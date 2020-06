Nell'oroscopo della giornata di venerdì 19 giugno, i nativi Ariete otterranno tante soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre Mercurio favorevole per la Bilancia aiuterà i nativi del segno a svolgere molto bene le proprie mansioni. Acquario proverà sensazioni totalmente nuove verso una persona in particolare, mentre Leone sarà particolarmente comprensivo nei confronti del partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 19 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 19 giugno segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì molto sentimentale per voi nativi del segno, con Venere in posizione favorevole.

I vostri sentimenti per la persona che amate o che vi piace, saranno genuini e sinceri, e il partner apprezzerà molto l'affetto che esprimerete. Se siete single e qualcuno vorrà farvi perdere la pazienza, semplicemente non dategli retta. Nel lavoro avrete molte idee da proporre ai vostri colleghi, per un progetto di gruppo molto interessante o un piccolo rinnovamento. Voto - 8

Toro: periodo stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete una grande vitalità, che vi permetterà di manifestare molto bene i vostri sentimenti nei confronti del partner se avete una relazione fissa, oppure per corteggiare al meglio la persona che vi piace se siete single.

Per quanto riguarda il lavoro affrontate le nuove iniziative con cautela, poiché non sapete con certezza come agire. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale molto ricca per voi nativi del segno. Dal Sole a Venere in congiunzione, darete il meglio di voi stessi in ogni ambito secondo l'oroscopo di venerdì.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale apprezzerete molto quanto di buono il partner ha fatto e continuerà a fare per voi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi single avrete modo di trascorrere il vostro tempo in allegria con gli amici. Nel lavoro vi piacerà molto stare in gruppo con i vostri colleghi a cercare di svolgere al meglio le vostre mansioni.

Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di venerdì non propriamente positivo per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se avete commesso degli errori con il partner o un vostro parente, sappiate che avere ragione a tutti i costi non porterà da nessuna parte, dunque siate più umili. Se siete single meglio fare quel favore ad un vostro amico che non aiutarlo. Nel lavoro se dovete chiarire o imporre la vostra idea su quella altrui, mostratevi decisi e determinati, non fatevi condizionare da nessuno. Voto - 6,5

Leone: sarete particolarmente comprensivi nei confronti della vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, grazie anche a Venere in sestile. Cercherete di dimenticare eventuali errori commessi in precedenza e tornerete a dare fiducia alla vostra anima gemella.

Se siete single potrebbero prefigurarsi momenti abbastanza trasgressivi. Nel lavoro forse non riuscirete ad andare d'accordo con i vostri colleghi, ma sappiate che nelle vostre mansioni, salvo rari casi, decidete voi cosa è meglio e cosa no. Voto - 7,5

Vergine: il periodo non sarà dei migliori per voi nativi del segno, probabilmente per colpa di una configurazione astrale che non convince, ma in questa giornata cercherete di andare controtendenza e fare ciò che più vi dice il vostro cuore. In amore infatti sarete più disponibili nei confronti del partner, sotterrando l'ascia di guerra e cercando di migliorare l'intesa di coppia. Se siete single gli amici saranno la vostra prima priorità in questa giornata.

Nel lavoro sarete più responsabili nelle vostre scelte, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7

Bilancia: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno, grazie al Sole e a Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli. In amore l'oroscopo annuncia un buon affiatamento di coppia, utile per andare pienamente d'accordo con il partner, e magari mettere in piedi un progetto di coppia. Se siete single non imbattetevi in discussioni poco piacevoli per voi. Nel lavoro Mercurio favorevole vi darà una spinta a terminare con efficacia le vostre mansioni. Voto - 8

Scorpione: Marte in trigono dal segno dei Pesci completa un oroscopo abbastanza discreto per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la giornata andrà avanti serenamente, anche grazie al fatto che non dovrete svolgere incarichi molto pesanti. In amore deciderete di assumervi delle responsabilità in più assieme alla vostra anima gemella, che vi aiuteranno a solidificare il vostro rapporto. Se siete single la fantasia vi farà sognare molto. Voto - 7,5

Sagittario: ancora una giornata solamente sufficiente per voi nativi del segno, considerato che avrete Venere e il Sole in opposizione al vostro cielo. In amore non lasciate che i piccoli contrasti diventino voragini tra voi e il partner: cercate innanzitutto un dialogo aperto e costruttivo per evitare problemi. Se siete single preferirete fare qualcosa in solitudine.

Per quanto riguarda il lavoro avete lasciato alcune mansioni arretrate da portare a termine al più presto. Voto - 6

Capricorno: oroscopo della giornata di venerdì in notevole recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi nativi del segno. Se avete avuto qualche piccolo problema di coppia, questo potrebbe essere il momento adatto per recuperare l'intesa perduta nelle giornate precedenti. Se siete single avrete voglia di rivedere i vostri amici dopo tanto tempo. Nel lavoro Giove in congiunzione e Marte in trigono vi saranno di grande aiuto per svolgere efficacemente le vostre mansioni. Voto - 7

Acquario: avrete modo di provare emozioni totalmente inedite secondo l'oroscopo di venerdì.

Sul fronte sentimentale sarete un tutt'uno con la vostra anima gemella, regalandovi splendidi momenti che non dimenticherete facilmente. Se siete single vi sentirete a vostro agio con la persona che vi piace. Nel lavoro sentirete la necessità di dovervi affermare e in questa giornata farete di tutto per farvi notare dai vostri colleghi. Voto - 8

Pesci: giornata discreta per voi nativi del segno, con Marte dalla vostra parte, ma con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'affiatamento di coppia sarà soltanto sufficiente, dunque non aspettatevi comportamenti piuttosto romantici da parte del partner. Se siete single meglio stare con gli amici che con una persona che non vi desidera.

Nel lavoro andrete piuttosto bene, ottenendo spesso numerosi consensi da parte dei vostri colleghi. Voto - 7