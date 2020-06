Nel mese di luglio 2020 troveremo sul piano astrologico due passaggi planetari degni di nota: Saturno viaggerà dai gradi dell'Acquario al Capricorno e, nel mentre, il Sole si sposterà dall'orbita del Cancro al Leone. Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale della Vergine.

Amore

Le faccende di cuore dei nativi nel mese di luglio dovranno probabilmente fare i conti con le ruggini, con conseguenti discussioni, nate nel focolare domestico durante gli ultimi mesi. Ad aggravare il tutto, però, ci sarà il transito di Saturno che, tornando momentaneamente in Capricorno, potrebbe rendere le incomprensioni più forti e gli scontri dialettici più accesi.

Facile intuire come in tal situazione controversa sarà molto difficile giungere a un compromesso con la dolce metà e, difatti, molti nativi opteranno per relegare le questioni amorose in secondo piano. Così facendo, però, le storie traballanti potrebbero avere il loro epilogo dal giorno 22, quando il Sole diverrà di Fuoco evidenziando ancor di più le loro manchevolezze. Bisognerà presumibilmente stringere i denti anche per i single del segno che non caveranno un ragno dal buco, a causa del Sole in Cancro e Venere in Gemelli che li guarderanno di traverso per le prime tre settimane

Lavoro

Le vicende professionali dei nati Vergine, nel settimo mese del 2020, saranno, c'è da scommetterci all'insegna dei cambiamenti, più subiti che voluti.

Tali mutamenti lavorativi (che potrebbero spaziare da un cambio di sede, di mansioni o di staff a seconda dei casi) giungeranno come un fulmine a ciel sereno, destabilizzando non poco un segno pragmatico ed organizzato come il loro. A sentire maggiormente i pressanti influssi planetari di luglio saranno, con tutta probabilità, le prime due decadi che saranno alle prese con la retrogradazione di Giove e il moto diretto di Urano, entrambi di Terra.

Questi due Astri, che parranno così severi nei loro confronti, vorranno invece metterli di fronte ai loro 'fantasmi' professionali per sconfiggerli una volta per tutte e ripartire, da gennaio del prossimo anno quando Saturno tornerà in Acquario, con una prospettiva diversa.

Una sorta di lezione, quindi, che potrebbe mirare a smorzare il loro autoritarismo nei confronti del team professionale, al fine di un comportamento più conciliante ed empatico verso le persone che lavorano assieme a loro.

Per quanto riguarda, invece, gli inoccupati del segno ci saranno diverse opportunità nelle giornate finali per ricevere qualche proposta professionale, malgrado sia probabile che debbano accontentarsi di un ritorno economico al di sotto delle aspettative. Giorni fortunati: 17, 19 e 21.