L'Oroscopo settimanale da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio andrà ad analizzare i transiti planetari favorevoli, a caccia di novità preziose per l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale. La nuova posizione di Marte in Ariete già da lunedì acuirà lo charme e potenzierà il dinamismo, risultando benefico anche per i Gemelli, Leone, Acquario e Sagittario. Di seguito approfondiamo le previsioni astrali.

Luna in Bilancia nell'oroscopo settimanale dell'amore di luglio

Ariete: benvenuto Marte nel segno già a inizio settimana, che punterà un riflettore sullo charme e voi single sarete molto passionali e affascinanti.

Affermerete la vostra volontà anche voi in coppia e lo farete con dinamismo. Attenzione a Luna dirimpettaia lunedì che potrebbe provocare qualche noia, ma sarà un influsso passeggero.

Toro: la vicinanza di Marte si farà sentire e sarete più intraprendenti in amore, pronti a rivoluzionare la solita routine in modo dinamico. Attenzione a Luna che giocherà in opposizione a metà settimana, provocando nervosismi e scombussolando un po' le emozioni. Ma sigillati tra Marte e Venere per tutta la settimana, non avrete nulla da temere.

Gemelli: la nuova posizione di Marte in prima casa astrologica risulterà favorevole e le emozioni voleranno. Finalmente Marte romperà una dissonanza pesante per i sentimenti e voi single diverrete così più tenaci nel portare avanti i progetti con coraggio.

Avrete fortuna anche voi in coppia, finalmente il Sole splenderà su di voi.

Cancro: attenzione alla nuova posizione di Marte in Ariete che potrebbe sprigionare intuizioni false e farvi indirizzare le energie verso scelte amorose sbagliate. Mercurio cercherà di contrastare al meglio queste sensazioni con l'intelligenza.

Una Luna molto passionale e magnetica sarà vostra complice nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

Leone: l'astro marziano sarà benefico per garantire nuova grinta in amore. Ci sarà bisogno di azione per contrastare Saturno in dissonanza e questo astro darà una grande sferzata di energia dinamica.

Luna lunedì rafforzerà i legami di coppia e favorirà i nuovi incontri amorosi. Attenzione solo a una metà settimana un po' nervosa per i sentimenti.

Vergine: Marte finalmente ha rotto l'opposizione e potrete vivere le sensazioni amorose con maggiore serenità e sensibilità. Questo astro quindi esorterà all'azione, a muovervi per concretizzare i sogni cacciandoli fuori dal cassetto. Dovrete accettare la sfida, sia che siate in coppia che single. Attenzione solo a Luna pericolosa nel weekend.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione alla giornata di lunedì dove Luna agirà in opposizione a Marte, scombussolando un po' la passionalità. Potrebbero sorgere tensioni in coppia e voi single non sapere dove indirizzare le energie per progredire in amore.

Ma Venere sarà dalla vostra parte per tutta la settimana e farà luce sulle questioni soprattutto nel weekend.

Scorpione: benvenuta Luna nel segno martedì, mercoledì e giovedì che trasformerà l'amore, garantendo grande fascino e sex appeal. Sarete anche molto introspettivi nei confronti degli altri, captando le loro emozioni e scavando in profondità nei cuori. Venere sarà sempre dalla vostra parte per conquistare la "preda amorosa" ambita.

Sagittario: benvenuto Marte in Ariete che così ha rotto una dissonanza pesante per le emozioni. Potrete così allentare un po' le tensioni inferte da Venere in opposizione e vivere l'amore con maggiore slancio e ottimismo. Luna sarà favorevole lunedì e farà vivere belle emozioni in due.

Capricorno: Marte giocherà in quadratura e potrebbe farvi sentire frustrati, poco tolleranti nei confronti delle idee altrui. Potrebbero sorgere disaccordi in coppia, ma dovrete cercare di vivere il tutto con maggiore apertura mentale. Luna sarà affascinante e propizia per l'amore a metà settimana. Approfittatene.

Acquario: Marte finalmente diventerà vostro complice dall'Ariete e farà sbloccare alcune situazioni amorose in sospeso, facendo vivere il tutto con maggiore immediatezza e istintività. Lunedì sarà una giornata fortunata per l'amore, sia che siate single che in coppia. Anche il fine settimana sarà benefico e aprirete la mente a 360° nei confronti di entusiasmanti opportunità sentimentali.

Pesci: l'astro marziano vi lascerà in questa settimana e così potrete allentare eccessivi nervosismi inferti dall'incrocio planetario in dissonanza con Venere. Nettuno sprigionerà sempre tanta confusione in amore, ma Luna a metà settimana vi renderà molto romantici e passionali, facendovi capire le sensazioni che provate e aprendo le strade sentimentali all'amore.