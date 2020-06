Il cielo di giugno lascia presagire un mese luminoso, caldo e positivo per l'Acquario. Sole e Venere favoriscono il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore, i rapporti familiari e i nuovi incontri.

Mercurio in Cancro risulta vantaggioso per quanto riguarda gli affari, le trattative e ha un occhio di riguardo per i lavoratori dipendenti e coloro i quali sono alla ricerca di un impiego. Mentre per quanto riguarda il fisico Mercurio potrebbe creare delle problematiche, qualcuno potrebbe risentire della stanchezza e del nervosismo accumulato e vedersi costretto a rallentare un po' ritmi.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di giugno 2020 per il segno dell'Acquario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno per l'Acquario

Amore: le problematiche e i dubbi di inizio anno vengono scacciati via dal Sole e da Venere in Gemelli. Gli influssi di questi due astri si rivelano molto importanti per l'Acquario durante il mese di giugno 2020 e lasciano presagire l'arrivo di interessanti novità per quanto riguarda la sfera sentimentale e i nuovi incontri. La passione si riaccende, le coppie nate da poco diventano sempre più solide e anche le relazioni di lunga data ritrovano la complicità e l'armonia di un tempo. È il momento ideale per organizzare un viaggio di famiglia o un weekend romantico. Tuttavia intorno al 13 del mese l'aspetto finanziario o la gestione della casa potrebbero creare qualche preoccupazione, le stelle consigliano di non sfogare il nervosismo sul partner ma di far tesoro della sua vicinanza per trovare velocemente una soluzione.

I single alla ricerca di nuove situazioni possono fare degli incontri davvero fortunati, soprattutto durante le giornate centrali del mese.

Lavoro: l'oroscopo di giugno 2020 lascia presagire un mese vantaggioso e ricco di soddisfazioni per quanto riguarda la sfera professionale. Come anticipato, intorno al 13 del mese potrebbero esserci delle uscite economiche non calcolate e questo potrebbe creare delle tensioni, ma Giove viene in soccorso del segno aiutandolo a recuperare le uscite entro la fine del mese.

Mercurio in Cancro favorisce i lavoratori dipendenti, quelli alla ricerca di un impiego o coloro i quali desiderano cambiarlo perché non più soddisfatti. In tal senso particolarmente vantaggiose si rivelano le giornate del 20 e del 21 del mese, quando il pianeta vi mette in risalto, proponendovi per un buon incarico o per un avanzamento di carriera.

Siate professionali, ma evitate di peccare di arroganza o di entrare in contrasto con i vostri superiori, anche se avete ragione.

Salute: durante questo giugno Mercurio super-efficiente potrebbe stancare l'Acquario e procurargli un senso di disagio e insofferenza, soprattutto con l'avvicinarsi della fine del mese. Il consiglio delle stelle è di monitorare il fisico e dedicare la giusta quantità di tempo al riposo.