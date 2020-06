L'Oroscopo di sabato 27 giugno punta un riflettore sulle opportunità amorose e la fortuna, indagando i transiti planetari favorevoli. Giove e Luna sono in posizione armonica e producono benessere emotivo. Marte in Pesci spinge a vivere l'amore con dinamismo, anche se risente dell'influenza di Venere in quadratura che produce grattacapi e noie. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo di sabato

Ariete: bando ai pettegolezzi e non portate rancore nei confronti di alcune persone che cercano di provocarvi per farvi irritare. Fate pace prima con voi stessi e poi con gli altri, solo così riuscite a trovare il giusto equilibrio che fa approcciare all'amore in maniera più energica e meno monotona.

Toro: attenzione a non essere troppo possessivi in amore e voi single, beneficiate di un Mercurio in splendida forma dal Cancro che consiglia di aprirvi di più al dialogo. Solo così riuscite a consolidare le storie in atto e avviare nuove conoscenze amichevoli che possono diventare qualcosa di più.

Gemelli: siete molto tesi a causa di una quadratura lunare che si fa sentire e pesa come un macigno sui sentimenti. Possono sorger dei problemi familiari e anche voi single vi sentite alquanto indecisi sul da farsi. Cerate quindi di mantenere la calma e di riordinare le idee.

Cancro: l'affettuosità non manca di certo, ma esprimete le emozioni in maniera più controllata lasciando campo libero più a un modo di amare intellettivo e "cerebrale".

Luna dalla Vergine risulta in aspetto favorevole ma rende le sensazioni più timide e andate con i "piedi di piombo" anche incontro alle nuove opportunità sentimentali.

Leone: la vicinanza di Luna si fa sentire e offre occasioni imprevedibili in amore. Buone le conoscenze introdotte da Mercurio che garantisce splendide sorprese a voi single.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voi in coppia non siate impazienti di concretizzare subito i desideri tenuti in cantiere, piuttosto procedete con prudenza e gradualmente.

Vergine: Luna nel segno smorza un po' le sensazioni e mette un freno alle emozioni, che diventano più timide e riservate. L'astro d'argento acuisce però tanto senso pratico utile per rivoluzionare le sfere vitali e avviare evoluzioni fortunate per l'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche lieve contrattempo può essere causato da Luna in Vergine che sminuisce un po' il brio di una Venere in Gemelli che vuole fare emergere i sentimenti in modo frizzante. Bando alla stanchezza e all'apatia di Plutone in quadratura, piuttosto ricercate nuovi stimoli avvolgenti benefici per il cuore e per la mente.

Scorpione: siete più reattivi con Marte dai Pesci che fa approfondire nuove iniziative amorose con maggiore grinta e positività. Nettuno introduce un velo di mistero e magnetismo che non guasta mai. Quindi via libera a vivere amori travolgenti e ben vengano le nuove possibilità per voi single.

Sagittario: attenzione alla quadratura di Luna e Marte che producono energie discordanti.

Siete troppo dirompenti e facilmente eccitabili, così anche una piccola goccia può far "traboccare il vaso". Che ne dite di ritrovare un nuovo equilibrio, dedicando maggior tempo alla meditazione?

Capricorno: qualche difficoltà può essere causata da Mercurio in opposizione che procura tensioni in famiglia. Ma se riuscite ad assumere u comportamento diplomatico, riuscite a trovare la giusta soluzione a un problema che vi assilla. Urano inscena cambiamenti imprevedibili in amore.

Acquario: il cielo sentimentale si rasserena con Venere dalla vostra parte che elargisce piacevoli sorprese. Nemmeno Saturno riesce ad arginare questo entusiasmo dirompente che vuol fare primeggiare i sentimenti con determinazione e nuovo brio.

Pesci: qualcosa si sta muovendo all'orizzonte, ma occorre che facciate le scelte giuste in amore. Ci potrebbe essere insofferenza in famiglia, ma siate pazienti e andrà tutto per il meglio. Marte opposto a Luna fa cercare la lite a tutti i costi, quindi attenzione a contenere l'impulsività straripante.