo alleggerisce alcune situazioni personali che da tempo vi rendono insoddisfatti. La settimana inizia con una Luna storta, ma poi andrà meglio. Il consiglio è di dosare con equilibrio le vostre energie. Dal 28 maggio, inoltre, ci sarà da discutere un po' di più con il partner.

Scorpione - Marte è sempre in ottima posizione. Le previsioni parlano, quindi, di possibilità di muovervi, di agire, di prendere decisioni.

Dal 28 avrete anche Mercurio favorevole e questo vi permetterà di avere le idee molto chiare su tutto. Il 28 e il 29, però, non siate troppo velenosi con il prossimo!

Sagittario - La settimana per voi Sagittario potrebbe essere un po' complicata. Molti pianeti sono in posizione di quadratura e potreste essere costretti a fare un cambiamento di programma sia in amore che nel lavoro. Alcuni di voi che sono in coppia rischiano il litigio nel fine settimana: è meglio uscire e andate a correre in un parco!

Capricorno romantico, Acquario favorito in amore

Capricorno - A metà settimana quelli di voi che sono in coppia saranno costretti a fare un confronto con il partner. Dovrete valutare di dedicare più tempo alla persona che amate.

Marte positivo porta romanticismo e eros nel rapporto: il fine settimana è ottimo per metterlo in pratica.

Acquario - Il cielo è dinamico e le previsioni sono buone. Venere e Sole in aspetto favorevole vi rendono ottimisti. Marte è neutro, quindi avrete poco da fare. In campo lavorativo siete ancora in fase di programmazione, ad esempio, per una nuova attività e Saturno vi aiuerà a sgombrare il campo da qualche dubbio. L'amore sarà sempre super favorito per i rapporti a distanza.

Pesci - Dovete fare attenzione a quello che dite, a quello che fate e anche a quello che pensate. Fino al 28, infatti, Mercurio non vi aiuta. Rischiate di fare scenate di gelosia al partner: è l'effetto di Venere retrograda e negativa che, del resto, vi spingerà anche ad uno shopping compulsivo.

Resistete alla tentazione!