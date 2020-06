L'Oroscopo settimanale dell'amore di coppia dal 22 al 28 giugno analizza i transiti planetari favorevoli a caccia di novità entusiasmanti per le relazioni a due. I sentimenti acquisteranno quota con Luna dapprima in Cancro, poi in Leone e infine in Vergine, che diffonderà la voglia di stare al centro dell'attenzione e di vivere gli affetti in maniera più profonda e tradizionale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale di fine giugno

Ariete: gli astri in quadratura dai Gemelli potrebbero rendere le sensazioni un po' tese e voi alquanto lunatici in coppia.

Dovrete cercare di non lasciarvi prendere da un'introversione che chiuderà un po' il dialogo. A metà settimana Luna sarà favorevole e garantirà maggiore ambizione per concretizzare i sogni tenuti in cantiere.

Toro: a inizio settimana Luna e Urano risulteranno in sestile astrologico. Sperimenterete nuove sensazioni in coppia, sentendovi più liberi di amare. Buono l'influsso di Sole che garantirà nuovi entusiasmi, Mercurio vi aprirà a un dialogo costruttivo. Il weekend preannuncerà piacevoli sorprese.

Gemelli: la dissonanza dei vostri astri con quelli posizionati in Pesci produrrà sensazioni discordanti, in bilico tra il seguire un modo di amare più dinamico introdotto da Marte e sensazioni più frizzanti, ma razionali, impartite dall'astro venusiano nel segno.

A chi sceglierete di dare ragione?

Cancro: Luna entrerà nel segno lunedì e martedì, facendo approfondire sensazioni materne e molto protettive, tutte da vivere nel focolare domestico e in armonia. Attenzione solo a non essere troppo lunatici, arginando un'irrequietezza sprigionata da Plutone e Giove in opposizione, che esigeranno sempre di più.

La domenica potrebbe risultare un po' tesa per i sentimenti.

Leone: Luna nel segno mercoledì e giovedì vi renderà generosi nell'elargire amore e nobiltà d'animo, anche se desidererete attirare tutte le attenzioni su di voi, divenendo i protagonisti indiscussi della storia, forse per paura di sentirvi trascurati dal partner.

Dovrete essere più pratici soprattutto nel weekend, dove appurerete che le sensazioni attuali si riveleranno solo suggestioni sbagliate.

Vergine: Marte e Venere agiranno in quadratura. Potrebbero sorgere discordie in coppia, a causa del transito farà salire a galla tensioni nascoste. Luna in compenso sarà favorevole a sprigionare sensazioni affettuose. Tanto senso pratico e spirito d'iniziativa nella giornata di domenica.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto vanitosi a metà settimana e desiderosi di essere amati con slancio, pronti a sentirvi desiderati dal partner. Un'ambizione spiccata vi farà portare avanti i progetti con coraggio e determinazione. Domenica le sensazioni saranno forti e l'amore prenderà quota, affermandosi con stabilità, durevolezza e sensualità.

Scorpione: la posizione di Luna a inizio settimana sarà favorevole e accenderà nuove fiamme passionali in coppia. Sarete decisi a portare avanti con coraggio alcune idee promettenti per il futuro, quindi via libera a quella grinta che non aspetta altro che essere applicata con determinazione. Luna risulterà benefica anche nel weekend.

Sagittario: l'astro d'argento giocherà a favore mercoledì e giovedì, così diverrete i leader della coppia, anche se esigerete maggiori premure dalla persona amata. Attenzione a un fine settimana un po' teso per i sentimenti, dove potrebbero sopraggiungere noie sentimentali.

Capricorno: Luna lunedì agirà in opposizione e tutto sembrerà inconsistente, deludente, ma saranno solo influssi passeggeri, da superare tenendo conto del fatto che Urano introdurrà sempre nuove strade stimolanti, da intraprendere con entusiasmo e in due.

Buone le giornate di venerdì e sabato.

Acquario: attenzione a Luna in opposizione mercoledì, che sprigionerà eccessivo orgoglio e forse offuscherà un po' il cielo amoroso, a causa della presenza di Saturno nel segno che richiamerà al rigore e a vivere il tutto con prudenza. Non dovrete essere eccessivamente critici e collerici, piuttosto ampliate le vedute mentali come solo voi sapete fare.

Pesci: Marte e l'astro venusiano in dissonanza passeranno al setaccio i sentimenti e sarete investiti da una carica passionale che non avrà eguali. Questi pianeti sonderanno l'armonia di coppia, ma potrete superare il tutto contando sull'aiuto di Luna benefica già a inizio settimana. Dovrete, invece, cercare di contenere nervosismi nella giornata di domenica.