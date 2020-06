L'Oroscopo di luglio per il Sagittario garantirà tante novità positive ed entusiasmanti. I nativi del segno vivranno un mese molto fortunato soprattutto in campo lavorativo, più che in quello sentimentale. Un ammasso planetario a loro molto benevolo con Saturno, Giove e Plutone, garantirà un discreto successo nel lavoro e anche negli investimenti finanziari. In campo sentimentale i Sagittario subiranno sempre l'opposizione di Venere che creerà attrito, ma tanti pianeti saranno dalla loro parte per fronteggiare il tutto con ottimismo e fortuna. Le coppie vivranno un bel mese di luglio in compagnia del proprio partner, mentre i single faranno tanti nuovi incontri e amicizie interessanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Tante opportunità professionali nell'oroscopo di luglio del Sagittario

Il mese di luglio garantirà tanti successi in campo professionale per voi amici del Sagittario. Con il Sole nel Cancro vi sentirete ricchi di un'energia esplosiva che vi caricherà di tanta voglia di fare. Sarete iperattivi, comunicativi e pieni di voglia di fare a causa della fortissima energia donatavi da Marte in Ariete che vi renderà anche ipersensibili. Attenzione a controllare il vostro nervosismo altrimenti potreste apparire arroganti con i vostri colleghi nel luogo di lavoro. Un ammasso planetario a voi benevolo con Saturno, Giove e Plutone vi permetterà di raggiungere tutti i traguardi che vi siete prefissati.

Sarà proprio questo il momento di portare avanti con determinazione i progetti che più stanno a cuore, di fare investimenti o di comprare un immobile.

Le stelle saranno dalla vostra parte e tutto ciò che seminerete in questo mese di luglio, porterà i suoi frutti in abbondanza nei mesi prossimi. Voi Sagittario alla ricerca di un nuovo lavoro, in questo mese dovrete fare dei colloqui perché sicuramente potreste trovare qualcosa.

Voi invece alla ricerca di novità sul proprio lavoro o desiderosi di ricevere un avanzamento di carriera, potrete ottenere ottimi risultati proprio in questo periodo, buttandovi a capofitto nel lavoro perché i tempi saranno fortunati e tante saranno le soddisfazioni.

Novità amorose nelle previsioni astrali mensili del Sagittario

Il mese di luglio si aprirà un po' sottotono in campo amoroso per voi amici del Sagittario in coppia. Sarà colpa di Venere in opposizione che vi farà sentire un po' insoddisfatti e ipersensibili. Ma se il pianeta dell'amore creerà attriti, in compenso avrete dalla vostra parte tanti astri favorevoli. Marte in Ariete farà vivere anche tanti bei momenti a chi di voi Sagittario risulta in coppia. Nessuna ombra, che fino a poco fa aveva offuscato il vostro cielo amoroso, potrà intristire le novità in arrivo. Marte finalmente ha rotto la dissonanza dai Pesci e non sarete più così nervosi in amore. In questo mese poi con Mercurio in Cancro sarete affascinanti, comunicativi e carismatici e nessuno saprà resistervi.

Rilassatevi e godetevi delle belle giornate in coppia, magari al mare o programmate un bel viaggio, poiché in questo mese tutto vi sarà concesso.

Voi amici del Sagittario single in questo mese di luglio avrete l'appoggio di Marte in Ariete che vi renderà carichi di un'energia spontanea incredibile. Il Sole illuminerà il vostro segno e nessuno saprà resistervi. Farete tanti incontri interessanti, sarete affascinanti ed empatici e anche dei grandi comunicatori. Tante saranno le amicizie che coltiverete e tanti i nuovi amici che conoscerete. Dovrete uscire, divertirvi e socializzare con tante persone. Sicuramente fra di loro ci potrebbe essere l'amore. In particolare il consiglio delle stelle per voi del Sagittario sarà quello di approfondire con decisione le amicizie poiché sicuramente una situazione in particolare potrebbe rivelarsi qualcosa di più.