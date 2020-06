Sarà un'estate 2020 abbastanza complessa per i nati del segno del Cancro. Innanzitutto, le energie saranno presenti solamente nella prima settimana della bella stagione, dopodiché ci sarà un drastico calo delle stesse che comprometterà anche il lavoro.

Per quanto riguarderà l'amore e i vari aspetti sentimentali, le novità scarseggeranno e la vita di coppia avrà più bisogno di attenzione e di meno dissidi per evitare delle rotture irreparabili.

Amore

L'arco temporale complessivo di questa estate non sarà dei migliori in amore. Soltanto ad agosto e settembre avrete a che fare con un rialzo decisamente più significativo con un affiatamento di coppia ritrovato, mentre per quanto riguarderà la parte erotica, Marte farà la sua parte solamente nella seconda metà di giugno.

All'interno delle coppie sarà dura mantenere un quieto vivere e riappacificarsi dopo una litigata, perché anche se le acque si calmeranno comunque ci sarà sempre quel 'filo' di tensione che vi accompagnerà per molto. Alla fine della stagione però questa situazione di transito di Venere nel vostro segno porterà con sé molta più fiducia nel futuro che prospettate per la vostra relazione amorosa.

Per gli incontri, avrete occasioni di trovare un amico fidato sempre nell'ultimo periodo dell'estate, così come avrete l'opportunità di ritrovare affiatamento in famiglia.

Lavoro

Il lavoro sicuramente non potrà sostenersi con il favore di Giove, dal momento che la sua grande fortuna sarà compromessa dall'opposizione alla vostra costellazione.

Dovreste quindi stare molto attenti alle novità, che non sempre saranno buone e spesso porteranno solamente illusioni, ma soprattutto dovreste evitare di investire i vostri soldi per qualcosa di oneroso e che potrebbe protrarsi a lungo nel tempo.

Venere e Mercurio saranno forti abbastanza da garantire successo per quegli ambiti lavorativi in cui è necessario un grande impiego di comunicazione, ma anche per trovare un lavoro abbastanza remunerativo e soddisfacente dal punto di vista pratico.

L'opposizione di Saturno inoltre svanirà procedendo con il tempo, quindi anche gli ostacoli diminuiranno sensibilmente e lo stress non si alzerà fino a rendersi insopportabile.

Fortuna e salute

Giove in opposizione, come già detto precedentemente, sarà abbastanza sfavorevole al vostro segno, e dunque solo la piccola fortuna di Venere sarà lì a sostenervi nei momenti più critici delle vostre finanze.

Dovrete fare molta attenzione alle faccende burocratiche e a quelle per cui saranno previsti degli investimenti poco chiari.

Ci sarà qualche malessere, qualche calo energetico che dovrete trattare immediatamente per evitare che peggiori, mentre per quanto riguarderà gli svaghi e i divertimenti, concedeteveli purché non arriviate a stancarvi ulteriormente. In questo modo potreste soltanto alzare il nervosismo e lo stress.