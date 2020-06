Gli astri risplendono nell'Oroscopo di giovedì 25 giugno e garantiscono benessere e fortuna. Luna entra nel domicilio astrologico del Leone governato dal Sole ed entrambi i satelliti uniscono le loro energie, armonizzando gli affetti e garantendo nuova grinta per portare avanti i progetti con coraggio. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Leone nell'oroscopo di giovedì

Ariete: la Luna risplende dal Leone e potenzia l'amore. Venere è dalla vostra parte ma dovete lasciare alle spalle un passato che ha fatto soffrire e progredire nel presente e nel futuro in maniera più consapevole, imparando dagli errori.

Buono il lavoro, la determinazione viene premiata con successo.

Toro: Luna agisce in quadratura e alcune critiche altrui pesano, andando a intaccare le vostre conferme. L'emotività è forte ma attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva permalosità che si applica con atteggiamenti troppo melodrammatici. Alti e bassi sul lavoro.

Gemelli: siete passionali in amore ma anche orgogliosi e il vostro modo di analizzare tutto con la razionalità viene sottolineato dall'influenza lunare che può farvi diventare a tratti permalosi. Non sopportate le critiche anche sul lavoro, ma forse in amore alcuni consigli possono essere ben accetti per progredire con positività.

Cancro: attenzione ad alcune discussioni con i colleghi.

Bando ai nervosismi provocati da Plutone in opposizione e ampliate le vedute mentali a 360°. In amore dovete sistemare alcune cose rimaste in sospeso e Mercurio nel segno vi aiuta a fare chiarezza.

Leone: Luna nel segno fa attirare sugli sguardi su di voi, così siete molto creativi e fascinosi. Nel domicilio astrologico governato dal Sole, questo astro potenzia un equilibro positivo in amore e sprigiona sensazioni profonde e affettuose.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Siete molto desiderosi di affetto, mentre sul lavoro date il massimo di voi con spirito determinato.

Vergine: in amore prendete voi l'iniziativa, accantonando per un po' l'orgoglio e seguendo il vostro istinto che non si sbaglia mai. Venere nervosa complica un po' le situazioni introducendo anche dei pettegolezzi che fanno soffrire, ma chiarite al più presto le situazioni.

In ambito professionale siete in progressione e i risultati stanno per giungere a breve.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia sentite il bisogno di essere amati di più e diventate sfrontati nel sottolineare ciò che non va. Anche voi single siete desiderosi di affetto e pronti a combattere per concretizzare i desideri amorosi. L'ambizione non manca nemmeno in ambito professionale, ma si verificano delle resistenze all'attuazione dei progetti tenuti in cantiere.

Scorpione: Luna risulta in opposizione e rende le sensazioni alquanto nervose e voi troppo suscettibili. Siete molto orgogliosi in amore e alcuni atteggiamenti altrui vanno a ferire il vostro orgoglio. Ma cercate di non essere infantili anche sul lavoro e valutate le situazioni in maniera più obiettiva e consapevole.

Sagittario: la voglia di costruire è molta, ma incontrate alcuni ritardi e rallentamenti impartiti da alcuni astri in opposizione che quasi sfidano la vostra pazienza. L'ottimismo che vi è consono in compenso non vi abbandona mai e superate tutto con coraggio e grinta. Buono il lavoro svolto con entusiasmo.

Capricorno: Giove e Plutone nel segno fanno mirare al raggiungimento dei desideri da realizzare. Occorre però che ristrutturiate alcune situazioni trascinate da troppo tempo, magari demolendole e ricostruendole in maniera più promettente per il futuro. Procedete a piccoli passi e con leggerezza, coinvolgendo tutte le sfere vitali.

Acquario: Saturno e Urano sono in quadratura e sprigionano un po' di nervosismo e tanta voglia di fare, ma vi sentite braccati dagli eventi sfavorevoli.

È l'astro uraniano che introduce il desiderio di ricevere sempre nuovi stimoli, ma Venere richiama all'ordine e consiglia di procedere gradualmente in tutte le situazioni che coinvolgono il vostro destino. Non temete, avrete la meglio.

Pesci: Sole e Mercurio sono in posizione favorevole e potenziano gli affetti, mentre introducono novità entusiasmanti. Siete più affascinanti con Marte nel segno, anche se dovete tenere a bada un eccessivo nervosismo impartito da Venere in quadratura. Possono sorgere dei contrattempi in amore, quindi attenzione alle scelte che fate.