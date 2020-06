L'Oroscopo di mercoledì 17 giugno va a puntare un riflettore sulla concretezza e la voglia di serenità. Ciascun segno zodiacale riceve l'influsso di Luna in Toro che rende le sensazioni più stabili e fa andare alla ricerca di maggiore sicurezza materiale, anche in campo professionale. Urano cerca di rivoluzionare il tutto producendo un'impulsività che lambisce i simboli zodiacali di Terra e fa agire in maniera avventata. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Toro nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: ricevete belle soddisfazioni in campo professionale. In amore, dovete schiarirvi un po' le idee e capire cosa desiderate ottenere.

Mercurio in dissonanza rende le comunicazioni un po' chiuse e voi introversi. Ma gli astri dai Gemelli rivoluzionano il tutto, garantendo belle soddisfazioni appaganti.

Toro: Luna nel segno rende le sensazioni più concrete e la voglia di costruire è tanta, seguendo un modo di amare che fa ricercare maggiore stabilità. Urano nel segno cerca di farvi agire in maniera avventata, ma voi single cercate di valutare il tutto con maggiore obiettività. Si prevedono guadagni sul lavoro.

Gemelli: Saturno è dalla vostra parte e fa concretizzare i progetti lavorativi con determinazione e successo. L'amore risente di alcuni attriti inscenati da Marte in dissonanza, che incupisce un po' gli affetti. Forse è giunto il momento di riflettere sul presente, investendo sensazioni più promettenti in futuro.

Cancro: Luna e Urano rivoluzionano le sfere vitali in maniera più eccitante. Siete insofferenti alla solita routine e cercate nuovi stimoli in amore. Mercurio garantisce belle novità, sia che siate single che in coppia. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da una possessività che sfiora la morbosità.

Buono il lavoro.

Leone: Luna agisce in quadratura e scombussola un po' l'amore. E' un periodo di prove per voi, ma la determinazione che mai vi abbandona fa luce sulle situazioni, anche quelle lavorative che risultano in difficoltà. Sole dai Gemelli e in sinergia con Venere, fa sì che superiate il tutto con successo.

Vergine: voi stessi vi sorprendete dei cambiamenti repentini che lambiscono il vostro stato d'animo. Luna sprigiona un'impetuosità che se indirizzata nel verso giusto, garantisce ottimi risultati sia in ambito professionale che sul lavoro. Alti e bassi in amore a causa di Venere e Sole in dissonanza che remano contro e sprigionano tensioni.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcune questioni lavorative vanno affrontate e approfondite con maggiore obiettività. In amore, non rinviate una soluzione che se presa in maniera drastica, può risultare benefica per rendervi felice. Alcuni scelte possono portarvi a cambiare anche città o invertire la rotta amorosa attuale.

Scorpione: Luna agisce in opposizione e può causare problemi in amore.

Magari sentite forte un senso di frustrazione che fa cercare sempre qualcosa di nuovo, anche inadatto al momento. Attenzione voi single a non seguire un'impetuosità troppo dirompente che non garantisce nulla di buono. Occhio a non lavorare in modo disordinato.

Sagittario: gli astri dai Gemelli quasi sfidano a superare eventuali avversità con maggiore determinazione, senza scoraggiarvi e magari riflettendo sul da farsi per prendere delle decisioni costruttive in amore. Occhio ad alcune maldicenze che in campo professionale, cercano di sminuire la vostra autostima.

Capricorno: Luna dal Toro diventa complice nell'approfondire le emozioni in maniera più costruttiva. Bando alla superficialità e alla tentazione impartita da Urano, che cerca di rivoluzionare il tutto producendo un'insoddisfazione latente.

Siete sulla strada giusta, quella che porta all'amore se allontanate dubbi e paure. Buono il lavoro.

Acquario: attenzione a non litigare poiché presi da una tensione direttamente collegata a un senso di insofferenza interiore. Non prendete decisioni importanti al momento e tenete presente che il transito di Luna in dissonanza è passeggero. A breve si ristabilisce il sereno, anche in campo lavorativo.

Pesci: per voi amici dei Pesci Luna risplende dal Toro e avvia alcuni cambiamenti che forse state vivendo con ansia. Ma non abbiate paura e rafforzate la vostra interiorità, acquisendo maggiore fiducia in voi stessi. Venere rema contro e vi sembra di essere in un vicolo cieco in amore, ma non è detto che non ne usciate vincitori.

Si prevedono novità in campo lavorativo.