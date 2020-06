Nell'oroscopo del weekend che va dal 20 al 21 giugno, i nativi sotto il segno della Vergine saranno istintivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo, mentre Ariete troverà molto piacevole la compagnia della propria anima gemella. Scorpione sarà ottimista, soprattutto sul fronte sentimentale, mentre Capricorno sarà dotato di una buona dose di creatività utile nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo del prossimo fine settimana per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo fine settimana 20-21 giugno segno per segno

Ariete: oroscopo del weekend molto piacevole per i nativi del segno.

Apprezzerete molto la compagnia della vostra anima gemella, al punto che l'affiatamento di coppia salirà un bel po’, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 8

Toro: sarà un fine settimana ricco di emozioni. Avrete le idee ben chiare per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, tanto che potreste riuscire a stupire la vostra anima gemella con una bella sorpresa. Voto - 8,5

Gemelli: sarà un periodo un po’ sovrappensiero per quanto riguarda l'ambito lavorativo, considerando che siete in prossimità di un evento per voi importante. Cercate di mantenere la calma e vedrete che andrete alla grande. Voto - 7+

Cancro: potrebbe essere un weekend un po’ stressante sul fronte sentimentale, considerato che alcune cose della vostra relazione di coppia potrebbero non andare come previsto.

Se ne avrete la possibilità, cercate di parlarne direttamente con il partner. Voto - 6,5

Leone: periodo un po’ instabile per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potreste sentire la necessità di fare un passo indietro nella vostra relazione di coppia, forse perché sapete che avete commesso degli errori e vorreste semplicemente farvi perdonare.

Voto - 6,5

Vergine: sarete piuttosto istintivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo in questo fine settimana. Cercherete di non dare ascolto a dei colleghi probabilmente invidiosi di voi, e svolgerete le vostre mansioni per come esattamente le avete immaginate. Voto - 7,5

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: potreste sentire la necessità di prendervi un breve periodo di pausa secondo l'oroscopo del fine settimana, nel tentativo di ricaricarvi e tornare a dare il meglio di voi stessi, sia nel lavoro che nella vostra relazione di coppia.

Voto - 7

Scorpione: sarete particolarmente ottimisti in questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, cercando di risolvere eventuali problemi di coppia, aumentando l'intesa con il partner. Voto - 8+

Sagittario: oroscopo del weekend discreto per voi nativi del segno, in particolare in ambito lavorativo dove cercherete di risalire la china e ottenere nuovamente risultati ottimali, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Capricorno: sarete dotati di una buona dose di fantasia e creatività per quanto riguarda il lavoro. Con questo atteggiamento sarà più facile per voi riuscire a portare a termine le vostre mansioni in maniera del tutto originale, soprattutto per i nati nella prima decade.

Voto - 8,5

Acquario: periodo piuttosto sentimentale per voi nativi del segno in questo fine settimana. Potrete contare su una buona intesa di coppia e rendere felice la vostra anima gemella sarà qualcosa alla vostra portata. Voto - 8+

Pesci: sentirete che la vita vi sorride in questo periodo e avrete una notevole rapidità d'azione al lavoro che vi regalerà buoni risultati. In amore invece avrete un'irrefrenabile voglia di vivere nel pieno del romanticismo la vostra relazione di coppia. Voto - 8,5