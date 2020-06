L'Oroscopo di domani, lunedì 29 giugno, svela la tendenza relativa al primo giorno della settimana. In questo caso le previsioni zodiacali del giorno su amore, lavoro e salute vedono benissimo il periodo per tre segni. Ansiosi di dare uno sguardo al pensiero delle stelle? Bene, allora ecco una prima infarinatura sul grado di positività riservato dall'astrologia al vostro simbolo zodiacale di nascita. In ottima evidenza quest'oggi tre segni scelti tra i sei sotto analisi in questa sede. Ovviamente si parla dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso le stelle hanno già scelto: sarà la Vergine a gongolare in questo avvio di settimana.

A dare compagnia al segno di Terra, parlando di positività, saranno anche altri due simboli fortunati che scopriremo a breve nella scaletta sottostante. Intanto, problemi sentimentali si prevedono per gli amici del Toro, sottoposti a importanti turbolenze astrali abbastanza difficili da governare.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni di domani, segno per segno.

Classifica stelline 29 giugno

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina. Le stelle relative al prossimo lunedì pertanto sono già state assegnate: curiosi di sapere quante di queste sono state attribuite al vostro segno?

Bene, allora andiamo a mettere in evidenza l'intera scala dei valori espressa nella seguente classifica stelline quotidiana, ovviamente generata sulla giornata del 29 giugno 2020.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Nessuno.

Previsioni del giorno 29 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La giornata del 29 giugno sarà da considerare buona, anche se con possibili "piccoli diversivi" potenzialmente dannosi per il vostro umore. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che in campo sentimentale tutto procederà per il meglio anche se vorreste qualcosa di più dal vostro attuale legame di coppia.

Allora cercate di usare la fantasia, prendete provvedimenti ed avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner. Riuscirete così a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Single, qualcuno potrà sentirsi affaticato e potrebbe non essere affatto una cattiva idea quella di prendersi un breve periodo di riposo. Se potete, fate le valigie e andate in vacanza, magari con gli amici di sempre, vedrete che vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, una forza progettuale eccezionale vi renderà iperattivi. Sarà un propellente straordinario per il vostro impegno professionale! Riuscirete persino a spazzare via qualche ostacolo di natura burocratica che minacciava di rallentarvi nei vostri progetti.

Invece riguardo la salute, ultimamente vi prendete molta cura della vostra pelle e dell'aspetto esteriore, con scarso successo. Ottime le soluzioni depurative e quant'altro, ma non dimenticatevi anche della vostra interiorità.

Frase del giorno : "Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano, che tutte le proprietà dell’uomo più ricco della terra" (Ernesto Che Guevara).

: "Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano, che tutte le proprietà dell’uomo più ricco della terra" (Ernesto Che Guevara). Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. In qualche frangente la giornata potrebbe essere decisamente strana per molti di voi. Qualcuno potrebbe farsi influenzare un po' troppo da alcune scomode situazioni che sta vivendo. In amore il desiderio di sicurezza affettiva sarà contrastato da un'inquieta voglia di evasione, il che potrebbe creare disarmonia nella vita di coppia.

Il vostro orgoglio potrebbe altresì impedirvi di dialogare in modo sereno con la persona amata e questo potrebbe farvi sfuggire un'occasione preziosa per rimettere in sesto il rapporto. Single, sognare è bello, allarga il cuore e fa bene all'anima, ma bisogna poi sapersi anche destreggiare nella realtà quotidiana in modo costruttivo e pratico. Perché con la Luna fuggiasca, rischierete di perdere di vista la realtà: l'esistenza ha delle regole precise che vanno rispettate. L'oroscopo giornaliero in merito al lavoro indica che sarebbe il momento di prendersi una pausa di riflessione. Con Luna e Saturno dissonanti, specularità negativa al 78%, sarete poco concentrati. Per alcuni di voi non si escludono anche possibili problemi economici: un credito non vi verrà pagato e delle spese impreviste potrebbero mettere in crisi il vostro bilancio.

Per la salute, se guardarsi allo specchio vi rende nervosi o non siete soddisfatti del vostro girovita la colpa non è dello specchio. Casomai della vostra alimentazione disordinata e dello stile di vita sregolato.

Frase del giorno : "Una parola muore appena detta: dice qualcuno. Io dico che solo in quel momento comincia a vivere" (Emily Dickinson).

: "Una parola muore appena detta: dice qualcuno. Io dico che solo in quel momento comincia a vivere" (Emily Dickinson). Voto: 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. Si preannuncia una giornata davvero ottima per fare e disfare. Questo vostro lunedì di inizio settimana non sarà difficile da affrontare nemmeno per coloro con questioni pesanti "sul groppone". In amore, buone nuove per voi nativi, amicizia e sentimenti andranno finalmente a braccetto; dopo essersi studiati per un po', troveranno un punto di equilibrio.

La nuova fiamma piacerà ai vecchi amici e viceversa. Stavolta finalmente, vi sentirete in pace con voi stessi e con gli altri. In serata un incontro magico potrà spuntare all'orizzonte e potrebbe avere tutti i numeri per diventare duraturo, rendendovi felici. Nel lavoro prendete in mano la situazione, qualunque essa sia: perché con un pizzico di fortuna sarà possibile scovare l'idea vincente o la soluzione migliore. Sarà anche un giorno importante per risolvere questioni del passato, burocratiche o legali. Intanto, la forma fisica migliora di giorno in giorno, curate però anche la mente per poter dare il meglio di voi stessi.

Frase del giorno : "Non c’è niente di più triste in questo mondo che svegliarsi la mattina di Natale e non essere più un bambino" (Erma Bombeck).

: "Non c’è niente di più triste in questo mondo che svegliarsi la mattina di Natale e non essere più un bambino" (Erma Bombeck). Voto: 9.

L'oroscopo di lunedì 29 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★.

Il prossimo lunedì si annuncia buono da vivere, a patto di saper gestire quei pochi momenti "no" che potrebbero far capolino nel corso della giornata. Gli astri non vi negheranno affatto appigli, eventualmente da usare per tirarvi fuori dai guai. In amore, giornata bellissima soprattutto per chi è in coppia. L'oroscopo sulla giornata di lunedì invita alla serenità e al buon dialogo. Il periodo si aprirà all'insegna del buonumore e la vita quotidiana procederà in modo molto tranquillo e del tutto soddisfacente. Single, sarete semplicemente effervescenti, brillanti e starvi accanto sarà per tutti un piacere. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi l'umore.

Nel lavoro non fermatevi di fronte ad una difficoltà: se credete fermamente in un progetto non lasciatevi scoraggiare e portate avanti i vostri piani. Per la salute, sarete golosi non solo di coccole ma anche di buoni piatti! Vi è concesso qualche sfizio, senza però esagerare.

Frase del giorno : "Niente di più facile di smettere di fumare, lo faccio venti volte al giorno" (Mark Twain).

: "Niente di più facile di smettere di fumare, lo faccio venti volte al giorno" (Mark Twain). Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. Giornata perfetta, valutata nelle predizioni di lunedì come ottima in molti frangenti. Visto soprattutto il periodo abbastanza favorevole, converrebbe accantonare eventuali dubbi e prendere l'iniziativa in quelle cose che più vi stanno a cuore. In campo sentimentale, le stelle si preparano ad esaudire quei progetti che tanto desiderate.

Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne con il partner in modo da poterli realizzare insieme. L'oroscopo di lunedì per chi è in coppia prevede che sarete ben determinati a cogliere il meglio dalla vita: vi dedicherete alla persona amata con grande entusiasmo ed energia. Alternerete i momenti di socialità a quelli di tranquillità domestica, ascoltando le sensazioni che albergano nel vostro animo. Single, potrete aprirvi alle novità, tra le quali non mancherà di certo qualcuno che meriterà la vostra attenzione. Dovete comunque credere di più nelle vostre capacità, cercando di essere meno critici verso voi stessi: il momento è favorevole, le stelle vi assicureranno una discreta fortuna.

Il lavoro, grazie ad un cielo molto favorevole, non vedrà difficoltà che tengano di fronte al vostro entusiasmo, alla vostra fantasia e al desiderio d'impegnarvi. Seguite le vostre intuizioni e centrerete tutti gli obiettivi prefissati. L'attività fisica poi, sarà un toccasana. Anche se siete molto impegnati, dovreste cercare di ritagliare un po' di tempo per voi stessi.

Frase del giorno : "Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà" (Epitteto).

: "Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà" (Epitteto). Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): top del giorno. Partirà benissimo questo vostro lunedì d'inizio settimana. La giornata sicuramente si preannuncia molto convincente per voi dello Scorpione.

Infatti, quasi tutto il periodo fiorirà di nuovi impulsi in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, portando la pace e la serenità dove dovesse servire con più urgenza. L'oroscopo del giorno per questo lunedì 29 giugno indica in amore che il cielo di questo periodo regalerà molte soddisfazioni. Sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e familiari e dedicare tempo a voi stessi, alle persone a voi care ed alle cose che vi danno piacere. Single, le stelle si sono decise ad esaudire le vostre preghiere. In giornata sicuramente vi attende un incontro importante capace di rivoluzionare il senso della vostra vita. Nel lavoro il successo sarà a portata di mano. Datevi da fare, solo così riuscirete a mettervi in evidenza. Vi sentirete in certi casi soddisfatti ed appagati, dimostrando così finalmente a chi vi circonda che le vostre idee, le vostre intuizioni e le vostre ambizioni sono più che corrette. Parlando di salute, sappiate che la felicità vi rende belli dentro e fuori. Allora, approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per dedicarvi un po' al fisico.

Frase del giorno : "Imparare è un’esperienza; tutto il resto è solo informazione" (Albert Einstein).

: "Imparare è un’esperienza; tutto il resto è solo informazione" (Albert Einstein). Voto: 10.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.