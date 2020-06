L'Oroscopo di giugno lascia presagire un mese vantaggioso per il segno, che può trarre beneficio dagli influssi di Mercurio in Cancro, che dona spensieratezza, leggerezza, energia e forza. E' un buon momento per la sfera lavorativa, si possono riscuotere delle belle soddisfazioni, ma anche avviare nuovi progetti. Venere trasgressiva, riaccende la passione e favorisce gli incontri. Marte un po' isterico rende il segno instabile caratterialmente. Non mancano dunque le giornate sottotono, in cui i Pesci rischiano di minacciare l'equilibrio appena ritrovato. Particolarmente faticose per i legami interpersonali, ma anche per il fisico, si rivelano le giornate di venerdì 5 e sabato 13, quando i cambi lunari, portano agitazione e nervosismo.

Si recupera dopo il solstizio, il 21, quando anche Marte diventa positivo. Approfondiamo di seguito l'oroscopo competo del mese di giugno 2020 per il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno 2020 per i Pesci

Amore: l'oroscopo del mese di giugno non lascia presagire un mese negativo per l'amore e i rapporti interpersonali, c'è infatti un miglioramento per quanto riguarda il dialogo all'interno della coppia, ma anche i rapporti tra genitori e figli. Tuttavia Sole e Venere in posizione non proprio armonica potrebbero trascinare il segno in situazioni particolari, salvataggi impossibili di persone che suscitano la compassione del segno, ma che non sono come appaiono.

Con questo Nettuno sognatore, la vena romantica dei nativi del segno è più accentuata che mai e rischia di oscurare la realtà, meglio stare alla larga dalle situazioni incerte. Particolarmente faticose potrebbero rivelarsi le giornate del 5 e del 13 giugno, a causa degli influssi contrastanti dei cambi lunari.

Lavoro: Mercurio in Cancro rende i Pesci creativi, energici e determinati. In ambito lavorativo dunque si può tornare in carreggiata, ma meglio non fare il passo più lungo della gamba. Fino al 21 del mese, quando Marte in Ariete vi offre la sua protezione, è meglio non esporsi più del dovuto, lavorare con costanza, ma mantenendo un profilo basso che vi tenga lontani dall'invidia e la competitività di colleghi e collaboratori.

Salute: l'oroscopo di giugno 2020 lascia presagire dei momenti sottotono per il fisico, soprattutto fino al 21 del mese, giorno del solstizio d'estate, quando Marte in Ariete torna sorridente a vegliare sui Pesci. Il consiglio delle stelle per la prima metà del mese è quello di evitare le situazioni stressanti, evitare di maneggiare attrezzi pericolosi o taglienti e soprattutto di mettersi alla guida in giornate di forte stress e tensione quando facilmente si potrebbe cadere in una distrazione.