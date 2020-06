L'Oroscopo del 9 giugno annuncia una giornata vantaggiosa per la Bilancia, che per quanto riguarda la sfera sentimentale può fare affidamento sulla protezione delle stelle: favoriti gli incontri. Giornata faticosa per il Cancro, che in ambito lavorativo potrebbe incontrare degli ostacoli, ma anche per lo Scorpione, per il quale gli astri prevedono la nascita di contrasti in famiglia. Approfondiamo di seguito l'oroscopo per tutti i segni della giornata di martedì 9 giugno, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 9 giugno da Ariete a Pesci

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di tenere alla larga gli opportunisti e circondarsi solo di persone di fiducia, come amici e familiari.

I loro consigli potrebbero rivelarsi utili al fine di risolvere alcune questioni che da tempo vi preoccupano.

Toro: durante questa giornata qualcuno potrebbe vivere delle problematiche per quanto riguarda la vita privata. Un ex potrebbe bussare alla vostra porta e avanzare pretese immotivate. Siate cauti, soprattutto se di mezzo ci sono situazioni come divorzi o separazioni.

Gemelli: c'è aria di novità, desiderio di evadere, vivere nuove esperienze. Questo è il momento ideale per organizzare un viaggio o una gita fuori porta, ma anche una cena tra amici. Le stelle favoriscono i nuovi incontri e proteggono le relazioni che nascono durante questo periodo dell'anno.

Cancro: un quadro astrale faticoso si riflette sul segno durante la giornata di martedì 9 giugno, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

Nella gestione delle finanze e delle pratiche bancarie potrebbero sorgere dei contrattempi. Tenetevi pronti e giocate d'anticipo: meglio avere già delle soluzioni a portata di mano.

Leone: l'oroscopo di domani lascia presagire una giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Lo stress e il nervosismo potrebbero avere conseguenze anche sulla vostra salute psicofisica, meglio concedersi un po' di riposo.

Vergine: giornata faticosa dal punto di vista lavorativo, ma anche foriera di buone opportunità e soddisfazioni. Qualcuno potrebbe ricevere delle proposte vantaggiose, un avanzamento di carriera o un incarico in un'altra città.

Valutate bene prima di prendere qualsiasi decisione.

Bilancia: l'oroscopo del 9 giugno annuncia una giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore e i sentimenti. La passione è viva e anche gli incontri sono favoriti. Per chi è single da tempo, o desidera ricominciare dopo una separazione, è il momento ideale per tornare in pista.

Scorpione: secondo l'oroscopo quella di domani sarà una giornata difficile, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i legami familiari. Particolarmente faticosa potrebbe rivelarsi la gestione dei rapporti tra i genitori e figli: siate cauti.

Sagittario: durante questa giornate le stelle vi conferiscono un fascino irresistibile. È il momento ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia, soprattutto se ci sono delle questioni da chiarire.

Alti e bassi nel lavoro.

Capricorno: una giornata vantaggiosa per quanto riguarda gli affari e la sfera pratica. Le stelle sostengono il segno e lo avvantaggiano nel caso di trattative, acquisti e compravendite. Anche per l'amore è un buon momento, anche se spesso sembrate distratti e con la testa fra le nuvole.

Acquario: durante questa giornata nulla può fermarvi. Siete determinati a sbrigare quante più cose possibili, così da poter dedicare il weekend all'amore e alla famiglia. Ottima la forma fisica.

Pesci: l'oroscopo del 9 giugno consiglia ai nativi del segno di non sottovalutare il proprio istinto. Fidatevi delle vostre intuizioni: in amore, quanto nel lavoro, potreste andare lontano.