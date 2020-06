Per l'estate del 2020, il segno dei Gemelli sarà quello che più di ogni altro avrà una fortuna che proverrà sia dai nativi stessi che dagli influssi benefici di Venere. Se Giove non sortirà alcun effetto significativo su questa costellazione, Saturno regalerà ai Gemelli una maturità nuova ed una consapevolezza inedita.

Le energie non si consumeranno molto facilmente, ma anzi, saranno quelle che si esauriranno per ultime.

A seguire, le previsioni per i Gemelli dell'estate.

Amore

L'intera stagione estiva sarà costellata di amore e passionalità, con una buona dose di idee sia di stampo ludico che progettuale per la vostra relazione sentimentale.

Ci sarà occasione di sperimentare quanto forte sia il vostro attaccamento e la vostra dedizione nei confronti del partner, e di come le cose possano ulteriormente evolversi facendo veramente poco. Anche sul lato delle conquiste sarà molto facile raggiungere un buon livello di magnetismo e di seduzione, per poter attirare qualcuno che vi piace o che vi fa battere il cuore da tanto tempo.

Ovviamente anche le amicizie e le nuove conoscenze risentiranno di questo influsso di Venere eccezionalmente positivo. Infatti i legami che si instaureranno durante questa estate sicuramente dureranno a lungo e non incorreranno in litigi inutili o in rivalità di sorta. Saturno in trigono infatti permetterà di avere maggiore maturità in molte tipologie di rapporti.

Lavoro

Anche se non sarà un periodo florido a causa di un Giove che non sortirà alcun effetto sulla vostra costellazione, la progettazione del vostro lavoro, fatta precedentemente, vi darà i risultati che volete esattamente durante questa estate. Perciò non avrete problemi ad attuare i vostri piani ed affari e vederli conclusi prima dell'autunno.

Venere vi darà delle soddisfazioni di stampo economico, farete un investimento importante o qualche acquisto di cui sicuramente avevate bisogno. Anche la ricerca di lavoro sarà ampiamente accontentata, sia per il periodo complessivo estivo che in quello di transizione fra l'estate e l'autunno.

Spesso e volentieri sarà richiesto molto più impegno di quanto vorreste dare, ma affronterete ogni avversità professionale con un grande entusiasmo e con una spiccata sagacia che stupirà anche voi stessi.

Fortuna e salute

La congiunzione di pianeti con cui avrete a che fare durante questa stagione vi farà procedere con intelligenza, maturità e con una linearità ottima, anche se non sarà esente da qualche piccolo problema. In particolare il Sole vi darà molto ottimismo, e forse sarà proprio questo l'”ingrediente” principale per la vostra intraprendenza e che determinerà più di ogni altra cosa la vostra fortuna.

La salute sarà ottima e l'energia eccellente, ed entrambe vi permetteranno di non cedere di fronte a niente e a nessuno, facendo del vostro meglio, non soltanto sul settore lavorativo, ma anche per quanto riguarda vari cavilli burocratici.