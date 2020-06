L'Oroscopo di domani 18 giugno è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico.

Gli astri risulteranno ben predisposti con la Luna, che lascerà il Toro alle ore 21 circa per transitare nella casa dei Gemelli. In queste 24 ore c'è chi dovrà allentare un po' la presa e chi invece dovrà premere il piede sull'acceleratore e sfruttare la giornata propizia. Per i Leone le emozioni non mancheranno, ma le stelle prevedono cose interessanti anche gli altri segni zodiacali.

Amore, salute e famiglia: approfondiamo ogni sfera scoprendo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Bilancia - 12° posto - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia da un Mercurio retrogrado che potrebbe influenzare il settore delle amicizie e del campo professionale. Un giorno 'No' capita a chiunque nella vita, dunque, non penate troppo. Prima di prendere una decisione sarà meglio pensarci con calma e vagliare ogni pro e contro. L'amore vi supporterà, la persona del cuore sarà il vostro bastone su cui contare. Anche se questa giornata potrebbe risultare complicata, riuscirete comunque a venire fuori dai problemi perché siete un segno destinato a brillare.

Toro - 11° in classifica - Date un calcio alle aspettative irrealistiche e illusorie.

La vera felicità è già a portata di mano, ma nella vita si finisce sempre per inseguire il nulla e l'impossibile. In giornata non dovrete permettere allo sconforto di avere la meglio sul vostro umore spingendovi a gettare la spugna. Tutto è possibile: 'Volere è potere'. L'ispirazione non vi mancherà, dunque, cercate di spremere le meningi.

Ariete - 10° posto - Un piccolo cambiamento è meglio di niente, specialmente se è volto al proprio miglioramento. Davanti ad uno sbaglio o ad un fallimento bisogna ritentare. La perfezione si raggiunge nel tempo e non dall'oggi al domani. In queste 24 ore, un vostro parente o un collega vi dirà qualcosa di molto interessante e promettente.

Avete lavorato duramente per arrivare dove siete, non mollate la presa.

Cancro - 9° in classifica - L’oroscopo del 18 giugno dice che dovrete rallentare perché state correndo un po' troppo. Questa giornata sarà decisiva per chi ha in ballo un contratto o una commissione finanziaria da ultimare. Anche se non amate rimandare, certe discussioni sarà meglio riservarle ad un momento migliore. Presto giungeranno dei risvolti importanti destinati ad allietarvi le giornate e tutto il resto della vostra vita. Siate più pazienti verso i familiari che potrebbero non pensarla come voi. Vi aspettano dei giorni magnifici.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Scorpione - 8° posto - Giovedì valido per approfondire l'ambito della conoscenza o per studiare.

Forse state valutando l'idea di fare un viaggio o di effettuare una ristrutturazione. Chi è genitore, molto presto dovrà accettare un altro cambiamento e nulla sarà come prima. Costruite il vostro futuro giorno per giorno senza pensare ad eventuali problemi. Le coppie impegnate, presto rischieranno di discutere per un parere contrastante. Accettate l'idea che non si può sempre pensarla allo stesso modo.

Gemelli - 7° in classifica - Tutti hanno un 'tallone d'Achille', ma vivere nella costante paura non aiuta a vivere appieno la vita. Avrete modo, in queste 24 ore, di assaporare i frutti di quello che avete seminato. State lavorando sodo per realizzare i vostri progetti. Le stelle suggeriscono di essere più resilienti e perseveranti.

Occhio al denaro, in questo mese il flusso di cassa potrebbe subire delle alterazioni inaspettate.

Vergine - 6° posto - Giornata dedicata alla cura della propria persona. Fisico, spirito, mente, i vostri sensi si rigenereranno dopo una lunga esposizione allo stress e alla tensione generale. Più passa il tempo, più riacquistate fiducia nel mondo. Lasciatevi andare, programmate quel viaggio che avete voglia di fare da molto tempo. I cuori solitari avranno modo di puntare lo sguardo sul bersaglio ideale, ma bisognerà evitare di risultare invadenti.

Acquario - 5° in classifica - Il vostro livello di romanticismo risulterà elevato. Anche se forse sarete indaffarati con il lavoro o con lo studio, riuscirete a ritagliarvi dei momenti di passione sfrenata.

Chi è solo avrà maggiori chance di incontrare una persona veramente affascinante. La vera bellezza risiede nel profondo, dunque, imparate a scavare sotto la superficie. Il vostro talento creativo sta vivendo un buon periodo, cercate di darvi da fare e non procrastinate.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Capricorno - 4° posto - In giornata avrete tutte le carte in regola per provare qualcosa di insolito. Siete stanchi di seguire i soliti schemi, ma nessuno vi obbliga a farlo. Si vive una sola volta nella vita, perciò non abbiate timore di sperimentare e di intraprendere dei percorsi alternativi. Attorno a voi c'è qualcuno che trasmette soltanto negatività, dunque, cercate di tagliare i ponti o di ridurre le ore in sua compagnia.

Con il partner di sempre si parlerà di un progetto importante.

Sagittario - 3° in classifica - Non è possibile leggere nella mente altrui anche se a volte sembrate capaci di farlo. In queste 24 ore, gli astri illumineranno il settore comunicativo e creativo rendendovi interessanti agli occhi altrui. Potreste incontrare qualcuno di speciale o una vecchia conoscenza. Non dovrete dare per scontati certi segnali che aleggeranno attorno a voi. Preparatevi a vivere un fine settimana ricco di passione e colmo di emozionanti avventure.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani dice che non vi annoierete, anzi. Sarete molto determinati e sbrigativi, porterete velocemente al termine i vostri compiti quotidiani.

Ad inizio anno avete avuto una bella gatta da pelare, ma ormai è acqua passata. Sicuramente nei mesi precedenti avete studiato e colmato le vostre lacune, perciò adesso siete una persona migliore. Incontri per single, affiatamento per le coppie.

Leone - 1° in classifica - Giovedì favoloso ed emozionante. Siete dei leader da seguire e imitare, ma non cercate di manipolare chi vi ammira. Le bugie hanno le gambe corte: ogni atteggiamento disonesto, presto o tardi verrà scoperto e sbugiardato. Il tempo è il miglior medico, ciascuno raccoglie ciò che semina. In giornata dovrete tirare fuori tutto ciò che avete appreso sinora. Pelle e fisico al top.