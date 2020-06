La stagione estiva è alle porte. Con l'arrivo di giugno cambiano le disposizioni planetarie per i segni zodiacali. È quindi interessante osservare in particolare come andrà questo mese per i nati sotto il segno dello Scorpione sul lavoro, l'amore e la salute.

L'ultimo periodo, nonostante le difficoltà generali, è stato particolarmente forte a livello salutare. Non sono mancate le energie, utili per contrastare i momenti di difficoltà. Anche in amore, nonostante alcune problematiche e dei nervosismi, è stato possibile recuperare dei rapporti in difficoltà. A livello professionale, ci sono state delle indecisioni e insoddisfazioni che hanno caratterizzato le giornate.

Astrologia del mese per i nati Scorpione

Con l'arrivo del nuovo mese potreste diventare particolarmente irritabili. Sono molte le provocazioni in cui dovrete tener testa, per questo motivo l'Oroscopo consiglia di trovare dei momenti per voi stessi prendendovi anche una vacanza, approfittando così del periodo estivo. Il momento migliore da dedicare a voi stessi è quello compresso nelle ultime due settimane del mese. A livello sentimentale è un momento più tranquillo per le coppie, riuscirete a comprendere i vostri desideri. Per quel che riguarda il settore lavorativo, con Marte in transito positivo ci saranno maggiori possibilità.

Oroscopo giugno: amore e lavoro dello Scorpione

A livello sentimentale in questa parte dell'anno sarà possibile risolvere delle problematiche, non mancheranno opportunità, con anche degli eventi da programmare.

I sentimenti saranno di grande importanza in questo momento, si potrà comprendere la natura del vostro sentimento che riguardi l'amore o l'amicizia. I single potrebbero fare degli incontri intriganti, le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero diventare forti. Con l'opposizione di Urano nel mese di luglio non sarà semplice gestire i rapporti, potrebbero nascere delle polemiche.

Per quel che riguarda il settore professionale, anche se con delle spese in più rispetto ai mesi precedenti, ci saranno maggiori possibilità per il segno. Continuano ad esserci le incertezze, ma esse con il tempo verranno superate. Questo è il momento giusto per provare ad avanzare con il vostro operato, ma non aspettatevi delle soluzioni immediate ai problemi creatisi negli ultimi tempi.

Il periodo migliore per il segno sarà quello delle giornate della terza settimana, quando con Mercurio favorevole non mancherà una buona energia. L'ondata positiva proseguirà con l'avanzamento della stagione estiva.