Nell'oroscopo della giornata di lunedì 15 giugno, la Luna entrerà nel segno zodiacale dell'Ariete che, forte di tale movimento astrale, sapranno dosare bene il loro romanticismo e la loro voglia di amore, mentre Vergine cercherà di dare una mano a chi ne avrà più bisogno. Leone non esiterà ad assumere un ruolo più di rilievo sul posto di lavoro, mentre Capricorno si darà da fare per cercare di rimanere al passo rispetto ai colleghi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 15 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 15 giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì positivo per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione al vostro cielo.

Inizierete molto bene la settimana, a partire dal lato sentimentale, dove la vostra relazione di coppia sarà ottima, bilanciando molto bene il romanticismo che scorre in voi. Se siete single una bella scampagnata con gli amici non potrebbe farvi altro che bene. In ambito lavorativo se avete dei problemi, meglio farli presente a qualcuno che possa darvi una mano. Voto - 8-

Toro: potrebbe non essere la giornata adatta per fare progetti a lungo termine sul fronte sentimentale. La vostra anima gemella potrebbe non essere dell'umore giusto, di conseguenza meglio aspettare un momento più opportuno. Se siete single non bisogna dimenticare che gli amici servono a darvi un supporto nei momenti di difficoltà.

Nel lavoro il sestile di Mercurio vi metterà a vostro agio in questa giornata, svolgendo le vostre mansioni con maestria ed efficacia. Voto - 7+

Gemelli: sarete abbastanza sinceri in amore in questo periodo secondo l'oroscopo. Non avrete segreti per la vostra anima gemella, raccontando tutto senza mai dire il falso.

In questo modo la vostra relazione di coppia sarà solida, forte di un buon affiatamento. Se siete single accettate la generosità degli altri, ed imparate un po' da questa, potrà esservi utile in futuro. Nel lavoro focalizzate la vostra attenzione su questioni finanziarie, perché potrebbe essere in arrivo una notizia a riguardo.

Voto - 8

Cancro: periodo molto buono per quanto riguarda l'ambito lavorativo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Con Mercurio stabile nel vostro cielo ormai da un po’, la vostra situazione ha attraversato un netto miglioramento, ciò nonostante dovrete ancora tenere sotto controllo alcuni aspetti, soprattutto economici. Sul fronte amoroso la giornata sarà caratterizzata da situazioni leggere e piacevoli in compagnia della vostra anima gemella, con un atteggiamento estroverso che il partner apprezzerà molto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single non temete il giudizio altrui e fate ciò che vi dice il cuore. Voto - 7,5

Leone: con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete, l'oroscopo di lunedì si appresta ad essere più che soddisfacente per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

In questa giornata tenderete ad assumere un ruolo più di rilievo, senza dimenticarvi dei colleghi, che si troveranno in armonia con voi. In amore potreste non riuscire sempre ad ottenere quello che volete dalla vostra relazione di coppia, ma nel complesso non avrete molto di cui lamentarvi. I cuori solitari dovranno occuparsi maggiormente dei loro amici. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di lunedì nel complesso sufficiente per voi nativi del segno, nonostante un cielo non molto favorevole. In amore andrete abbastanza d'accordo con il partner, ma non aspettatevi piacevoli momenti fatti di romanticismo. Se siete single essere d'aiuto ai vostri amici o a chi ne avrà bisogno sarà molto importante per voi.

Nel lavoro scoprirete che lavorare sotto una buona atmosfera sarà più semplice di quanto crediate, dunque non esitate a mostrare il vostro buonumore e le vostre competenze. Voto - 7-

Bilancia: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con il Sole e Venere che illuminano la vostra giornata. L’unico aspetto negativo sarà la Luna in opposizione, che potrebbe creare alcune difficoltà. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single saprete essere di conforto agli altri e questo vi fa onore. Se avete una relazione fissa attenzione a come si svilupperanno determinate discussioni in quanto potreste toccare argomenti piuttosto scomodi. Nel lavoro è arrivato il momento di fare dei cambiamenti che possano darvi qualche garanzia in più.

Voto - 8-

Scorpione: solitamente vi piace molto collezionare buoni risultati, soprattutto sul posto di lavoro, e in questa giornata vi darete da fare per non deludere le aspettative altrui, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito sentimentale se siete single dovrete abbandonare alcuni timori e iniziare ad avere un approccio più diretto. Se avete una relazione fissa l'oroscopo vi consiglia di esaltare al meglio la vostra storia d'amore facendo qualcosa che possa stupire il partner. Voto - 8

Sagittario: previsioni astrali abbastanza discrete per voi nativi del segno, grazie soprattutto alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete. Sul fronte sentimentale qualora ci sono alcuni problemi di coppia, approfittatene e impegnatevi affinché la vostra relazione di coppia torni a splendere.

Se siete single potreste essere piuttosto competitivi in questo periodo per trovare l'amore. Nel lavoro pensate bene a cosa è meglio fare in questa giornata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Capricorno: durante questa giornata di lunedì, potrete contare sul pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo, pronto a darvi una mano soprattutto sul fronte lavorativo. Cercherete di darvi da fare per rimanere al passo rispetto ai vostri colleghi, mostrandovi dei validi lavoratori. In amore il partner si presenterà da voi con l'intenzione di farvi una gradita sorpresa, non si aspetta certo una vostra reazione scontrosa. Se siete single potreste finalmente rendervi conto delle persone a cui tenete molto.

Voto - 7+

Acquario: configurazione astrale di lunedì che prevede Saturno in congiunzione al vostro cielo e il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli. In amore se siete single il vostro carattere vi spingerà ad essere molto sinceri, soprattutto con quelle persone a cui tenete veramente molto. Se avete una relazione fissa riuscirete ad assumere un ruolo importante nella vostra famiglia. Nel lavoro vi sentirete rilassati, a vostro agio, pronti a mettervi all'opera con una certa sicurezza. Voto - 8+

Pesci: oroscopo di lunedì ottimo per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie a Marte in congiunzione e Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Sarete precisi e puntuali in ogni vostra mansione, riuscendo talvolta a superarvi e stupire i vostri colleghi.

In amore non aspettatevi momenti all'insegna del romanticismo più sfrenato, ma una vi accontenterete di una giornata abbastanza tranquilla e senza troppi problemi. Se siete single non scendete a compromessi con voi stessi solo per rendere felice qualcuno. Fate ciò che più vi sentite di fare. Voto - 8