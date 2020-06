L'ingresso di Marte nel segno lascia presagire una settimana vantaggiosa per l'Ariete. I nativi del segno si riscoprono romantici e passionali, anche per i single ci saranno ottime opportunità con nuovi incontri. È un buon momento in amore anche per i Gemelli, al contrario la Vergine potrebbe risentire di alcuni malesseri e fastidi fisici, dovuti soprattutto al caldo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: grazie all'ingresso di Marte nel segno le prossime giornate si rivelano interessanti per l’amore e i rapporti interpersonali. Vi sentite romantici e passionali, resistere al vostro fascino potrebbe non essere facile. Con il ritorno di Saturno e il plenilunio di domenica 5 luglio potrebbero nascere delle agitazioni, soprattutto in ambito lavorativo.

Toro: è bene iniziare questa settimana concentrandosi sulla carriera e la sfera lavorativa, dove potreste ottenere molto. Gli influssi della Luna potrebbero rendervi gelosi e possessivi in amore, ma per fortuna Saturno arriva a darvi una mano. Fine settimana ideale per organizzare un viaggio o una serata tra amici.

Gemelli: le ultime giornate di giugno regalano delle belle soddisfazioni in amore, ma con l’inizio di luglio è il lavoro a richiedere tutta la vostra attenzione. È un buon momento per concludere un affare o avviare un progetto. Nel weekend potrebbe esserci un ritorno dal passato, come un ex che bussa alla vostra porta.

Bene il fisico.

Cancro: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose per la sfera lavorativa, ideali per mettere a punto una strategia o avanzare delle proposte. La Luna vi abbaglia con i suoi caldi raggi e vi offre l’opportunità di chiarire i malintesi nati precedentemente in amore.

Anche gli incontri sono favoriti per i single.

Leone: le ultime giornate di giugno possono rivelarsi estremamente vantaggiose per la sfera lavorativa, dove le stelle lasciano presagire l’inizio di un momento di recupero. Il 2 luglio gli influssi della Luna vi rendono romantici e passionali, la sessualità è in crescita e anche gli incontri sono favoriti nel weekend. Alti e bassi per il fisico.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio faticoso, ma vantaggioso per l’ambito lavorativo. Le stelle favoriscono coloro i quali lavorano nel campo dei social media. Saturno in buona posizione aiuta a trovare dei chiarimenti in amore e in famiglia, ma attenzione a non pretendere troppo.

Luna d’amore nel weekend. Il caldo vi mette k.o.

Bilancia: questa settimana potrebbe iniziare con la giusta intuizione in ambito lavorativo. Le stelle lasciano prevedere un momento di recupero in tal senso, durante il quale sarà possibile portare dei miglioramenti e trovare delle soluzioni. Il weekend si rivela vantaggioso per staccare la spina e dedicarsi al partner e alla famiglia. Guidate piano e siate cauti nell'utilizzo di oggetti pericolosi o appuntiti.

Scorpione: durante le giornata iniziali di questa nuova settimana qualcuno potrebbe essere chiamato a prendere una scelta, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e professionale. Le giornate centrali potrebbero essere problematiche per quanto riguarda la sfera bancaria ed economica, ma le soluzioni sono vicine.

Fine settimana romantico e passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: l’oroscopo consiglia al segno di dedicarsi un momento di solitudine e cercare di capire quali miglioramenti apportare alla propria vita. Qualcuno potrebbe decidere di tagliare i rami secchi e mettere un punto ad alcune relazioni che ormai non funzionano, questo riguarda tanto l’amore quanto la sfera lavorativa. Recupero fisico.

Capricorno: questa settimana potrebbe rivelarsi faticosa per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. Nervosismo e agitazione non mancano all'interno della sfera lavorativa e qualcuno potrebbe non riuscire a lasciare le problematiche fuori dalla porta di casa, intaccando anche i rapporti sentimentali.

Meglio durante il weekend.

Acquario: l’oroscopo della settimana lascia presagire giornate di grande energia e vitalità. In ambito lavorativo è possibile instaurare nuovi contatti e lanciare dei progetti. Il fine settimana si presagisce ricco di emozioni, ideale per prenotare un viaggio o organizzare una serata tra amici. Anche gli incontri sono favoriti per i single.

Pesci: questa nuova settimana potrebbe iniziare con dei grattacapi, soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria e pratica. Le giornate centrali potrebbero portare dei momenti di nervosismo, ma con l’avvicinarsi del weekend torna la serenità. Qualcuno potrebbe concedersi delle giornate di relax durante il weekend, magari in un centro benessere oppure organizzando un viaggio.

Gli incontri sono favoriti e la passione non manca all'interno dei rapporti di coppia.