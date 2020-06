L'Oroscopo di domani, lunedì 15 giugno 2020, è pronto a dire come sarà il primo giorno della nuova settimana. Come sempre, a decretare quali e quanti i segni fortunati sarà l'Astrologia, in questo contesto applicata ai sei segni della seconda sestina. Per chi non avesse ben chiaro la scala zodiacale, ricordiamo che andremo a trattare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Lunedì a fare da bilanciere tra negatività e positività sarà la Luna in Ariete. Resta invariata la posizione astrologica di Sole e Venere, entrambi in Gemelli. I restanti astri saranno così distribuiti: Mercurio in Cancro, Plutone e Giove in Capricorno, Saturno in Acquario, Marte e Nettuno in Pesci e Urano in Toro.

Per ciò che concerne le previsioni zodiacali di lunedì, in primo piano nelle analisi di oggi risultano essere gli amici del Capricorno, sottoposti alla benevola influenza di Marte e Nettuno in sestile. Invece a destare qualche perplessità, secondo quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 15 giugno, Sagittario e Acquario, considerati nel periodo rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 15 giugno

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi e riportato tutto fedelmente nella nostra classifica stelline quotidiana.

In questo contesto la scaletta con le stelle interessa l'oroscopo del giorno 15 giugno. Risulta al vertice della classifica, come abbiamo già anticipato, il Capricorno, seguito a ruota da Bilancia e Pesci al secondo posto. In terza posizione troviamo lo Scorpione, nel frangente pronosticato in periodo routinario.

In coda alla scaletta confermato in penultima posizione il Sagittario mentre all'ultimo posto risulta l'Acquario.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i sei segni da Bilancia a Pesci:

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Le previsioni zodiacali di domani 15 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

In base all'oroscopo di domani, lunedì 5 giugno, sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro.

Amore : vi aspetta un'ottima giornata regolata da atmosfere armoniose e tanta serenità interiore. Si prevedono altresì, nella vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza. A chi è single si consiglia di dare più spazio alla meticolosità e laboriosità. Cercate magari di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di malessere e spigolosità affettiva (e non solo).

: vi aspetta un'ottima giornata regolata da atmosfere armoniose e tanta serenità interiore. Si prevedono altresì, nella vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza. A chi è single si consiglia di dare più spazio alla meticolosità e laboriosità. Cercate magari di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di malessere e spigolosità affettiva (e non solo). Lavoro : nuovi scenari astrali procederanno verso il benessere. Sarà l’occasione ideale per riprendere certe faccende irrisolte che hanno portato a stress e dispendio gratuito di energie. Da adesso vi muoverete consapevoli che qualsiasi decisione non solo porterà a frutti cospicui ma segneranno il passo a un futuro radioso.

: nuovi scenari astrali procederanno verso il benessere. Sarà l’occasione ideale per riprendere certe faccende irrisolte che hanno portato a stress e dispendio gratuito di energie. Da adesso vi muoverete consapevoli che qualsiasi decisione non solo porterà a frutti cospicui ma segneranno il passo a un futuro radioso. Salute : concedetevi pure delle piccole spese per rinnovare il guardaroba o dare nuovo smalto all'estetica. Senz'altro il buon umore risalirà riaccendendo il sorriso. Da evitare però drastici cambiamenti al look.

: concedetevi pure delle piccole spese per rinnovare il guardaroba o dare nuovo smalto all'estetica. Senz'altro il buon umore risalirà riaccendendo il sorriso. Da evitare però drastici cambiamenti al look. Frase del giorno : "La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere": (Mahatma Gandhi).

: "La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere": (Mahatma Gandhi). Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★.

Evolverà normalmente questo primo giorno della nuova settimana, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi!) da sfruttare nelle situazioni che più riterrete opportune. Nel complesso, vi impegnerete nel mantenere la stabilità che avete nel frattempo conquistato e che, giustamente, questo lunedì vorreste cercare di consolidare o almeno conservare.

Amore : il cuore, anche se non dovesse battere forte come nei "vecchi tempi", in alcuni momenti potrebbe rendervi davvero felici. Forse a qualche nativo una lacrima di gioia potrà scendere in serata, dopo aver (ri)vissuto un dolce ricordo. Single, l'oroscopo di lunedì indica che Cupido starebbe per scoccare la sua freccia. A voi decidere se mandare o no un segnale positivo a chi sapete, sia che siate corteggiatori o corteggiati. A meno che non decideste di lasciar perdere: stare da soli è forse la miglior scelta.

: il cuore, anche se non dovesse battere forte come nei "vecchi tempi", in alcuni momenti potrebbe rendervi davvero felici. Forse a qualche nativo una lacrima di gioia potrà scendere in serata, dopo aver (ri)vissuto un dolce ricordo. Single, l'oroscopo di lunedì indica che Cupido starebbe per scoccare la sua freccia. A voi decidere se mandare o no un segnale positivo a chi sapete, sia che siate corteggiatori o corteggiati. A meno che non decideste di lasciar perdere: stare da soli è forse la miglior scelta. Lavoro : fate un quadro preciso della situazione e cominciate ad impegnarvi sin da subito. Soprattutto chiarite i punti determinanti e gli strumenti necessari per essere al posto giusto al momento giusto. Le soddisfazioni cominceranno presto a prendere forma.

: fate un quadro preciso della situazione e cominciate ad impegnarvi sin da subito. Soprattutto chiarite i punti determinanti e gli strumenti necessari per essere al posto giusto al momento giusto. Le soddisfazioni cominceranno presto a prendere forma. Salute : mangiare è senza dubbio uno dei pochi piaceri della vita. Spesso però ci dimentichiamo di bere a sufficienza. Aumentare il consumo di acqua, magari evitando "le bollicine", sarebbe l'ideale.

: mangiare è senza dubbio uno dei pochi piaceri della vita. Spesso però ci dimentichiamo di bere a sufficienza. Aumentare il consumo di acqua, magari evitando "le bollicine", sarebbe l'ideale. Frase del giorno : "Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l’entusiasmo". (Winston Churchill).

: "Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l’entusiasmo". (Winston Churchill). Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★.

L'oroscopo di domani 15 giugno al Sagittario predice un giorno poco efficiente. Proprio in questa parte della settimana relativa alla ripartenza il periodo avrà un andamento "sottotono". Possibili diversi momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente a rischio.

Amore : cambiamento di programma a causa di un imprevisto. Tale evento probabilmente si verificherà in giornata, con più possibilità di venir fuori a fine pomeriggio o alla sera. Il motivo? Forse un po' di turbamento nei legami familiari. Consiglio: chiarite quanto prima ogni dubbio. Single, dovreste accettare la vita per quel che è: una ruota che gira, che a volte porta lontano e altre prova a schiacciare. L'invito è tenere duro, arriveranno certamente tempi migliori.

: cambiamento di programma a causa di un imprevisto. Tale evento probabilmente si verificherà in giornata, con più possibilità di venir fuori a fine pomeriggio o alla sera. Il motivo? Forse un po' di turbamento nei legami familiari. Consiglio: chiarite quanto prima ogni dubbio. Single, dovreste accettare la vita per quel che è: una ruota che gira, che a volte porta lontano e altre prova a schiacciare. L'invito è tenere duro, arriveranno certamente tempi migliori. Lavoro : con buon senso e diplomazia, lunedì o nei giorni a venire ascolterete le ragioni di un collega, senza però rinunciare a far chiarezza qualora fosse necessario. Non fate finta di niente: vi siete accorti o no anche voi che da un po' di tempo girano voci strane nel vostro ambiente lavorativo?

: con buon senso e diplomazia, lunedì o nei giorni a venire ascolterete le ragioni di un collega, senza però rinunciare a far chiarezza qualora fosse necessario. Non fate finta di niente: vi siete accorti o no anche voi che da un po' di tempo girano voci strane nel vostro ambiente lavorativo? Salute : possibile una repentina caduta di buone energie. Tuttavia gli elementi che causeranno fatica, quindi perdita di reattività, saranno in parte riscattati dal sostegno seppur parziale del Sole in Gemelli (specularità positiva al 50%).

: possibile una repentina caduta di buone energie. Tuttavia gli elementi che causeranno fatica, quindi perdita di reattività, saranno in parte riscattati dal sostegno seppur parziale del Sole in Gemelli (specularità positiva al 50%). Frase del giorno : "L’azione non sempre porta felicità, ma non c’è felicità senza azione". (Benjamin Disraeli).

: "L’azione non sempre porta felicità, ma non c’è felicità senza azione". (Benjamin Disraeli). Voto: 6.

L'oroscopo del 15 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): top del giorno.

L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 15 giugno, preannuncia a voi nativi del Capricorno un ottimo periodo. Affrontare, discutere, decidere o mettere in pratica qualsiasi cosa possa passare per la mente sarà certamente una scelta sensata. Specialmente le situazioni in bilico tra positività e negatività, specie quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato, di certo troveranno una giusta soluzione.

Amore : saprete imprimere un andamento piacevole alla vita di coppia divertendovi a rivoluzionare le regole. La situazione astrale del vostro segno permetterà di guardare le cose in maniera positiva rinnovando la buona fiducia nel rapporto. Single, la vostra vita sentimentale sarà sorprendente. Se avete voglia di mettere su una famiglia al completo con tanto di figli, che aspettate? Trovate subito chi la pensa come voi: armatevi di coraggio ed iniziate a darvi da fare.

: saprete imprimere un andamento piacevole alla vita di coppia divertendovi a rivoluzionare le regole. La situazione astrale del vostro segno permetterà di guardare le cose in maniera positiva rinnovando la buona fiducia nel rapporto. Single, la vostra vita sentimentale sarà sorprendente. Se avete voglia di mettere su una famiglia al completo con tanto di figli, che aspettate? Trovate subito chi la pensa come voi: armatevi di coraggio ed iniziate a darvi da fare. Lavoro : approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo dove operate. Non rimandate sempre a dopo eventuali lavori di manutenzione, perché poi se le cose dovessero accumularsi alla fine potreste ritrovarvi con l'acqua alla gola.

: approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo dove operate. Non rimandate sempre a dopo eventuali lavori di manutenzione, perché poi se le cose dovessero accumularsi alla fine potreste ritrovarvi con l'acqua alla gola. Salute : anche in questo periodo, di solito bella stagione, occorre essere attenti agli sbalzi di temperatura. Soprattutto se lavorate in un ambiente climatizzato o siete soliti fare cose dispendiose in termini di energia, state attenti alle inevitabili sudate.

: anche in questo periodo, di solito bella stagione, occorre essere attenti agli sbalzi di temperatura. Soprattutto se lavorate in un ambiente climatizzato o siete soliti fare cose dispendiose in termini di energia, state attenti alle inevitabili sudate. Frase del giorno : "L’amore non ha età, non ha limiti; e non muore". (John Galsworthy).

: "L’amore non ha età, non ha limiti; e non muore". (John Galsworthy). Voto: 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★.

Le previsioni per questo nuovo lunedì d'inizio settimana vi anticipano già da adesso che potrebbe essere abbastanza impegnativo. Classificata con le due stelline relative ai periodi da "ko", la giornata richiederà attenzione e concentrazione. Il periodo comunque assicura una forma fisica discreta, a dispetto degli altri comparti tutti in negativo. Se praticate un’attività fisica da camera o all'aperto, otterrete risultati oggettivamente positivi.

Amore : forse ritroverete quell'armonia di coppia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori, indice di tensione o stress accumulato. Single, molti di voi sono ancora a caccia di approvazione in ambito affettivo. Per questo la speranza è quella di avere un minimo di riconoscenza dalle persone a cui si tiene di più. A fronte di ciò, il consiglio è quello di attendere tempi più consoni.

: forse ritroverete quell'armonia di coppia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori, indice di tensione o stress accumulato. Single, molti di voi sono ancora a caccia di approvazione in ambito affettivo. Per questo la speranza è quella di avere un minimo di riconoscenza dalle persone a cui si tiene di più. A fronte di ciò, il consiglio è quello di attendere tempi più consoni. Lavoro : l'oroscopo di domani invita a guardarsi intorno prima di lamentarsi della situazione economica e lavorativa. In fondo a pensarci bene le gratificazioni (seppur minime) non mancano. Guardate indietro ogni tanto: c'è chi sta peggio...

: l'oroscopo di domani invita a guardarsi intorno prima di lamentarsi della situazione economica e lavorativa. In fondo a pensarci bene le gratificazioni (seppur minime) non mancano. Guardate indietro ogni tanto: c'è chi sta peggio... Salute : in questo periodo scarseggiano le energie sotto il profilo fisico, mentre aumentano le risorse dal punto di vista dell’agilità mentale. Tenetevi in allenamento facendo una blanda attività motoria. Ottime le passeggiate nel verde, le camminate semi-veloci o semplicemente un po' di cyclette.

: in questo periodo scarseggiano le energie sotto il profilo fisico, mentre aumentano le risorse dal punto di vista dell’agilità mentale. Tenetevi in allenamento facendo una blanda attività motoria. Ottime le passeggiate nel verde, le camminate semi-veloci o semplicemente un po' di cyclette. Frase del giorno : "Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore". (Eleanor Roosevelt).

: "Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore". (Eleanor Roosevelt). Voto: 5.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★.

Secondo l'oroscopo di domani lunedì 15 giugno, la giornata in arrivo sarà decisamente performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali. Sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni. Più di qualcuno potrà contare sulla buona armonia familiare, quindi non avrà pressoché alcun problema a riguardo. L'invito è quello di mettere da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godersi la giornata, magari organizzando qualcosa di bello da vivere in compagnia di persone amabili.