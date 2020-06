In arrivo una nuova giornata per i segni. Cambiano le disposizioni planetarie in questo lunedì 15 giugno. Scopriamo come andrà la giornata con le stelle e le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale si troveranno delle soluzioni. Con la Luna in ottimo aspetto, potrete risolvere delle problematiche. Nel lavoro non mancherà energia, vi sentite meglio.

Toro: a livello sentimentale, in questa giornata, vi sentirete particolarmente agitati. Cercate di evitare le polemiche. Nel lavoro siete in una fase di stanchezza, ma con Giove in ottimo aspetto, qualche novità potrebbe presto giungere.

Gemelli: nel lavoro, dovete fare le cose con molta calma, siate cauti nelle decisioni che prendete. Per quel che riguarda l'amore ci sono in ballo delle soluzioni importanti, cercate di capire e chiarire i vostri sentimenti.

Cancro: per i nati sotto questo segno, la giornata di lunedì 15 giugno 2020 a livello amoroso sarà particolarmente difficile da gestire. Con Giove in opposizione, anche a livello finanziario alcune questioni vanno risolte.

Leone: in questa giornata mancherà un po' di energia per il segno, potreste recuperare con l'arrivo della sera. Nel lavoro alcuni problemi non sono semplici da gestire, fate le cose con calma. A livello sentimentale, alcune situazioni potrebbero essere interrotte.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale, la giornata sarà intrigante per quel che riguarda i rapporti interpersonali. Nel lavoro, vi sentite più vitali, siete in cerca di tranquillità.

Astri giornalieri per i segni

Bilancia: a livello amoroso con la luna opposta bisognerà risolvere alcuni conflitti.

Ci sarà un recupero nelle prossime giornate. A livello lavorativo, potrebbero esserci dei disagi da affrontare, non mancherà agitazione.

Scorpione: nel lavoro, ci saranno delle riconferme, che in molti attendevano. Per quel che riguarda il campo sentimentale, non sottovalutate gli incontri, ci saranno delle opportunità.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno, quella del 15 giugno sarà una giornata favorevole per l'amore. A livello lavorativo arriveranno delle risposte interessanti.

Capricorno: nel lavoro dovrete avere grande pazienza, con Giove nel segno alcune soluzioni potranno essere trovate. In campo amoroso siate più cauti.

Acquario: cercate di non stancarvi troppo in questa giornata, nel lavoro evitate gli azzardi. È il momento di fare delle scelte importanti. In campo sentimentale avete voglia di fare progetti.

Pesci: la giornata sarà positiva per il campo sentimentale. Le stelle sono dalla vostra parte, potrete programmare qualcosa di nuovo con il partner. Non mancano delle questioni da chiarire a livello lavorativo.