Giovedì 11 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Marte transitare nel segno dei Pesci, mentre il Sole, Venere ed il Nodo Lunare sosteranno in Gemelli. Giove assieme a Plutone permarranno nel domicilio del Capricorno, così come Saturno che proseguirà il moto in Acquario. Infine, Urano rimarrà stabile nel segno del Toro come Mercurio che continuerà il transito in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: passionali. La congiunzione Luna-Marte d'Acqua non si curerà della posizione venusiana poco conciliante donando, con ogni probabilità, ai nativi un'invidiabile carica passionale, che sarà ben apprezzata anche dal partner che ultimamente era stato relegato in secondo piano.

2° posto Scorpione: loquaci. Trovare le parole giuste al momento giusto sarà ciò che potrebbe accadere questo giovedì in casa Scorpione, specialmente nelle faccende di cuore dove anche i discorsi tabù potranno essere affrontati con estrema naturalezza.

3° posto Acquario: shopping. Un pò per gratificarsi ed un pò perché le finanze lo permetteranno, i nativi oggi potrebbero concedersi un'intensa sessione di shopping assieme alla dolce metà, dove non baderanno a spese. Qualche grana, invece, si paleserà probabilmente nel tardo pomeriggio sul fronte professionale.

I mezzani

4° posto Pesci: sereni. Il clima nel menàge amoroso si assesterà su livelli stabili durante la giornata odierna, e gran parte del merito di tale tranquillità emotiva sarà da attribuirsi allo sfavillante trigono che Marte formerà con Mercurio nel loro Elemento.

5° posto Sagittario: speranzosi. Sebbene il parterre planetario risulterà ancora avverso, i nati del segno potrebbero avvertire una nota speranzosa in questo giovedì, grazie a Saturno retrogrado che formerà una doppia congiunzione con Plutone e Giove, verso il loro prossimo futuro amoroso.

6° posto Leone: attendisti.

Giornata in cui i nati Leone preferiranno, c'è da scommetterci, assumere un mood attendista, passando al vaglio le varie possibilità amorose e professionali che il periodo offre, senza però prodigarsi nell'attuarle.

7° posto Capricorno: a testa bassa. Malgrado le avversità dell'ambiente lavorativo, tra provocazioni ed orari ridotti, i nativi potrebbero decidere di non curarsene, continuando a lavorare alacremente come fanno solitamente.

8° posto Toro: amore flop. La comunicazione con l'amato bene non sarà presumibilmente fluida e da ciò scaturiranno silenzi ed omissioni, che renderanno il clima nel focolare domestico tutt'altro che sereno. Probabili gratifiche morali al lavoro sino al primo pomeriggio.

9° posto Bilancia: lavoro flop. Sul versante professionale la mole di incombenze dei giorni scorsi potrebbe farsi sentire, in termini di fatica, proprio questo giovedì rendendo i nativi meno produttivi ed inclini al lassismo, atteggiamento che non sarà particolarmente gradito ai colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: abbottonati. Le avversità planetarie quotidiane potrebbero far scegliere ai nativi di assumente un atteggiamento taciturno anziché esternare il loro malcontento, in modo da non urtare gli equilibri già traballanti di alcuni rapporti interpersonali.

11° posto Gemelli: imbronciati. Il tono umorale in casa Gemelli non sarà, c'è da scommetterci, ai livelli abituali e le persone con cui avranno a che fare non faticheranno ad accorgersene. Massima attenzione servirà sul versante amoroso, dove una parola fuori posto potrebbe scatenare un polverone dialettico.

12° posto Vergine: fuori giri. Per quanto impegno, organizzazione e meticolosità possano metterci questo giovedi i nativi, difficilmente riusciranno a cavare un ragno dal buco, sia in amore che sul lavoro. Meglio, quindi, prenderne atto e dedicarsi alle faccende domestiche per distogliere l'attenzione da tali ansietà.