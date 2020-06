L'Oroscopo di domani, domenica 28 giugno, è pronto a svelare come andrà la giornata finale di questa settimana. In evidenza le previsioni zodiacali per tutti i segni dello zodiaco, come sempre valutati in base alla qualità delle proprie effemeridi. A tal proposito, questa domenica l'astrologia annuncia il passaggio di Marte in Ariete proprio ad inizio giornata, precisamente alla ore 01:45 del primissimo mattino. Il pianeta rosso si troverà subito in perfetta sintonia con il segno ospitante: in effetti il simbolo astrale di Fuoco direttamente interessato potrà contare su una giornata valutata a cinque stelle.

Invece a trarre massimo beneficio da questa appena citata e anche da altre formazioni astrali, i Gemelli, quest'oggi considerati al "top del giorno" e primi in classifica. a portare fortuna al preannunciato segno di Aria sarà, oltre a Marte in sestile a Venere nel segno, soprattutto la Luna in Bilancia e il Sole in Cancro, rispettivamente in trigono e in sestile alla stessa Venere.

Vediamo di scoprire la posizione in classifica dei restanti segni e poi vedere come è stata valutata la giornata analizzando le previsioni astrologiche di domenica 28 giugno segno per segno.

La classifica di domenica 28 giugno

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani, domenica 28 giugno, in questa sede, i segni interessanti l'intero arco dello zodiaco, ossia da Ariete a Pesci.

A fare da metro di misura, come sempre, la nostra puntuale classifica stelline quotidiana, nel frangente impostata sulla giornata finale della settimana. Visto che già abbiamo dato qualche piccola anticipazione nella nostra anteprima iniziale, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al dunque.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo sul periodo in analisi:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Ariete, Leone, Vergine, Bilancia, Capricorno;

★★★★: Cancro, Scorpione, Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Toro.

Previsioni astrologiche del 28 giugno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: ★★★★★.

Giornata di domenica valutata più che ottima. Partirà proprio benissimo il periodo per poi prolungarsi positivamente anche nelle ore successive. In amore le stelle esalteranno tantissimo il livello di comunicazione e la buona intesa con la persona amata. Splendidi momenti vi faranno rivivere emozioni già vissute in passato: preparatevi ad una notte di passione insieme a chi amate. In alcuni casi, soprattutto se appartenente ai segni in giornata "no", il partner potrebbe risultare più insistente del solito: accontentatelo e sarete soddisfatti anche voi. Single, innamorati? Fatevi avanti allora, il momento è perfetto e potrebbe invogliare qualcuno a mettere un po' più di carne nel fuoco dei sentimenti: pensateci, ok?

Toro: ★★. Si prevede una domenica in linea con la negatività, almeno sulla carta. Diciamo che questo vostro giorno di fine settimana potrebbe presentarvi il conto in alcune questioni attualmente in attesa di risposta: calma! In amore, dovete camminare in punta di piedi e fare il minimo rumore, per non accendere la miccia e scatenare un putiferio con il partner in merito ad alcune cose che sapete solo voi e la controparte... Vi troverete alle prese con un mucchio di incombenze trovando arduo ritagliare un po’ di spazio per voi, la famiglia o l’intimità. Single, in questa giornata tentate un diverso approccio con la persona che vi attira dal punto di vista sentimentale. Fino a questo momento non siete risultati molto convincenti a causa del vostro modo di porvi: cambiate tattica e riprovateci.

Gemelli: 'top del giorno'. L'Astrologia del 28 giugno indica a molti di voi nativi una domenica davvero stellare, a tutti i livelli. Come di consueto da un po' di tempo a questa parte, a dare un indispensabile appoggio sarà ancora una volta la positiva protezione di astri amici. In amore, per tantissimi di voi Gemelli tutto sarà possibile (o quasi), grazie ai buoni astri del momento: da tempo non capitava una situazione del genere e tutto quello che di bello troverete sul vostro cammino quotidiano sarà assolutamente inaspettato. Pronti a condividere con lui/lei ogni vostra gioia? Single, sentitevi liberi di iniziare una nuova storia nel caso foste cuori solitari di vecchia data oppure separati da poco.

Buone le possibilità di andare incontro a situazioni nuove, anche abbastanza intriganti.

Cancro: ★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia una domenica non troppo complicata o difficile da far vostra, a patto di saper giostrare con intelligenza alcuni momenti non proprio entusiasmanti del periodo. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, parlando in merito a coloro in coppia, qualcuno potrebbe essere costretto a fare scelte abbastanza importanti, soprattutto di una certa urgenza: attenti a non sbagliare! Il rapporto in altri casi vedrà un aumento della passione in particolare nelle relazioni che hanno avuto qualche momento di crisi. In alternativa, chi volesse recuperare terreno nei confronti del partner, sarà questo il momento giusto per farlo.

Single, sarete aperti e spigliati e farete (forse) nuove ed interessanti conoscenze. Intanto, vista la giornata discreta, le previsioni del giorno incitano ad approfittare di eventuali occasioni che dovessero presentarsi.

Oroscopo domenica 28 giugno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: ★★★★★. La parte della settimana sotto analisi quest'oggi annuncia una domenica indirizzata quasi tutta verso la buona sorte. In amore andrete davvero "alla grande". Se in coppia si dovesse respirare aria di maretta cercate di parlarne: visto l'ottimo periodo sarà la cosa migliore da fare. Infatti, cercando di tamponare subito il problema con argomentazioni valide e sincere, soprattutto analizzando il proprio "io" senza remore e in sincerità, non ci sarà nulla che non possiate chiarire.

Single, ottimo il periodo soprattutto nel primo/metà pomeriggio, quando grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna qualcuno riuscirà a risolvere una diatriba coniugale.

Vergine: ★★★★★. Le previsioni zodiacali del 28 giugno indicano una giornata tutta all'insegna del benessere fisico e mentale. Valutato a cinque stelle il periodo darà ottimi frutti soprattutto in amore: affidatevi ai sussurri del vostro cuore per comunicare con la persona amata, varranno più di mille parole. La positiva specularità di Marte e Nettuno intanto non farà mancare l'opportuno appoggio, garantendovi felicità a tutto spiano: approfittatene. Qualcuno tra voi sta recuperando una certa serenità e un po' di spensieratezza ma ancora non può definirsi "felice".

Forse ci sarà bisogno bisogno di dare una svolta alla condotta di vita, ma questo richiede coraggio: ce la farete? Single, visto l'ottimo frangente a disposizione questo e' il momento ideale per mettere in pratica soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso che sapete bene.

Bilancia: ★★★★★. Una giornata bellissima sotto molti punti di vista. In campo sentimentale, la Luna nel segno si farà sentire in tutta la sua benevola forza. Sarà sicuramente un periodo molto positivo in amore, il che non mancherà di regalarvi ottime soddisfazioni. Parlando di coppia, anche se dovrete metterci molto impegno nel superare alcune incomprensioni, con la persona amata non avrete troppe cose da discutere e, alla fine, ne sarà valsa la pena.

Preparatevi a passare una domenica di gioia e felicità. Single, piacevoli avventure in vista per tanti cuori solitari: non sciupatele tutte insieme, tenetene qualcuna per i tempi di "magra" che certamente non mancheranno, ok?

Scorpione: ★★★★. In arrivo una giornata abbastanza uggiosa per voi Scorpione. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di domenica, vi sentirete particolarmente vivaci e positivi, forse perché siete circondati da abbastanza serenità. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone che vi stanno più a cuore. In amore, la vita di coppia sarà tranquilla, anche se potrebbero esserci lievi tracce di monotonia. Certamente la condivisione delle piccole cose misurerà la solidità del vostro rapporto e vi darà tanta sicurezza in più.

Single, le stelle questa domenica invitano ad essere un tantino più opportunisti. Cercate di non farvi scappare le occasioni che il destino vi presenterà a breve.

Previsioni dell'oroscopo per il 28 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: ★★★★. Questa giornata di fine weekend è prevista come discreta dagli studi astrologici. Potrebbe anche riservare qualche bella novità verso la fine, questo è poco ma sicuro. In alcuni casi, anche se non vi saranno momenti speciali per i sentimenti o l'armonia in generale, riuscirete ugualmente a sorridere a fine giornata. Per quanto riguarda l'amore, accantonate tutto quanto non fa rima con la parola "cuore": via le discussioni ed i musi lunghi per sgombrare la via a quel gioioso desiderio che viene dal profondo dell'anima.

Domenica il rapporto di coppia diventa una sorta di oasi felice nella quale condividere abitudini, pensieri e progetti con la persona amata. Single, non lasciate che le preoccupazioni quotidiane rovinino la voglia d'amare. Al contrario, cercate nelle persone che più vi ispirano quella serenità che vi manca. Giocatevi qualche buona carta, ovviamente se l'avete.

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo 28 giugno avrà un taglio razionale, consono alle vostre attese: che sia il vostro giorno perfetto? Chissà, intanto le stelle questo indicano: un fine settimana felice, sereno e sgombro da nubi stressanti. In amore state dando il massimo in ogni campo, specialmente in quello sentimentale, dunque siatene coscienti ed orgogliosi. Spostando lo sguardo su un orizzonte diverso da quello consueto vi accorgerete che ci sono altre strade per raggiungere lo stesso obbiettivo. Opportunità mai prese in considerazione... Single, il vostro destino vi aspetta per l'ennesima volta all'angolo di quel posto o in quella situazione che non riuscite ancora vedere (per adesso!). Cercate di non perdere quest'ultima occasione, ok? Il cielo stellato generosamente e pazientemente è pronto ancora una volta a donare.

Acquario: ★★★. Giornata abbastanza piatta, valutata con il segno di spunta relativo al sottotono. In amore, mettete pure da parte la vostra inguaribile gelosia cercando di non essere troppo assillanti con il vostro partner. Perché rovinare un bel rapporto con le vostre assurde ipotesi o strane sensazioni? Alla fine finirete per dare il colpo di grazia al rapporto con le vostre stesse mani. In amore gli astri invitano alla calma e a tenere i nervi saldi. Ovviamente il periodo non dovrà essere preso troppo alla leggera soprattutto in coppia. Single, vi mostrerete malleabili e disponibili, tuttavia sarete estremamente vaghi e molto riservati sul contenuto dei vostri progetti futuri.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di domani, domenica 28 giugno, indica una giornata improntata quasi tutta sulle linee spente della classica routine. Valutata con le quattro stelle della normalità, la giornata in amore non dovrebbe riservare grosse difficoltà. In coppia il rapporto arriverà ad una svolta abbastanza importante che forse stavate attendendo da qualche tempo. Qualche cambiamento in positivo non potrà far altro che bene giovando all'affiatamento della relazione. Single, siate scaltri ma ben disponibili a compiacervi delle "innegabili qualità" della persona ambita: una bella sorpresa in arrivo per qualcuno. Un viaggio potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Lanciatevi alla conquista di una persona che sappia capire certi vostri modi di fare, forse un po' confusi, ma certamente affabili e degni di quella persona buona quali siete.