L'Oroscopo di domani, lunedì 15 giugno, è pronto a svelare come sarà questa giornata di inizio settimana. La primavera sta per uscire di scena ma non lo farà in maniera silenziosa, infatti, fino a sabato una serie di eventi interessanti coinvolgeranno i vari segni dello zodiaco. In questo lunedì la Luna, ancora nella casa dell'Ariete, genererà un po' di tensione ma anche emotività. Volterà pagina la Bilancia, mentre per i Pesci si prospetta una giornata risolutiva.

Andiamo ad approfondire le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e scopriamo l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Bando alla gelosia o agli attacchi di irascibilità che in queste 24 ore potrebbero travolgervi. Da un po' di tempo vi frulla in mente un'idea o un progetto che però tentennate a mettere in atto. Dovrete cercare di essere più risoluti del consueto, prendete l'iniziativa in mano. La conoscenza è potere, si dice. Dunque, approfondite e fate le opportune ricerche. Forse c'è una situazione che vorreste aver gestito in maniera diversa, ma indietro non si può tornare.

Acquario - 11° in classifica - In giornata avrete ben poco tempo per pensare a voi stessi dato che sarete richiesti su più fronti. Rischierete di essere talmente indaffarati da esasperarvi e privarvi di forze.

Un problema di denaro potrà essere risolto entro sabato, intanto dovrete continuare a cercare una valida soluzione. L'amore di coppia sta avendo dei problemi impercettibili, aprite gli occhi.

Bilancia - 10° posto - Le previsioni astrologiche di questo lunedì parlano di movimenti di denaro interessanti.

Dopo un periodo difficile, volterete finalmente pagina. Attenzione al partner, dovete recuperare la distanza al più presto altrimenti c'è il serio rischio che la fiamma si spenga. I problemi non andranno ignorati. Chi vive ancora con la famiglia d'origine, potrebbe aver deciso di voltare pagina e di trasferirsi altrove.

Occhio alle finanze, sinceratevi di avere tutto sotto controllo.

Vergine - 9° in classifica - La Luna in Ariete stimolerà le vostre emozioni, in queste 24 ore. La settimana potrà iniziare in buon modo, ma tutto dipenderà da voi. Cercate di non perdere tempo a lavoro: prima il dovere e poi il piacere. La vita ha in serbo un nuovo capitolo per voi! Potreste sentirvi nervosi, ma non sfogatevi con il partner o con il collega di lavoro. Da giorni soffrite di mal di testa o magari avete problemi alla pressione, quindi non sforzatevi troppo.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Sagittario - 8° posto - Giornata favorevole al comparto economico, quindi se c'è un affare da portare al termine o un contratto da concludere, riuscirete nei vostri intenti.

Prima di prendere qualsiasi decisione, effettuate un'indagine approfondita e chiedete vari consigli. State lavorando duramente per voi stessi e per tirare avanti la famiglia, ma attenzione a non esagerare. Esame o test in dirittura d'arrivo.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 15 giugno dice che la confusione mentale che provate da un po' di giorni, scemerà via. Farete ordine attorno a voi. Forse avete modificato le vostre abitudini o forse qualcuno o qualcosa vi ha dato delle preoccupazioni. Se a causarvi turbamento è stato il lavoro oppure il denaro, in settimana avrete delle idee vincenti e definitive. Chi è in una relazione da pochi anni potrebbe essere entrato nella fatidica fase di crisi, ma se l'amore è solido supererà questo difficile test.

Leone - 6° posto - Più si da, più si riceve! Non dovrete essere tirchi, in questa giornata avrete modo di dimostrare il vostro valore. Brillerete di una luce meravigliosa e ciò vi sarà di grande aiuto nella ricerca di un lavoro o di nuovi contatti. Chi ha un'attività in proprio sta vivendo un periodo complicato dato che, nonostante la crisi, ci sono bollette e tasse da pagare. Mercurio potrebbe generare tensione tra cuore e mente.

Capricorno - 5° in classifica - Avrete una mattinata altamente produttiva, riuscirete a togliervi numerose soddisfazioni. La serata sarà abbastanza appagante dato che vi rilasserete facendo ciò che vi piace. Ascoltate i vostri sentimenti, non sfuggite all'amore. In questo periodo siete confusi e non sapete che pesci prendere, ma in giornata potrebbe arrivare l'intuizione giusta che vi toglierà le castagne dal fuoco.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° posto - L'oroscopo giornaliero vi vedrà sorridenti e gaudiosi. Potrete fare le cose con calma e con tanto amore. Ripristinate quei progetti che avete lasciato in stand-by e dedicateci anima e corpo. L'amore di coppia viaggerà sulla stessa lunghezza d'onda ed anche per i cuori solitari qualcosa comincerà a muoversi. Via ogni briciolo di preoccupazione, presto ogni cosa tornerà al suo posto.

Gemelli - 3° in classifica - La fiducia in voi stessi in queste 24 ore sarà molto elevata. Essere ottimisti vi gioverà e vi incamminerà nel sentiero giusto. Vi sentirete in grado di scavalcare mari e monti. L'amore di coppia si ricoprirà di romanticismo e tenerezza, questo vale specialmente per chi ha un rapporto solido.

Coloro che sono in cerca di un lavoro, l'occasione giusta potrebbe non essere quella vi aspettavate. I soldi non sono mai abbastanza.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo del 15 giugno vi vedrà parecchio risolutivi. Riuscirete a lasciarvi alle spalle un problema di vecchia data. Spesso vorreste tornare bambini quando tutto era più spensierato e leggero. Fate qualcosa per voi stessi. Siete sempre altruisti, ma mettersi da parte per aiutare gli altri rischierà di deprimervi prima o poi. In giornata tutto risulterà più fortunato e speciale, anche l'amore sarà protagonista.

Ariete - 1° in classifica - Con la Luna ancora dalla vostra parte, avrete modo di iniziare la settimana in maniera più che favorevole.

L'ispirazione non vi mancherà e potrete tentare un azzardo in più sia nel lavoro che nei rapporti interpersonali. Trascorrerete qualche ora di assoluta spensieratezza assieme agli amici di vecchia data o a dei colleghi simpatici. Sentirete l'esigenza di far svagare la mente. Se siete in coppia, lasciatevi coccolare dal partner.