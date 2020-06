L'Oroscopo del giorno 29 giugno è pronto a valutare il primo giorno della nuova settimana. In evidenza, in questo contesto, le previsioni di lunedì per i segni da Bilancia a Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati in amore, nel lavoro e riguardo la salute? Partiamo mettendo in evidenza i tre simboli dello zodiaco baciati dalle stelle nel periodo, scelti tra i sei presi in analisi in questa sede. Dunque a gongolare - visto l'ottimo cielo astrale a disposizione - saranno Bilancia, Capricorno e Pesci, tutti garantiti con probabile giornata a cinque stelle.

Invece a destare qualche perplessità, secondo quanto previsto dall'oroscopo del giorno 29 giugno, sarà il Sagittario: poche le chance di cogliere appieno gli obiettivi prefissati per coloro nati sotto questo simbolo astrale di fuoco.

Vediamo come sono stati classificati i restanti segni, svelando la scaletta con le stelle del giorno per poi passare alle previsioni zodiacali di lunedì su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 29 giugno

L'imminente arrivo del prossimo inizio settimana impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla prima giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza. In questo contesto, quindi, pronta da "divorare" in un attimo la nuova classifica stelline per la giornata di domani, lunedì 29 giugno. Come anticipato in precedenza, il primo giorno della settimana mostra in prima posizione Bilancia, Capricorno e Pesci, al vertice della classifica in compagnia di altri due segni poco al di sotto.

Andiamo a scoprirli insieme e a dare una valenza anche alla scaletta complessiva.

Di seguito, il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Sagittario.

★★: nessuno

Previsioni zodiacali del giorno 29 giugno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di lunedì 29 giugno indica un periodo molto propizio sia per gli affari di cuore che in quelli propriamente più materiali. In generale, i momenti migliori saranno quelli vissuti nelle ore centrali della giornata: le stelle riusciranno a trasmettervi tanta buona energia da investire nelle situazioni più complicate.

Secondo le previsioni del 29 giugno, intanto, per quanto riguarda l'amore non dovrebbero esserci controindicazioni di sorta in merito a quanto detto poc'anzi. Riguardo i sentimenti, infatti, potrebbe essere la vostra giornata ideale, in grado di mettervi di fronte a risvolti davvero interessanti. Riuscirete a farvi valere in ambito di coppia? Noi diciamo di sì. Single, ottime saranno le probabilità di fare incontri imprevisti, specialmente se siete cuori solitari in cerca d'amore. In merito al lavoro, avrete la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative. Per la salute, un leggero corto circuito dovuto alla tensione nervosa potrebbe esporvi al rischio di mal di testa.

Da prevenire con una dieta leggera. Frase del giorno: "Chi conosce tutte le risposte, non si è fatto tutte le domande." (Confucio). Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì annunciano sicuramente un buon periodo per la quasi totalità di voi Scorpione. Vi anticipiamo che potreste non essere di ottimo umore soprattutto al mattino: forse avrete piccoli inconvenienti da risolvere oppure incombenze da portare a termine. In amore avrete dei momenti magnifici, anche se alcuni di grande confusione: forse sarebbe meglio parlare approfonditamente di queste problematiche con il vostro partner, invece di spingersi troppo oltre per poi pentirsi. Single, la giornata di lunedì sarà decisamente improntata alla normalità consueta a cui siete già da parecchio abituati.

Alcune novità che stavate aspettando (da un pezzo) potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tutto andrà per il meglio. Discreta la parte lavorativa: nel periodo avrete buone energie ma scarsa volontà di collaborazione. La salute invece è in ripresa. Per ripulirvi dalle tossine bevete molta acqua, anche sotto forma di tiepide tisane, prediligendo malva e camomilla. Frase del giorno: "Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento" (Charles Darwin). Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del giorno 29 giugno al Sagittario indica leggermente in stallo il periodo per via di alcune problematiche in via di definizione: sapete bene di cosa si parla, vero?

Bene, per il resto giornata abbastanza tranquilla. In amore senz'altro potrebbero esserci intermezzi poco piacevoli. Alcuni legami appena nati navigano sereni, ma le coppie di vecchia data potrebbero dover fare i conti con situazioni ridondanti che al momento non sembrano trovare soluzione. Parlando di single, le stelle non consentiranno di comunicare con facilità con nessuno, figuriamoci con la persona che avete a cuore. Sarebbe molto meglio prendere un buon libro tra le mani e godersi fino in fondo le gioie della solitudine. Nel comparto lavorativo eventuali decisioni affrettate, magari dettate dall'impulso, andranno assolutamente evitate. Con un'accurata pianificazione, i risultati saranno migliori.

Nel comparto salutare, infine, si prevede che avrete voglia di dedicarvi alla cura dell'aspetto fisico oppure di pensare un po' di più al vostro benessere interiore. In generale sarete apprezzati e corteggiati. Frase del giorno: "Oggi sei più vecchio di quanto tu non sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai" (Eleanor Roosevelt). Voto: 7-.

L'oroscopo del 29 giugno: Capricorno, Acquario, Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 29 giugno preannuncia una giornata abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatica o poco reattiva alle attese. Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare durante il corso della giornata: una decisione dettata dal buonsenso sarà la benvenuta.

In amore, darete il meglio di voi nel far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente. Questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza. Single, quasi certamente sarete in grado di catturare l'attenzione di una persona "speciale": non emozionatevi ma giocate bene le vostre carte. Nel lavoro non prendete troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto. Adottate un atteggiamento severo e procedete risoluti verso gli obiettivi prefissati. Salute da correggere: dolcetti e cioccolatini hanno sull'umore un immediato effetto consolatorio, ma non al momento del confronto con la bilancia. Frase del giorno: "La vita mi sembra troppo breve per trascorrerla a odiare e a prender nota dei torti subiti" (Charlotte Brontë).

Voto: 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un lunedì buono, ma fino ad un certo punto. In certi casi potrebbero verificarsi eventi non proprio positivi. Diciamo che la giornata di questa parte della settimana sarà vivibile, a patto di non lasciarsi trasportare da una eccessiva superficialità. In amore, dunque, specialmente con il partner, passerete qualche momento di astio per lo più dovuto a piccolezze senza reale fondamento. Riuscirete, comunque, a risolvere la maggior parte dei vostri problemi con la determinazione e la buona volontà di cui siete dotati. Single, organizzate per la serata o al massimo per martedì qualcosa fuori dall'ordinario.

Approfittatene per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore. Per qualcuno di voi è arrivato il momento di allontanare chi non è sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Nel lavoro, invece, cercate di mettere in primo piano un po' più di sana diplomazia. Parlare non fa mai male e, in certi casi, è in grado perfino di "sbrogliare" matasse complicate. Le energie per quanto riguarda la salute risultano un po' basse: risparmiatevi soprattutto sotto il profilo muscolare. Vi sentirete meglio in serata. Frase del giorno: "Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono stra-sicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi" (Bertrand Russell). Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno lunedì 29 giugno annuncia una giornata valutata favorevole soprattutto per coloro che vorranno intraprendere nuovi progetti, sia in ambito di coppia che da single. Diciamo che in qualsiasi campo troverete riscontri positivi oppure non del tutto negativi. In campo sentimentale sarete intraprendenti e metterete a segno un gran numero di punti a vostro favore. Il partner apprezzerà questo vostro insolito modo di fare e ne gioirà insieme a voi. In amore cogliete il momento giusto, questo, per parlare alla persona che amate di un progetto che cambierà radicalmente e piacevolmente la vostra vita. Single, non fatevi abbagliare dall'apparenza: prima di accettare un invito, scrutate nell'animo della persona che vi corteggia.

Il lavoro annuncia novità importanti o almeno di un certo interesse per i più. Lunedì avrete l'opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti capaci di accrescere le vostre prospettive. La forma fisica è più che buona, ma fa capolino un po' di stanchezza. Appena potete, rilassatevi con i vostri hobby preferiti. Frase del giorno: "Pensa per te stesso e lascia che gli altri si godano il privilegio di farlo a loro volta" (Voltaire). Voto: 9.